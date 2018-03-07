五年的感情换来一句不喜欢

所以能爱的时候用力爱过就好，即便是最后分手了，也不要过于遗憾，我们都要勇敢的放下过去，重新开始，重新迎接崭新的感情。

文章来源微信公众号：听语

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图 | sorry贾骨文

这个世界上有很多种无奈，缘分也总是让我们无可奈何，我们也总会感慨，为什么曾经那么美好的感情，就这样说散就散了？

一句分手，一声再见，真的就能把所有的过往一笔勾销么？那些留存在我们记忆里的故事，终究要伴随我们的一生，挥之不去。

那些没能走到圆满的感情，都要原谅彼此背弃了曾经的诺言，毕竟在这个世界上，没有一成不变的事情。

今天在后台看到一位朋友说了这样一段话，他说：

从高一到现在，我们之间马上五年了，但是最近发现你频繁的爱理不理，甚至有些嫌弃我了，其实我已经能预感到你会说分手了。

但没有想到你的这句“不喜欢了，没啥感觉了”来的这么快。我无力挽留，或许我的挽留也没有用，就是样，和我相处了五年的你，就这样从此远离了我的生活，各自安好，祝你幸福。

喜欢自己

或许我们最不能强求的，就是勉强一个喜欢自己，即便是在一起了感觉也是错的，彼此都会感觉到深深的疲倦，毕竟这是两个人的事情，一个人再怎么努力都会显得很心酸。

但我们都要懂得一个道理，那就是，爱你的人不需要你强求，勉强而来的终究不会长久，一个人若是不喜欢你了，那么就放他走，同时你也不要再去纠缠。

因为一但一段感情破裂了，那么之后所有的拉扯和纠缠，都是对这段感情的辜负。

很多人都会惋惜，为什么经历了这么长时间，彼此的感情都稳定的时候，却选择了狠心放手，选择了分别，把过去的美好通通抛在脑后。

但事已至此我们也没有办法阻止一个人的离开，即便是你放低了姿态去讨好去挽留，也依旧不能挽回一颗要走的心。

不喜欢就是不喜欢了，我们都不要追问是什么缘由，因为已经没有任何意义了，即便是伤心难过，也不要把悲伤放大，把该有的快乐减半。

欣然接受

有些人注定只出现在你一生当中的一程，来的时候我们欣然接受，走的时候我们也要潇洒放手，拉拉扯扯只会没完没了。

爱要爱的真挚，同样也要爱的洒脱，过于被感情牵绊，只会在以后的日子里走的步履维艰，无法忘记旧人，也无法接受新的感情。

所以能爱的时候用力爱过就好，即便是最后分手了，也不要过于遗憾，我们都要勇敢的放下过去，重新开始，重新迎接崭新的感情。

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