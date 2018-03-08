那些得不到的终将成为我们一生的遗憾

我知道你会很想很想那个人，但是你也要向前看不是么？你的身边还有很多爱你的人，珍惜身边的陪伴，珍惜自己拥有的一切，才会不辜负所有的遇见。

文章原标题：我还是很想你，很想很想

文章来源微信公众号：听语

文 | 这个男孩

图 | sorry贾骨文

有的时候会感觉，遇见一个人就像梦一场，梦里面甜蜜美好，梦醒时分却肝肠寸断。回忆固然美好但也最易伤人，那些曾经的美好就这样一去不复返了。

或许这就是爱情最美的地方，那些得不到的，终将成为我们一生的遗憾，也注定了会让我们念念不忘，只要想起就无法自拔。

不管是曾经喜欢，还是现在喜欢，只要是走进你心里的人，不管以后如何，你都会莫名其妙的想起他。

憧憬着所有的欢快

就像在留言里看到的这段话一样，这位朋友说：

对你憧憬着所有的欢快，我想你会在我身边，陪我微笑，逗着我玩。如同初三里那样，你出题让我做，那假装什么都不懂的你还有丝丝可爱。

从未认真对待英语试卷的你，应该很匆忙吧！哗哗的就写完了。可能是搜的时候有些匆忙了，才见你那样羞涩，都不敢拿给我，或许那会儿你应该会在喜欢我的吧！

晚安

记得教你说的那“晚安”嘛！绘在手心里，让你跟我说起的，调皮的你，既然说不会读。你时常让人想起，你呢？有没有记起那时我给你道的“我爱你。

在很久以后，所有光辉都黯淡，唯有你一如既往存于心怀，我还是很想你，很想很想…

但我们也知道，有些人只能怀念，不能相见，只是存在记忆里，无法在现实中牵手。

不知道你会不会时常想起那个曾经深爱过的人，那是一种什么感受呢？我想是幸福的也是残忍的，不甘心也只能默默地不再去打扰彼此。

其实我们的一生都会经历过几段难以割舍的感情，受过伤也伤害过别人，但最后分开的那一刻，无论是谁，心里都会很不舍吧！

只是在不久的将来，那个人成为了你的故事，成为了你生命中的点缀，可偶然间想起，却又抑制不住心中的想念，但是我们都默契的选择沉默选择不去打扰。

想念一个人必定曾深深的放在心底过，只是如今我们已经不能守候在对方的身边，不过这都没关系了，你们已经在没有彼此的世界里，开始了新的生活不是么？

我们还会遇见新的人，发生新的故事，也终将会在不就的将来遇见那个可以参与你整个余生的人，而那些只能出现在回忆里的人，就让他们安安静静的停留在那里就好。

我知道你会很想很想那个人，但是你也要向前看不是么？你的身边还有很多爱你的人，珍惜身边的陪伴，珍惜自己拥有的一切，才会不辜负所有的遇见。

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