即使当初是有多么的甜蜜幸福也抵不过已经分手

很多感情上的问题到最后还需要自己来解决，你要相信，你终会有一天会忘了那个曾经的ta，即使你们当初是有多么的甜蜜幸福，也抵不过已分手的过去。

文章原标题：可惜，我们分手了

文章来源微信公众号：听语

努力

也许你能记得和ta分手的具体时间，你甚至还能记住彼此最后交谈的内容，回想起那一刻，就像是一根钢针深深的刺入心脏。

只要一想到ta，胸口就莫名的疼起来，就好似有人在拔动那颗钉子，虽然无声无息但汩汩的鲜血却流淌不止。



虽然分手了，可你偶尔还在想着ta。尽管“分手”只有短短的两个字，可却要耗费许久的时间去执行这一过程。

最怕的就是明明分手了，可却割舍不下这段感情。明明两个人已经处于冷暴力的阶段，你不找我，我也不找你。

可每天还是标准答案式的早安、晚安，几乎可有可无的慰问，明明彼此的关系是情侣，可看着聊天记录却连一个普通朋友都不如。



其实你依旧爱着ta，分手只想给自己一个解脱，给自己一个确定的答复。

这段感情在你心里也很清楚，早就名存实亡，仅仅只是做给别人看看罢了，私底下各过各的生活，你不打扰我，我也不惊扰你。

某些变了质的爱情，不如就丢了，与其耗着，不如说散就散，喜欢你的人有很多，并不是只有ta一人。



分手只是一个转型期，之前的感情就像是人生的一堂课，ta只不过是你爱情路上的一位导师，指引你这条路已经到头了，该去下个路口去爱下一个人。

人生有很多拐角，最怕的不是遇错人而是你不知道该怎么走，面对爱情中的悲欢离合而对生活对爱情丧失了信心。

既然分手已经成为了事实，也没有复合的机会，那么就是两条已经相交过的线，有了交点但是到最后只会越走越远。

很多感情上的问题到最后还需要自己来解决，你要相信，你终会有一天会忘了那个曾经的ta，即使你们当初是有多么的甜蜜幸福，也抵不过已分手的过去。

还不如大步向前，去追求自己更美好的生活。

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