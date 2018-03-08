遇到喜欢的女生该如何追求呢？

很多男生遇到喜欢的女生会却不敢追求表白，其实，追求女生是需要一定的方法的，女孩子的想法比较细腻，所以要学会细心观察。下面小编为大家介绍五招追求方法吧。

勇敢表白

勇敢表白

男生看到心仪的女生，就要要勇于表白，不要错失机会。喜欢是需要表达的，很多人错过就是因为没有说出口，如果真的喜欢那就要说出口，不要错过机会。我们也可以选择在微信聊天等方式向对方表白，如果觉得自己有机会，就不要放弃。

细心体贴

女孩子比较害羞，如果想要追求的话，一定要信心体贴，当她心情不好时，我们可以成为倾听者，给以宣泄感情的机会。害羞的女孩子一般不爱表达感情，很容易在内心产生压抑感。如果假如你能使她的内心得到安慰和寄托，你就会慢慢地成为她的倾诉对象和恋人。

要学会幽默风趣

如果每次面对面说话的时候，你都能让她哈哈大笑，带给她许多乐趣，其实，女孩子是很享受这一过程的，这样子她会希望和你在一起，给以女孩子心灵上的陪伴和安全感是很重要的。当然，带来快乐也是很重要。所以男孩子要变得幽默风趣。

慢慢进入她的生活

如果你刚认识一个女孩子，就想很快进入她的生活的话，一般女孩子会觉得你是纠缠不清，反而给人家不好的印象。相反，如果你慢慢让她知道你的存在，她就会觉得比较实在真实。学会与她聊天，慢慢了解她的为人处世，了解她的性格、经历，学会在她心情不好的时候安慰她，需要帮助的时候帮助她。等到她觉得你是可以依靠的人，你大概就成功了。

提升自己的吸引力

如果你有严重的粉刺，有一双小眼睛，或者不高，你可以找到一定的方法来提升自己的外表。生理上的缺陷可以通过一些外物来弥补的，你最少要保持干净整洁。要有良好的生活习惯，讲究卫生，言谈举止要高雅。女性比较希望自己的伴侣有干净的容颜，有良好的生活习惯，这样子你的吸引力就达到了。

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