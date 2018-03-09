女孩 你活出自我的样子真好看

文章来源微信公众号：柠檬与山丘

在这个举天同庆伟大女性的日子，决定写下这篇文章，探讨丛林法则里，女孩子的正确生存方式。仅作参考分享，欢迎不同观点。

在写这篇文章之前，正好看完《那些“恋爱大过天”的女孩子，如今怎样了》，想来束缚一个女孩子发展道路的因素，爱情可能还是占相当大一部分比例，所以不可避免的，要先来讨论一下爱情。

作为“新时代女性”的拥护者，把爱情放在第一位来讨论，我自己都觉得难为情。大家都在号召女孩子要变美变聪明变有钱，上一辈那套“学得好不如考得好，考得好不如工作找得好，工作找得好不如嫁得好”的理论已经行不通了。人人都在努力实现自我价值，爱情更像是锦上添花的东西，而且越是长大，越能明白爱情的脆弱性。

你问一个十几岁的女孩子：“爱情重要吗？”她也许会回答你：“我觉得他就是我的全部，没了他我就活不了。”但你问一个二十几岁的女孩子，她会回答：“重要但不紧急，渴望但不必需。”但不管是十几岁还是二十几岁，爱情的发生都是不可控的，你心里有一套完整的择偶标准，但丘比特之箭射中你和另外一个人时，他才不管对方是不是你想找的那种人。

女孩子谈恋爱的时候，多多少少会在学业和事业上分心。人的精力毕竟有限，你在爱情上用力过度，必然导致在学习和工作上无法全力以赴。热恋期的时候，往往会忽略掉这些，等时间流逝、热情消退，如果没有平衡好二者之间的关系，很容易陷入自我怀疑的怪圈。

一方面看到和你同一个起点的人在你沉迷爱情时已经悄悄走了很远，而你好像还在原地踏步；另一方面爱情里对方能给的热情回应也呈抛物线急剧下降，不安全感攀升，此时你甚至会耗费更多时间在感情身上，像握住一把沙一样，越是紧紧抓住，沙漏得越快。最后职场考场失意，情场也失意。

内心强大一点的，多给一点时间可以走出来重新上路，并在下一段感情里开始掌握一些技巧；内心脆弱的，即便遇到下一段感情，能够抚平过去所受的伤害，但不学会去改变，很容易产生恶性循环。

我看过一些比较成功的例子，都是女孩子在平衡二者关系时更理性。谁都知道爱情带来的甜蜜有多大吸引力，多么容易让人丧失斗志，而克制自己去努力读书、认真拼事业，夜以继日地奋斗，这个过程却一点都不好玩。

但人不可能永远活在蜜罐里被宠爱，即便美出天际的明星也不除外。所以，在学业的关键期和事业的上升期，如果碰巧又遇到了自己喜欢的人，不妨把天平往学业和事业上偏一偏，你在不断地进步和变好，爱情的保鲜期也才能更长。

另外，一个优秀的伴侣应该是能理解并支持你去做自己该做的事情的，尽管这意味着他要被偶尔地冷落和忽视。但凡眼光长远一点的，都会明白“滞后满足”的道理。

提到学业和事业，可能很多人也会反驳，觉得自己不需要靠读书工作来完成阶层的跳跃，原生家庭和未来的丈夫完全可以满足自己对物质的需求，又或许很多人本身对物质的需求就不高，所以也不想那么拼。

但实现自我价值不完全等同于赚钱，赚钱是很重要的目的，但绝不是全部。你不去尝试，永远不会感受到当自己不断进步、不断学会更多的东西、不断接触到更厉害的人这个过程所带来的成就感和满足感。

说完事业和爱情，来说说外在。所谓的外在美，不是你多发几张自拍，多穿几件淘宝爆款，多买几支廉价口红，甚至用淘来的A货撑场面就算是精致的猪猪女孩了。

还记得那句话吗？“你的气质里，藏着你读过的书、走过的路和爱过的人。”外在美是气质的自然流露，是修养的最直接表达。

但是朋友们，这是看脸的社会啊。所以在物质条件允许的情况下，尽量用好的护肤品、化妆品，也多学一些穿搭，买好点的包和鞋，至少出席重要场合时不会太尴尬。说到这个又回归到赚钱的点上来了，所以事业和爱情、外在这些都是紧密相关不可独立开来的，不赚钱难道指望被包养吗？（当然能被刘昊然包养我也是愿意的，可我没那个命）

另外，坚持健身保持身材也很重要。我一直是微胖系女孩，属于腿长又细容易分散别人的注意力误以为我不胖的那种，非常羡慕那些天生瘦的女孩，希望今年能通过健身和节食慢慢瘦下来。（如果明年这个时候又被打脸我就继续立flag）

最后，讨论一下人际关系。之前看过一句话：“真诚是通往一切的道路。”无论是交朋友，还是谈恋爱，只有真诚待人，才能被他人回馈以信任。也许圆滑、八面玲珑会让你在社交上更游刃有余，但唯有真诚，才能交到真正的朋友；恋爱关系里，也许连哄带骗、深谙套路能让你更快获得芳心，但唯有真诚，才是维持长久关系的法宝。

在社交关系里，我们难免遇到和自己性格不合拍的人，总觉得看对方哪儿哪儿都看不惯，但又迫不得已要和对方相处。我的建议是，朋友是可以选择的、合作伙伴是可以选择的，但环境是需要去适应的。持有包容心态，对不同的人用不同的相处方法，会顺心很多。

上面这些观点或许仅适用于和我的年龄、情况比较相类似的女孩子。如果我们不一样，我完全尊重不同的生活方式和追求，也绝不判断哪种方式更好。但不管哪种类型的女孩子，都要努力活成自己理想的样子，你觉得对，你就大胆去做，不要因为他人的想法和意见而轻易妥协和改变。

你不试不会知道，你活出自我的样子有多好看。祝各位女神节日快乐~

温暖

文丨柠檬

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