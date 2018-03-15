怎么判断一个男人是真的爱你？

在寻找真爱的旅途中，小时候，我们都没有引路人和教练，长大了，我们也都还只是背着书包需要完成学业的学生。

文章来源微信公众：心之助

文丨April

如何知道男人到底爱不爱自己？有姑娘评论：这事要能有标准答案，人间该有多么美好。

我要说：这事还真有标准答案。

不过此处我先按下不表，咱们先来看看坊间流传甚广的一些说法。

说法1：

男人愿意为你付出金钱、时间和精子，这才是对你有爱。

说法2：

和他聊聊未来，如果他爱你，他就一定愿意娶你，他的未来中一定有你。

说法3：

遇到愿意为了你暂停手中的游戏，听你说话的男生，就嫁了吧。

说法4：

愿意为你上刀山下火海，经历了考验的男人，才是真爱你的人。

真爱的基础与前提是什么？

其实，这些都不是真爱的标准。你一定想说，这些都不算，那什么才是真的爱一个人呢？

我想首要的一点，是他能真正地尊重女性，尊重你。这点在重男轻女的中国大概尤其重要吧。

记得有一次我和一群朋友一起出去玩，聊着聊着，其中一位男士听了我的近况，不无深意地说：“女人其实不用那么拼，早点成个家，在家里带带孩子，挺好的。我们家小孩上幼儿园以后，我老婆就总想出去工作，我就总和她说，在家里不比上班舒服多了吗？”

当时他老婆略显尴尬地冲我笑了笑。据我所知，她其实英文很好，挺有能力的，现在却只能在家绣十字绣。

有些男人会很努力地赚钱养家，给妻子和孩子很多物质上的保障，但他们却忘了，伴侣也有想要成长、发展和自我实现的需要。这些人实质上是在按照自己的理解和需要去“满足”对方，比如单方面地觉得女人就是买买买，给够了钱就好，这是在以自己的想法为主导，忽略和轻视对方的感受和需要。

真正爱一个女人的男人，一定会尊重对方的自我意志、自我意愿，尊重她本人真实的体验和感受，他会以平等的姿态沟通、协商，寻求双赢。他们通常对女性在整体上也是尊重的。

一般你可以通过观察一个男人的原生家庭来发现，他从小生活的环境中对女人是一种怎样的态度。比如他爸如何对待他妈，这一点很重要哦，因为男孩会向父亲认同（无意识地学习变成他的样子）。你还可以观察他对待妈妈和姐妹以及其他女性的态度和做法，就能知道在他的三观里在对待女人方面会是怎样的内容。

想法

你是不是他拼凑完美生活的碎片？

接下来我要说到的一点，或许应该更接近于事情的本质，那就是，真正爱你的男人是为了完整而爱你，而不是为了完美而爱你。后者会要求你必须是完美的，必须符合他的期待，而前者则是可以接受你的不好、你的阴影的，他可以完整地接纳那个真实的你。

想起李敖在谈论前妻时曾说：“大家都看到胡因梦的美丽，可有一天，我推开卫生间的门，看到胡蹲在马桶上，因为便秘憋得满脸通红，面目狰狞，我心目中的女神形象从此毁了。”这大概就是典型的完美主义者吧。李敖爱的，其实并不是真实的胡因梦，只是他心中的一个幻影而已。

这样的人往往也是非常自恋的，有自恋问题的人往往对“发亮”上瘾，不断地通过物品、事业、他人等给自己贴金，让自己感觉更亮。而一旦对方没有可利用的价值了，就贬低嫌弃。这是剥削，不是爱。

可利用的价值

真正爱你的人，会让你成长

真正的爱，说起来并不是上下嘴唇一碰，说一句“我接纳全部的你”那么简单。

曾经有个女孩，16岁的时候父母因车祸双双去世，她生活的光一下子全部熄灭了。但她也很快明白，今后的生活，只有靠自己了。就像有句话说的，“不能拼爹，只能拼命了”，她疯了一般地学习，最终考上了一所医学院。终于，她用自己的优秀在那座城市里立了足，扎了根。

若干年后，她已结婚生子，工作上也凭借着近乎完美的业绩和拼命三郎的精神奋斗，成为当地一所大医院的业务骨干，可是，在一次医闹事件中，她被强制“休假”了。受到不公的指责，又闲在家中，她几乎要发疯。

一次儿子写作业只是出了点小错，她找到了发泄出口一般地大发雷霆，儿子却脱口说出压抑已久的话：“你现在知道管我了，平时呢？工作工作，你就知道工作！”

这时刚巧她老公下班回家了，“哟，你们娘俩这是怎么了？”“你看看你儿子！怎么和我说话呢！都怪你！都是你把他惯坏了！”

老公听了觉得莫名其妙，暗暗有些生气，自己白天刚被领导骂一顿，回到家怎么还要受这窝囊气？但他忍住了怒火，平静地对妻子说：“好了好了，大家都冷静一下，老婆，我知道你最近心里不痛快，一会儿咱们好好聊聊，现在都休息休息，缓缓。”

听了老公的话，她内心深处仿佛被什么触动了一下，她也知道自己刚才做得有些过分，但老公却没有怪她，也没有摔门而去，反而愿意和她再谈谈，这是她在别人身上从没体验过的……

回到房间里，她听到老公问了问孩子发生了什么事，然后严肃地对孩子说：“你妈妈冲你发火你受了委屈，但是你也不可以这样子和妈妈讲话，她是你的妈妈，也是我的妻子！请你尊重她！”听到这里，她的鼻子有点发酸。

晚上，孩子睡着了之后，夫妻两人情绪都已经平静下来。老公端来了一杯热水放在她面前，说到：“我知道，医院出了这种事，你心里肯定压着一股火。”

“那是我曾经拼命挣来的一切啊，现在好像突然一下子全塌了！我又变得无依无靠了！连儿子都那么不理解我……”说着说着，她好像又要开始激动起来。

别急别急，我能看出来，今天你发这么大的脾气，也不光是医闹这件事，其实是过去你那种不安全感又回来了对不对？你别慌，理理思路，想想现在最困扰你的到底是什么，抓住那个点，讲出来，我们一起商量着看看怎么解决，好不好？

老公的话一下子把几乎又要重返情绪龙卷风的她拉了回来。在老公的提示下，她发觉自己最大的担心是自己的职业生涯被毁，这让她又回到了小时候失去父母时的绝望之境，她再次感到了那种深深的恐惧。

听了这番话，老公对她说：

这次的事证据很充分，对你很有利，你不会有事的，再说了，你的业务能力和人品摆在那里，我相信这才是医院领导最看重的，你放心吧！

这些年，你过得真的非常非常不容易，我也能感觉出来你一直压力很大，你不敢停下来，不敢让自己不够优秀，可是亲爱的，你要知道，你现在不是一个人了呀！你还有我，有这个家，你不再是那个孤零零的小女孩了。

老公双手握住她的肩膀，点点头看着她，眼神里满满的肯定与确信。

“谢谢你！今天晚上是我太不冷静了……”

没事没事！人非圣贤，不用对自己要求这么高。我一直觉得你活得太紧张了，弦绷得太紧了，总是放松不下来，有什么心事也不爱和我讲，就自己一个人扛，其实我很想帮你，很想靠近你。我有时候工作上也不顺，其实我也需要你的支持啊！

她再次被老公的真诚打动了。“嗯，我刚才也在想，这些年我太沉浸在自己的世界里了，忽视了你们……”

靠在老公的肩膀上，她觉得十几年来自己头一次这么放松，心里有个地方仿佛一下子打开了，有光照了进来……

笑容

就像这世上任何一件宝贵的东西一样，真正的爱也需要经过时间的沉淀，在日子渐渐平淡之时，在危机混乱之中，方能显露出它的品质与成色。

在你狼狈、丑陋、歇斯底里的时候，在你们之间的冲突一触即发的时候，一个真正爱你的男人会让你看到：

他是宽容的，有容纳力的，可以给你一种矫正性的情感体验；

他会保护你，不让你受到进一步的伤害；

他镇定，沉着，冷静，有一种不让自己卷入情绪风暴的定力，能够在不宜沟通时叫停，既保护了自己的颜面，也保护了你的颜面，不让双方撕破脸；

他有解决问题的明确与坚定，不回避，不逃避，这会让你觉得自己是被在乎的；

他给你表达的空间，能够耐心倾听；同时又不会任你滔滔不绝，在强烈的情绪风浪中越陷越深，而是递给你一份规则，帮助你恢复理性，这会给你带来一种力挽狂澜的力量感和方向感；

他足够了解你，他能够读懂你情绪背后的故事，听到那些你内心深处的声音，他甚至比你自己都更能看懂你心里到底发生了什么。他会看到你核心的痛点与需要，温柔地触碰，轻轻地安抚，催眠般给你一个新的视角，新的信念；

他敢于表达自己的需要，也不怕暴露自己的无助，他有能力把自己的内部世界呈现给你，与你在心灵深处的层面而不是表层进行互动与交流。

这样，两个人就能够超越平凡生活的鸡毛蒜皮柴米油盐，真正地在脆弱相对中，在情感的最深层与彼此相遇，不仅实现双方利益的协调与结合，更实现心与心之间的牢牢连接。

就像在那篇《嫁对人是一种怎样的体验？》中提到的，对的人就是那个可以让你成长的人，同样，一份可以让你长大而不是变小的爱才是真的爱。

比如这位女医生，原本是一个完美主义的、对世界充满了不安全感的“小女孩”，但当旧伤被激活的时候，她的老公牵着她的手，一点点帮她疗愈曾经彻骨的伤痛，让她发现原来自己也可以放松地活着，也可以信赖他人，依靠他人，她的那个内在小孩终于开始走出过去，体验新的人生了。

真爱是一种能力

当我们复盘故事中二人的对话时，你会发现，男方担当了安抚者、保护者、观察者、干预者、协调者、指导者和探索者的角色，他能够有弹性地消化、处理自己的情绪以及对方的情绪，让两人既有适度地释放，也有深层次地解决。另一方面，如果没有女方的克制、敞开与反思，他们之间的连接通道也很难建立。

这不由得令人再次感慨，仅仅凭借一颗红心就能赢得婚姻的幸福吗？不，爱不仅是一种真情实感，更是一种能力！一个真的爱你的男人只会出现在有能力面对和接受真爱的你面前。而我们所看到的更多的现实则是，我们并不那么了解爱，懂得爱。

想起有网友说：

外国人关系好的朋友亲人一见面就亲亲抱抱，贴面礼。中国留学生一般不习惯，经常有外国人很惋惜地问：“你们平时父母都不会每天抱抱亲亲你妈？”

我说：“不。”

“那他们用什么方式表达爱你们呢？”

我：……

最终有天我受不了炮轰，回答：“给现金。”

他们就跪了，之前的优越感烟消云散，表示愿意交换活在中国……

这是个曾让我笑着笑着却突然想哭的段子。

在寻找真爱的旅途中，小时候，我们都没有引路人和教练，长大了，我们也都还只是背着书包需要完成学业的学生。

“我们这个时代的任务不再是生存和活着，而是像一个人一样活下去。

这个主题，其实中国几千年来，一直都是不存在的。

我们这个时代开始给我们做人的机会。

只是我们还不知道怎么去做一个人。”

怎么样？你愿意学习如何做一个人？如何去爱？如何被爱吗？

我相信，最终，那些不肯苟且，愿意不停前行寻找真谛的人，也将收获最为丰厚的回报。

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