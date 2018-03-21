很可惜我们没能坚持到最后

为了一句他爱我，我迷失了自我，最后我知道他爱我，可是最终走不到一起了。我也不明白其中的原因，只是我们就这样走散了，再也回不去了。

文章来源微信公众号：听语

文 | 温柔傲骨小妮子

图 | sorry贾骨文

有的时候幸福的时光总是短暂的，我们所期待的天长地久，半路不知道为何就走散了，那些我们曾经深爱过多人，最终成为了彼此的路人。

没能走到一起的感情，或多或少都有很多遗憾，那些未完成的事，那些还没有体会过的感觉，就在分别的那一刻都失去了最初的意义。

我们都想要一个牵了手就能到永远的人，但也不要过于执着在一段感情里，缘分这种事谁也说不准，在一起的时候都要好好珍惜。

喜欢

在学校的时候我就喜欢他，喜欢了他四年，每次他过生日我都会送礼物，因为种种原因，我以朋友的身份给他送礼物，最后他却有了一个小女朋友。

可我没有停止喜欢他，我就坐在教室靠窗的位置，因为那个位置刚好能看见篮球场，每次他们上体育课在操场打篮球时我都能看见，默默地看了他三年。

毕业了，我到处打听他在哪里上班，最后因为修学历我们又在一个学校上课，每次都能看见他，心里是那么的满足与开心。

满足

我本以为他有对象，那天晚上，朋友过生日我去了，得知他没对象，我既开心又不知道该怎么办，偷偷的看着他，最后我喝多了，我才大声的跟他说我喜欢他，喜欢了他整整四年。

然而另外一个朋友他喜欢我，而我却选择了我喜欢的他，那天晚上我把我心里所有的事情都说了，他在街道抱住了我，说我为什么不早点儿说。

我们在一起半个月了，他对我好我很开心，快过年了，我们都回到了家，有点儿舍不得，最后正月初五，我上来找他，他过年加班没回去，我找到，和他带了三天。

他每次都带我吃好吃的，中午我起床迟了，他订了外卖，可惜只有一双筷子，他喂着我吃，那种幸福感，我从来都没有想到的。

半个月后，我不知道什么原因我分手了，我哭了，我把自己喝的不省人事，嘴里还叫着他的名字。

我不想离他那么远，我来到了这座陌生的城市，与此同时另一个人对我特别好，我分手了哭了，他都陪着我，最后没想到我们在一起了，可是我对那个人只有愧疚。

开心

我放不下我心里的那个他，曾经对我那么好的他，我有一个微信，好友列表里面只有我们俩，我每天看着他，等他，最后却总是擦肩而过。

为了一句他爱我，我迷失了自我，最后我知道他爱我，可是最终走不到一起了。我也不明白其中的原因，只是我们就这样走散了，再也回不去了。

走散了的人就当是一场意外吧！留不住的也只能放手让彼此自由，有些人爱过就已足够，我们都不要对爱情失去信心。

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