最该讨好的不是世界而是你自己

人生苦短，活着本来就是一件很艰难的事情了，又何必费力讨好别人，来给自己徒增烦恼。实际上，我们最应该爱的是我们自己啊。

文章来源微信公众号：听语

感情

你知道吗？你在原地兜兜转转了那么久，在等待一段没有结果的感情。在这场爱情里，你耗尽了所有的精力。

你苦苦哀求着对方不要离开，你用尽很多方式讨好别人，可是却换不来一点爱与同情。到最后，你变得精疲力尽，爱一个人爱的如此狼狈，直到那一刻你才决定要放手。

关心

最近的天气有点多变，尽管到了春天，还是挺冷的。天气预报里说明天又要降温了，这时候你的第一反应就是打电话给他，让他添置衣物，做好保暖。

可是，在拨号的那一刹那间，你才反应过来，他早就已经不属于你了。即使你为他做了那么多，事实就是，他依然不爱你。

你觉得他变了，连同整个世界也变了，变得如此冷漠无情。你处处替人着想却难以换来同样的关心。

偶尔，你会觉得很颓废，找不到志同道合的知己，寻觅不到相爱的恋人，每天就是在这个世界得过且过的生活。

亲爱的，你不必费心费力讨好任何人。实际上，最该讨好的不是这个世界，而是你自己。世界是你的舞台，你是世界的中心。

生活

一个人也能很好的生活，订上一张机票，给自己一个惊喜，飞到一座陌生的城市，带自己去体验未知的人情冷暖。

时不时送自己一个礼物，那一条项链是自己攒了很久的钱却还是舍不得买的，买了犒劳一下辛苦工作的自己。

人生苦短，活着本来就是一件很艰难的事情了，又何必费力讨好别人，来给自己徒增烦恼。实际上，我们最应该爱的是我们自己啊。

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