有些事情经历过一次就好，有些人曾经爱过就好，我们都不是那么无私的人，都想找一个懂自己爱自己的人。

文章原标题：要么放开手，要么爱到底

文章来源我相信公众号：听语

文 | 念心

图 | sorry贾骨文

其实在一段感情里，没有输赢，没能走到最后，我们都不算真正拥有。爱是相互的，不是一个人索取另一个付出。

有的时候我们会看不清感情的真面目，因为不甘心而不肯放手。因为一时的无聊而盲目投入到一段感情里。

可是我们想要的爱情，终究没能如愿以偿的生长成自己想要的样子。时间在走故事仍要继续，爱对了人就坚持到底，爱错了就及时转身。

矛盾

昨天一位朋友说了这样一段话：两个人在一起，时间久了矛盾也就多了，从刚刚开始的不了解到慢慢的了解，就觉得两个人性格各方面都不同，也就开始慢慢的变冷淡了。

有时候会想起在一起的开心快乐又不想放手，又会这样拖拖拉拉的过着日子，其实爱很简单 心里想着就还有爱，心里没有想了那就说明不爱了。

如果不爱了就不要拖拖拉拉的伤害对方， 要么就爱到底，要么就赶紧放手，放过了自己也放过了对方。

感觉

说实话我们每个人都很畏惧暧昧不清的关系，同时也很享受这种关系带来的感觉，那些明知道彼此之间的感情越来越淡了仍在坚持的人，或许都是因为不甘心吧！

在一起时间久了，拥有了那么多美好的回忆，没有人会说放就放，说忘就忘。住进你心里的人，永远都不会真正的离开。

但我们是否想过，如果彼此之间已经没有了爱的感觉，那么在一起的每一天我想都是一种煎熬吧！

因为曾经的好，因为一时间没有另外一个人替代，所以很多时候我们宁愿将就，宁愿拖着也不肯放手。

可到最后苦的不仅仅是你自己，两个人在这段感情里都很难受，爱没有爱的意义，不爱却舍不得转身离开。

其实我们都在等一个理由，等一个借口，等一个下了决心就不再回头的时刻，坚持的时间久了，心累了，没有精力和勇气再去爱的时候，不需要谁劝你放手，你自己想想也就算了。

我们的时间都是有限的，在没有意义的事情上面浪费过多的精力，只会让我们错过更多的美好，或许还会错过对的人。

面对感情我们都要试着勇敢一点，不求轰轰烈烈，只愿细水长流。余生还很长，一定不要随便将就着，凑活着过日子。

有些事情经历过一次就好，有些人曾经爱过就好，我们都不是那么无私的人，都想找一个懂自己爱自己的人。

所以爱与不爱，都要潇洒一点，没有谁离开了谁不能活，只有谁和谁在一起更幸福。

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