不回应是对一个人付出的扼杀

对付出最好的回报就是回应他。对自己也是这样，看到自己的辛苦和努力，然后安慰和欣赏下自己。你也就能够看到他人的付出了。

文章来源微信公众号：心之助

文 | 丛非从

“当初对我多好多好，现在却……”

这是很多人内心深处的一个疑问：为什么他后来就不爱我了。是他变了吗？还是他的本性就这样，这些年一直在装。

有个人曾经因为老公外遇问题找到我，她十分难过地向我诉苦了很多老公怎么不爱她了：背叛了她，并且没有悔过之心。她想离婚，他都不挽留，这让她感觉心灰意冷。她不明白为什么当初那么宠她的老公如今为何如此冷漠，难道曾经的那些爱都是假的吗？

我问她：“老公以前爱过你吗？”

她说：“以前对我很好，非常地好。”

“那他以前对你很好的时候你满意吗？”

“满意啊。”

“那你满意的时候会告诉他吗？”

“不会。”

“不满意的时候呢？”

“会指出来。”

选自电影《爱情与灵药》

这就很好理解了：如果一个人对你付出7分，然后你看到了他有3分没满足你，你指出来了。他再付出8分，你看到了他有2分没有满足你，你指出来了。那么这个人在这样的环境下久了会发生什么呢？

付出7分等于0分，付出8分等于0分，付出0分还是等于0分。换成是你，你还愿意付出吗？这时候再遇到一个付出3分就能被当成8分的人，你会做什么呢？

对一个人的付出不回应、忽视、理所当然，是对一个人付出动力的扼杀。

无论他做什么，你都没感觉，看不见，只享受，还挑剔做得不够好。偶尔满意一次，绝不说出来或一带而过。不满意的时候就浓浓地抹上一笔，上升到“你不爱我了”的高度。还有比这样对待一个人更残忍的吗？

我又问她：“现在这么冷漠的老公，对你没有一丁点爱的行为了吗？”

“一丁点都没有。”

“你确定100%一丁点都没有？”

“有一丁点吧。”

“哪点？”

……

然后她潸然泪下，骤然发现了自己怎么忽视了这么多年来一直被爱着，然后亲手作死了爱情。

在我们成长课里出现过很多这样的人。曾经有一个女士特别生气老公一点都不做家务。有次她老公回到家后没换拖鞋就进屋了。

她非常生气：“我刚辛苦拖完地，你就这么踩进来了！”

老公说：“我没看见，又不是故意的。你再拖一遍就是了，多大点事！”

她说：“你一点活都不干，凭什么我整天拖地！家务应该均摊！！”

……

你可以想到接下来他们的争执。

争吵

“多大点事”就是一个地雷，意思就是你做的都不值一提。

老婆真的是那么想要老公也拖地干活吗？未必。其实换一种方式完全可以不一样。如果老公回到家不是没换拖鞋就进门，不是对一尘不染的地板视而不见，不是说一句“我没看见”，而是一句“老婆你把地板拖得真干净啊”，结果会很不一样。

因为她的付出被看见了。老婆真正在意的是老公不知道感恩和珍惜。

这个老婆会特别介意老公不干家务。除了那些公平、劳累之外的因素，还有一个潜意识因素就是：人的潜意识深处会渴望对方也能做同样的事情，这样他就能感受到自己的辛苦和付出了，不会认为“多大点事”。

这种现象非常常见。比如当你的成功被另外一人说成是运气的时候，你会生气地说那你自己来干试试，你不在其中你根本不知道那些苦。

自己的成功自己说运气好是一种谦虚。别人说你成功是因为运气好，就是对你的努力的忽视和否定了，你就容易对他呵呵哒，容易产生情绪。

比如我们成长课里出现过的一位男士，他的老婆是个全职太太，钱都问他要。老婆没钱就问他要，没花完就自己存着，下次重新要。当家庭需要花费的时候她也不把存着的那些钱拿出来，还是问他要。他就内心里犯嘀咕，很生气，不想再给老婆钱花了。

客观上来说，这个男士并不是太缺钱。虽然挣钱辛苦，但也能挣到。只是太太这种理所当然的态度，让他很痛苦。让他觉得对家庭的付出是被吞没的。

虽然有的人会说，那太太也在别的地方为家庭付出了呀。那是理性逻辑。人的潜意识里，很难将不同的两件事关联起来，只能关注到当下的事件。当下的付出你没有给我回应，我就是会体验到被吞没而想停止付出。

被吞没，是每个人内心深处的一种恐惧。

回应是对一个人非常重要的付出。

回应的意思就是：我不仅看到了你没做好的部分，我更看到了你做好的部分。我看到你在这样那样的情景下所有的付出。即使那是你应该做的，我也想把它表达给你，告诉你，我看到了，接收到了。并且，感谢你。

不回应的时候，就会给对方造成一种自己没付出的错觉。就像是向水面扔了一颗石头，却没有激起水花，没有响应。你会怀疑那是不是个黑洞。

挫败感

对于你的不回应，他也会认同自己没付出，激活自己的挫败感。

他会觉得自己没用、无能、做不好，然后想做更多。短时间内你是获益的，因为你的忽视让他加倍付出了。但是你很快就会透支完他的付出，让他体验到付出和不付出一样让人痛苦和压抑，都不被看见。

正如你在一片土地上种一颗种子，你满怀希望他能开花结果。一段时间后没有发芽，然后你迷糊了下，怀疑自己可能是忘了种，然后你又种了一颗，又种了一颗。土地很贪婪地得到了好几颗种子——结果却是，你可能再也不想在这种种子了。

你为什么会如此地习惯不回应他的努力和付出呢？

我去问这些不习惯回应付出的人：如果你看到，如果你重视了对方的付出，当下就表达了对方的付出。对对方的付出有了很多感激和感动，会怎么样呢？这里面会有至少三种潜在的恐惧：

怕你骄傲，怕你不付出了

这就是小时候妈妈常说的话：不要骄傲。所以不表扬你，不看见你，不认可你。实际上呢？对一个人的看见和认可，会让他停止脚步吗？他只会更开心地去做而已，因为他知道，那是有意义的。

我就欠你的了

如果我重视并接受了你的付出，我就欠你的了。我还得总想着还，这种感觉给我很大压力。这是我们内心深处很深的不值得感，我不值得一个人对我好，所以如果我深深感受到了一个人的好，我就必须回报他来抵消。可是我不想为他再多做很多事情，我就只好忽视，假装看不见他的付出。

依赖你

我就会依赖你

如果我重视并接受了你的付出，我会习惯了你的好而失去了自我。万一哪天你走了，你不付出了怎么办？

我内心无法相信一个人会永远对我好，所以不能放开来依赖他，不能完全信任他。完全信任和依赖一个人，是需要非常强大的心理素质的。这也是我们内心很深的不值得被爱的感觉。

因为你的内心深处并不相信你们会一直在一起，并不相信他会一直对你好，所以你就勾引着结果这么发生了。这就是人的潜意识：宁愿相信自己的感觉是对的，也不愿意相信事实是好的。

因此核心问题就是：你的内心深处，愿意相信美好、幸福和爱属于你吗？你敢享受那种被爱吗？

你也总是忽视自己的努力，不肯欣赏自己。一个不能欣赏和看见自己的人，是没有能力看见他人的。

你一定也有一个总是被忽视的童年。你做什么，都不被爸妈看见，无论你怎么努力，你都被看到的都是没做好的部分，而得不到肯定和认可。长大后，你就学会了这么对自己，不爱自己，也会这么对别人，不能爱别人。

在积极不心理学取向的咨询里，我们会倾向于写出自己和对方的20个优点。你也可以练习下，去找还在爱的证明，而非已经不爱了的证明。去发现自己做到的部分，而非依然没做到的部分。

你盯着哪部分，哪部分就会变多。

欣赏

对付出最好的回报就是回应他。对自己也是这样，看到自己的辛苦和努力，然后安慰和欣赏下自己。你也就能够看到他人的付出了。

当然不排除个别真的不爱了的人和某些奇葩特殊的人。本文不代表所有情况。

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