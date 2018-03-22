亲爱的剩下的路可能我要一个人走了

成年人的生活真的好复杂，多想回到小时候，哪怕是玩个简简单单的过家家，也能与你一起扮演着爸爸妈妈的角色，虽然只是个游戏，却能与你一起拥有一个家。

文章原标题：亲爱的，我不会再爱你了

文章来源微信公众号：听语

捆绑

曾经的我，几乎把人生中所有梦幻美妙的事情都与你紧紧捆绑在一起，我会小心翼翼的怀揣着这份爱意，赤着脚走在荆棘丛生的路上。

这条路，虽然我一个人磕磕绊绊的走着，但是为了努力追寻你的步伐，哪怕摔倒多次也要学会伛偻前行。

我知道你就在离我不远的地方，我很努力的寻找你的身影，可我害怕，当我历经万千找到了你以后，如果你的身旁已经有了他人，那么我应该怎么办。

爱情旅程

我想，这份关于爱情的旅程，到了此时此刻，就应该挥手说一句告别了。

我眼睁睁的看着你与他人谈笑言欢，很想努力的去喊你的名字，可无论嘴张得多大，我都发不出声来，我知道，那一刻我失去了你。

我最骄傲的事情就是爱着你，可一切只能到这里了，亲爱的，我不会再爱你了。

不知道为什么，心莫名的痛了起来。原来简简单单的几个字骗得了别人，却骗不过自己的心。

我是真的很爱你，可又能怎么办，我不想一直这样痛苦下去，我也想要两情相悦的爱情，我爱的人喜欢我。

明明只是一个简简单单的想法，为什么到了我身上成了一辈子都无法实现的奢望。

回头

成年人的生活真的好复杂，多想回到小时候，哪怕是玩个简简单单的过家家，也能与你一起扮演着爸爸妈妈的角色，虽然只是个游戏，却能与你一起拥有一个家。

亲爱的，剩下的路可能我要一个人走了，很遗憾命运并没有将我们两个捆绑在一起，可又庆幸，余生我们不会再这样纠缠下去。

你放心，离开你了你我会过得幸福，所以答应我，你也要幸福。

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