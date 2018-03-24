亲爱的一路上有你是我一生中最幸运的事情

我知道，未来总是深不可测的，让人难以预知和遐想。只要有你在我身边，尽管生活充满了变迁与苦难，我也不会再感到害怕。

文章原标题：一路上有你，再苦都愿意

文章来源微信公众号：听语

拥有你

幸福到底是什么？基于每个人的眼光和所处的生活环境的不同，不同的人会有不同的回答。但是幸福对于我来说，就是拥有你。一路上有你，再苦再累我都愿意。

我们在一起很久了，似乎已经过了热恋期，尽管日子如今已经回归平淡，但是每一天醒来后看到你在我身边，那种安全感是实实在在的。

我爱你，简简单单的爱却是无法用言语来形容的。这一切，只能融化在平平淡淡是生活中。

陪我度过

在漫长的岁月里，那些艰难的时刻都是你陪我度过的。你告诉我，我不是一个人在奋斗，我的身后至少还有你。你会一直在我左右，从来不曾缺席。

孤寂落寞的日子，一旦有了你，似乎所有的苦难都到头了，好运气总会不经意间光顾到我们身上。

你陪我一起看过黎明时刻的曙光，也曾陪伴我欣赏过黑夜的星辰。我们一起走过无数个春秋和冬夏，也一起看过了无数场雪花。

生命里所有有纪念意义的时刻都是有你在我身边，新生命的诞生，旧事物的消亡，我们一起见证这个世界日新月异的变化，一起感受世间的百态人生。

最幸运的事情

我知道，未来总是深不可测的，让人难以预知和遐想。只要有你在我身边，尽管生活充满了变迁与苦难，我也不会再感到害怕。

亲爱的，有你是我一生中最幸运的事情。未来的路，我还想继续与你同行。不念过去，不畏将来，只因此生遇见了你。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）