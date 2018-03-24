别等到来不及才知道要珍惜

你要相信，生活给你的每一次意外，都是最好的安排，而我们只需要勇敢的接受，并且朝着自己努力的方向勇敢走下去。

文章来源微信公众号：听语

文 | West Teo

图 | sorry贾骨文

曾经有人问失去的东西回来了还要吗？我说，曾经丢了一粒扣子时，等到找回，我已经换了衣服。

没有谁离不开谁，只有谁不珍惜谁。一个转身，两个世界。一生之中有一个爱你，疼你，牵挂你的人，这就是幸福。

万人追不如一人疼，万人宠不如一人懂。

平平淡淡

其实有的时候我们想要的并不多，不过是一段平平淡淡的感情，不过是一生安安稳稳的生活，熬过很多孤单的夜晚。

可是我们终究要经历过一些不为人知的苦，那些失去的，那些未能实现的，都会成为我们的遗憾。

你遇见了很多人，却没有哪一个能够真正走进你的内心，于是我们都成为了一个孤独患者。

感慨

记得前两天朋友莫名的跟我感慨说：总感觉时间很快，很多事情都来不及去实现。

会想起曾经爱过的人，会不甘心许下的承诺没能兑现，总是生活在失望之中，看不到一点希望。

是不是我们渐渐长大，却承担不起感情和生活的重担，是不是我们都再也回不去了？

很多时候我们都是如此，纠结在那些已经失去和不曾拥有的人和事上面，却忘记了自己身边拥有的。

我们之所以生活的不快乐，大多是因为我们不满足，却又不愿意付诸行动去努力改变。

郁郁寡欢不过是我们自寻烦恼，那些回不去的就不要总是想念，还没有抵达的未来就不要忧心忡忡。

能够好好珍惜现在，好好去爱在乎你的人，你的生活才不会被过去和未来所累，才能真切的感受到生活里幸福的意义所在。

我们都不是完人，现实中拥有的一定要懂得珍惜，就像时间一去不复返一样，有些人有些事，错过了真的就不会再遇见。

要去争取

别等到一切都来不及的时候才想着要去争取，别等某个人要走的时候才知道去挽留。

你要相信，生活给你的每一次意外，都是最好的安排，而我们只需要勇敢的接受，并且朝着自己努力的方向勇敢走下去。

没有谁是顺风顺水的，一路上的曲折离奇都是在告诉我们，珍惜才能有陪伴，在乎才能得人心。没有什么来不及，只要你还想去做，只要你还能勇敢面对，那么一切都不算晚。

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