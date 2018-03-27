他明知道可以哄好你却不愿多说一句话！

正因为这些关怀和陪伴，让我们更加坚定自己的一路走来。它是热的，滚烫的、暖意的、动人的，在凛冽寒冬里不惧严寒。

文章来源我相信公众号：路永

不愿意哄你

01

我们的感情是如何从美好走到了今天的一地狗血？

——有话不能好好说。

这句话可以解释99%的分手原因。

前天晚上十一点我刚准备睡觉，朋友佳彤给我发来一条微信：

你能来把我接到你那里么？今天下午刚分手，一个人在被子里哭到没力气了。

我立马跑到楼下发动共享小汽车，呼哧呼哧把她接了过来。见到她时，她已哭成泪人，眼睛红肿，气色特差。

说实话，佳彤和她男友的感情我们都不怎么看好，他俩脾气都属于死磕类型，每次一吵架就总把狠话说尽。

这次争执和往常一样，男友没有示弱，对在电话那端泣不成声的佳彤视若无睹，佳彤心力交瘁忍无可忍，终于提出分手。

“太累了，每次有矛盾都没法沟通，不能好好说话。”佳彤说，明明两点之间线段最近，他却总要绕远。

我边难过边期待他能来哄哄我，可过去好久他也没回我消息，我还责怪自己是不是太狠心，怎么可以想到放弃？但我一打开王者，上面显示他已开局5分钟，瞬间心都死了！

很多情侣分手都是因为，一有分歧，任女朋友怎么闹，男生也不安慰。女孩子一肚委屈，掏心掏肺说了一大堆，男生还能理直气壮回一句你这么想我也没办法。

他甚至觉得大义凛然无需多言，懂得的人自然会懂，所以自顾自地看球去了玩游戏去了，以致于女生对感情渐渐从失望转换成了绝望。

他明知道可以哄好你，却没多说一句话，然后爱情也就随着那些说不清楚道不明白的问题不了了之，如果能静下心来好好聊聊，也许结局会不一样。

如果可以笑傲江湖，谁又甘愿战死沙场？

我真的很好哄，你却总嫌麻烦。

02

曾经有个男生在后台跟我抱怨，他觉得女朋友很爱生气、不可理喻，一生气就歇斯底里一点也不可爱，他简直要被逼疯了！

我问他，那你都是怎么处理的？

他理直气壮地回复：

还能怎么处理？晾着呗！等她自己想通就好了啊！

听完他的话，我让他试着在女朋友下回发脾气时，说几句话哄哄她，或者安安静静紧紧抱住她。

大概两周后，他给我留言说，他尝试着在女朋友生闷气时抱她摸她的头，女朋友竟然感动得哭了。

女朋友告诉他，每次生气完他都不哄，她都快觉得他已经不爱她了。

其实她每次都不是真生气，只是想被哄。

最后，这个男生说了一句让我印象深刻的话：

在感情里，如果你连哄她都不愿意，还凭什么说你很爱她？

爱情哪有那么多道理，喜欢就想对她好，讨厌就不想看见她，迁就都是因为喜欢，原则抵不过我乐意。

一个人舍得对你冷暴力相向，说到底还是因为不够爱。

爱你的人会小心翼翼，懂你的低头不语，懂你的沉默倔强，在你不高兴时，会细心安抚你的情绪，陪你度过生活波澜。

03

我有个很要好的女同学，几年前因为面临出国，担心耽误男朋友，不得已提了分手。

男友一米八的身高，粗犷的轮廓，抱着她时却哭得像个孩子：

“不要分开好不好，你去完成你的梦想。我没关系，我努力奋斗事业，就在这个城市等你回来可不可以？”

那一刻，她心软了，心想反正也就两三年。

异地恋是煎熬的，争吵在所难免，每次男朋友都能将火气秒熄。

“我前几天看见一款XX特别符合你的气质，给你寄过去好不好”

“你说我怎么这么有眼光呢，我家大宝贝连生气的样子都这么美”

……

现在，他俩已经结婚了，养着一个非常可爱的宝宝。

爱情本就应是这般互动，你愿费心宠我，我会用心给你备好饭菜，彼此相爱，彼此回报，彼此相濡以沫。

平淡没有错，但平淡不意味着索然无味。成熟也没有错，但成熟并不意味着不需要哄。稳重也没有错，但稳重也不意味着不需要甜言蜜语。

长久的爱需要时不时地去表达，你不表达我怎么知道你爱着我在乎着我？

都说世界很现实，但其实打败我们的往往不是现实，而是因为我们自己扛不住。

04

一个人喜欢你，就一定会有所表示，想和你在一起，无论憋多久都会告白，想陪你走到白头偕老，无论多难都会想办法攻克。

如果他什么也没说，什么也没做，那就只说明一件事，他不是真的喜欢你。

不要让每天近在身边的人却像相隔千里，所有的感情都需要用心去维护。

曾听过一段故事，两个人是异国恋，她在中国，他去了阿根廷。

她过生日时，他没法回国陪她。于是他开了几个小时车，来到了一个荒芜的小山坡上。

北京时间零点，他给她打电话，特别开心地说：

“我现在在西经60度南纬31度，地球上距离你最远的那个点，现在不管我往哪个方向走，都会离你更近，等我回来我们就结婚吧！”

她在电话这头泪流满面。

爱是用心的表达，即使不能陪在你身边，也要用美好的方式，陪你度过每一个值得用心对待的日子。

对待爱情，一千个人有一千种表达方式，有的直白热烈，有的曲折蜿蜒，但每一句都令人心动。

有时真的要感谢文字的博大精深，隔着屏幕，你可以尽情揣测，另一端他的语气心情，想象着一字一句从他嘴里说出来时，是怎样的温柔缱绻。

爱的表达可以是一朵花，可以是一份小礼物，可以是一首为你练了好久的曲子，可以是记录点滴回忆的视频，可以是平常不会说出口的肺腑情话。

说出需要，说出认错，说出软话，说出思念，说出告白，说出挽留。

这个时代，真的太忙了，我们忙着工作，忙着KPI，有很多想要对他人说的真心话，要么忙到没时间说出口，要么话到嘴边觉得难为情又咽了回去，接下去索性让它一直深埋于心。

但我清楚地记得很多人和事，深夜语音通话的陪伴，生活上大事小事的关心，脆弱时恰到好处的安慰，开心时默默无闻的鼓励，它们都无与伦比的重要。

正因为这些关怀和陪伴，让我们更加坚定自己的一路走来。它是热的，滚烫的、暖意的、动人的，在凛冽寒冬里不惧严寒。

我们也终将带着这些信心和勇气，牵着身旁的人，走向未知的山长水远，走向命定的春暖花开。

我真的很好哄，不信你试试。

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