即使过了很久你依旧是我无法释怀的人！

感情或许不一定都是完美的，但一定都是能打动人心的。不管那个已经离开的人有没有完全走出你的内心，我们都要试着去迎接新的感情。

文章原标题：你依旧是我无法释怀的人

文章来源微信公众号：听语

文 | 唯一的等待

图 | sorry贾骨文

今天在留言里看到了这样一段话说：

我曾经天真的以为，用真心对待每个人，就可以得到真正的友情，真正的爱情。

后来，认识了一些人，经历了一些事，才知道一切都只是我以为。

相遇总是猝不及防，而离别多是蓄谋已久，总有一些人会慢慢淡出你的生活，你要学会接受而不是怀念。

长大

是不是渐渐长大的我们，越来越经不起猝不及防的散场，很多事情也都成为了我们无法释怀的遗憾，可是我们终究还是要去面对，因为我们不得不继续成长。

不管是什么样的感情，都是我们生命里重要的存在，那些人那些事也注定会伴随着我们一生，不管是谁只要来过，必定会在你的生活里留下足迹。

还是会想起，还是会在夜里暗自神伤，还是会莫名其妙的想要主动联系你，可是我们已经再也没有机会再见一面了。

相恋

之前有朋友跟我分享他的故事说：一个相恋五年的人，最后却消失在了自己的生活里，曾经留下的所有美好，在如今看来都显得那么的讽刺。

之前也有想过挽回，也付出过具体的行动，可真的是要走的人留不住，我依旧没有能力挽回一个深爱的人。

看着彼此的聊天记录，满满的都是回忆，不舍得删掉每一条消息，因为那些都是我们曾经爱过的见证。

很多人都会告诉你，时间和新欢会让你忘记那个曾经深爱过的人，可是究竟要多久，新欢究竟是一个什么样的人我们都不知道。

有期待固然是一件好事，但我们也不能强迫自己忘记一个人，顺其自然或许才是我们最坦然的一种方式。

爱过了就不要后悔，也尊重每一个故事的结尾。虽然我们还不能释怀，虽然我们心里还会想念着那个人，但我们也要学会控制住自己，别让自己陷得太深。

完美

感情或许不一定都是完美的，但一定都是能打动人心的。不管那个已经离开的人有没有完全走出你的内心，我们都要试着去迎接新的感情。

没有谁是一成不变的，也没有谁能够永远的放不下一个人，在未来的道路上都将充满了未知。你我也注定会遇见更崭新的人。

你要知道，有的人只是在你生命里的一段时间里，显得格外有意义。但终究不是能够陪你走到最后的那个人，你可以念念不忘，但你终究需要释怀。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）