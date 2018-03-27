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你删过最爱的人吗？是什么样的感觉

你删过最爱的人吗？是什么样的感觉
2018年03月27日 07:46 新浪女性
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感情这件事，不如就让它随缘而过，最爱的人既然已经删了，也努力挽回了，依旧回不到当初的感觉，不如就那么算了吧。

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　　文章来源微信公众号：听语

坚持坚持

　　都说用力爱过的人，哪怕把ta删得一干二净了，也会莫名的出现在你的脑海里。毕竟用尽全力去爱的人，分手的时候也会越痛苦，越想忘，越忘不掉。

　　当你最后一次说出“算了吧”这三个字的时候，你下了多大的决心，才会想要放弃的。那一刹那的痛彻心扉，仿佛就是多年来守护的珍宝，让给了别人。

感情感情

　　最可笑的是，你哪怕把一切联系方式都删除了，ta的那串手机号码，你早已倒背如流。即使你想找个借口来挽回这段感情，可你也知道，你们两个早已成为了陌路人，哪怕加上了好友，也只能当做最熟悉的陌生人了。

　　人一旦动了真情，就会把主动权交给他人，哪怕敬了往事一杯酒，也做不到再爱也不回头。只要ta的一个转身，说了句“我们和好吧”，你依旧会同意。

　　最怕的就是删了无数次，也加了无数回，明明内心是不舍分离的，可在一起了之后，发现这段感情早已回不去了，ta，早已不是那个能让你一见倾心的人了。

　　碎了的铜镜，哪怕用心粘合起来也会有裂缝，删了再加回的爱人，哪怕表面上已经和好了，其实心里早已千疮百孔。

放弃放弃

　　也许当那个人有了新的生活，你才会想要放弃吧；也许当你成为ta生活中可有可无的一部分，你才会想着要去过自己的生活吧。

　　感情这件事，不如就让它随缘而过，最爱的人既然已经删了，也努力挽回了，依旧回不到当初的感觉，不如就那么算了吧。

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