我的结婚对象是40天前刚认识的！

不结婚不要孩子，都可以， 只要你觉得幸福快乐即可！人生多大点事儿， 结婚不是人生的终极定义，怎么样都是一辈子，幸福就好。

文章来源我相信公众号： 半夜发癫

这几天，网红考研名师张雪峰又火了。

张雪峰因为幽默风趣，犀利独特的考研讲解，长期以来圈粉无数。不过这次张雪峰走红，却是因为他在《奇葩大会》里讲述的婚姻观。

张雪峰说，自己之前谈了一个女朋友，两人都已经到了谈婚论嫁的地步。可就在结婚前40天，两人分手了。

换做是常人，估计这婚是结不了了。不过张雪峰却独辟蹊径，随便找了个姑娘，把这婚结了。

女朋友没有可以找，但结婚的日子是定了改不了。

和张雪峰结婚的那位姑娘，就是她现在的妻子。两人从见面到领证，一共花了40天。

对于这段婚姻，张雪峰是这样解释的：

30岁前结婚，就像是我人生的一个KPI，截止日期就摆在那，我必须完成。

张雪峰

张雪峰之所以把婚姻当做KPI，则是受了朋友影响。

朋友和女朋友感情原本是出了问题，已经到了快要分手的边缘。但这个时候，男方的父亲换上了肺癌晚期，生命只剩下三个月的时间。老人家唯一的愿望，就是看到儿子结婚。

于是就这样，朋友被迫把婚结了。

看到婚礼上大家哭得撕心裂肺，张雪峰下决心，自己一定不能等到为时已晚，再去实现父母的愿望，一定要让他们早点抱上孙子。

毕竟，“百善孝为先。”

就这样，张雪峰把“30岁之前一定要结婚”当做了人生中必须完成的一个KPI。于是，有了后面的“婚礼如期办，新娘换人上”的故事。

节目一出，网友争论不止，有人抨击，有人理解。

观点

婚姻

虽然我一向觉得，婚姻是个人的事。你要早早步入婚姻殿堂，从此相夫教子，洗手做汤羹，我也支持；你宁可单身一辈子，也绝不随便找个人凑合，我也理解。

但是对于张老师这种，把“婚姻和孝顺”绑在一起的想法，我不敢苟同。

前两年，有一个婚恋网站的广告，受到了大家的强烈吐槽。广告中的女主角，是一位特别优秀的姑娘，她有一个非常关心她的外婆。

从女主大学毕业到工作升职，她外婆每年都问她同一个问题：“结婚了吧”？不过很遗憾，女主一直没有找到心仪的对象。

最后，外婆因为年纪太大，生病倒在床上，来日不多。这个时候，女主“幡然醒悟”，自言自语地说道：“我不能再慢慢挑了，我今年一定要结婚，哪怕是为了外婆。”

视频的尾声，穿着婚纱的女子牵着一位男士，守在外婆的病床前，眼中噙着泪花说，“外婆，我结婚了”。

在中国，很多长辈都喜欢把儿女的婚姻和孝道捆绑在一起。

他到现在还没娶老婆，真是个不孝子啊。

她都30岁了还没嫁人，真的一点不懂事啊。

什么时候结婚啊，你奶奶没有抱着重孙，舍不得走啊。

孝顺真的和结婚有必然关系吗？

我有个初中同学，初中毕业之后，就辍学南下打工。没两年，他就带着挺着大肚子的女朋友回来了。那一年，他19，女生17。

我以为他爸妈会愁死，结果人家开开心心地摆了20多桌，把儿子的婚事张罗了。

没多久，孩子出生了，是个男婴。一家人更是高兴地不得了。

阿姨经常抱着孩子出来散步，街坊邻居碰到都夸她福气好，这么年轻就当奶奶了。

可是这种所谓的幸福，并没有维持太久。

儿子儿媳学历不高，年纪又小，挣的钱勉强够养活自己，孩子的开支只能是爸妈帮忙照应。这样下来，本就不富裕的家庭，更是捉襟见肘。小夫妻因为结婚太早，性格还没来得及磨合，于是婚后动不动就吵架。

那段时间，他们家不是小夫妻打起来了，就是婆媳拌嘴了，就连原本感情不错的老两口，也开始感情变差。

最后，那个女生一气之下回了云南娘家，然后再没有回来了。

现在他们一家，儿子常年在外打工，不愿回家。叔叔阿姨在家做点小生意，养着他们的小孙子。

虽然这个故事，有点极端。但生活中的鸡毛，确实很多。

很多做父母的，总觉得把孩子的婚姻大事一了，他们的人生就算交差。可最后才发现，逼迫的婚姻换不来和谐的家庭，反而是一场旷日持久的恶仗。

孝顺父母的方法有很多，结婚，真的不是必须的一种。

娶儿媳妇进门，或许是他们人生的KPI，但不一定是我们的。早点抱着孙子去跳广场舞，是他们想要的人生，但也不是我们想要的。

我们是父子（女）母子（女），但我们也是独立的个体。

有些做父母的，年轻的时候，“看在孩子的份上”，忍气吞声，维持虚假的婚姻，断送自己一辈子的幸福；自己老了，又孝道持加，强行干涉子女的人生。

这样的生活，大家都累。

武志红老师在《巨婴国》里提到一个概念：

中国人强调的孝顺，不单纯是“我生了你，所以你应该报答我”。而是“我生了你，所以我说的一切你都必须服从，你不服从，那你就是不孝。”生育在他们这里似乎变成了一种契约，“因为我带你来到了这个世界，没有我就没有你，所以你必须无条件感恩。”

这种孝顺，很畸形，也很常见。

前几天，在南科大散步，碰到两对夫妻，都带着一个约莫4岁的孩子。两对夫妻，一对是中国人，一对是欧美人。

中国这对夫妻，各自站在孩子的两旁，寸步不离地跟在后面。那对外国夫妇，坐在草坪上，互相轻抚着对方，他们的孩子在一旁独自玩耍。女人的目光，一直朝着孩子的方向，但手却放在丈夫的背上，轻抚着他。

夫妻关系高于亲子关系，这样的家庭状态，真的很好。

在大城市，越来越多的人，做好了单身一辈子的准备，他们拼命工作，挣够了房钱，车钱，养老钱，但最后还是抵不过爸妈的一句“我们年纪大了”。

“孝”字头上一把刀，这把刀，好多人都抵不过。

去年年底，台湾一位母亲给女儿写下这样一段话：

“女儿啊，你一个人也可以活得好好的，千万不要随便就结婚了。

除非有一个男人对你好到不行，能够保护你，照顾你，娶你是要疼你而不是期望你为他生小孩或服侍他一辈子，才能考虑结婚，知道吗？”

希望你幸福

网上还有一个视频，儿子问父母：“我不结婚可不可以了”，“我不要孩子可不可以”。

爸妈说：“不结婚不要孩子，都可以， 只要你觉得幸福快乐即可！人生多大点事儿， 结婚不是人生的终极定义，怎么样都是一辈子，幸福就好。”

不知道有多少父母，能像上面一样开明。也不知道你在面对爸妈逼婚时，有没有说不的勇气。

反正婚姻是一场豪赌，输家占了多数。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）