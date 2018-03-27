一个经常主动的人突然不再主动了

不知道为什么，今天这一刻，莫名的想要放弃了，可我是真的很喜欢你，我也想好好地被人疼爱，可是我不能再这样厚着脸皮一直缠着你。

文章来源微信公众号：听语

改变

每天醒来的第一件事情，就是打开手机，看看有没有你给我发来的消息，不知道为什么，总想第一时间知道你醒了没有，你会不会主动的找我，你在那一刻有没有很想我。

可希望越大，失望也就越大，我是一个嫉妒缺乏安全感的人，我真的特别需要有一个人来保护我，在乎我，我不想一而再，再而三的去主动来获得你的关注。

想你

当我特别想你的时候，我会小心翼翼的发一句“在吗”，可你知道吗，这句试探性的打扰，就是我想你的证明。

我很害怕，每次我津津乐道的与你分享刚刚发生在我身边的趣事，滔滔不绝地说了一大推，可你却冷冷地对我说“无聊”。这一刻，我的热情似乎消失殆尽，仿佛置身于冰冷的深渊。

也许当我把失望攒够了，就会想要离开了。其实这些极其微小的事情，并不是我想要放弃的理由，可那些堆砌在一起的失落，是让我有了想离开你的冲动。

听说，一个人爱你的人，是舍不得让你苦苦等待的。我不奢求给你发的消息你能秒回，我也不奢求你能随叫随到，我只求在你也想我的时候，能主动找我一回。

喜欢你

不知道为什么，今天这一刻，莫名的想要放弃了，可我是真的很喜欢你，我也想好好地被人疼爱，可是我不能再这样厚着脸皮一直缠着你。

其实我知道，你对我的感情并没有那么深，甚至可以说对我毫不在乎，也许我这样的纠缠对你来说反而是一个困扰，这段情，我应该选择放弃，这份爱，我应该选择放手。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）