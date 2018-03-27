再喜欢一个人也要有底线！不要把自己的尊严低到尘埃

不爱了不是伤害一个人的借口，更不是一味享受别人对你好的理由，那些错付的感情，就不要耿耿于怀了，我们都不要爱的卑微，要学会坦然面对。

文章原标题：再喜欢一个人也要有底线

文章来源微信公众号：听语

文 | 阴雨天

图 | sorry贾骨文

有的时候，喜欢一个人注定是一场奋不顾身的战役，你可以不求回报的付出，但是你终究不能欺骗自己。

一个人是否真的喜欢你，你一眼就能看出来，但往往因为自己的一厢情愿，而不愿意去相信这样的事实，于是纠葛在一段明知道没有结果的感情里。

太过于喜欢一个人的时候，就会把自己的尊严低到尘埃里，会为了一个人变得没有原则，没有底线。

故事

记得曾经有位朋友讲过这样一个发生在自己身上的故事，他说：

我曾经特别喜欢一个女生，恨不得每时每刻都能陪在她的身边，我们在一起了一年的时间，不是很长，却花光了我所有的勇气。

开始的时候很好，在彼此的眼中对方都是完美的，在一起的时光也充满了欢乐，可是渐渐的彼此开始出现矛盾，开始争吵，开始不相信对方。

道歉

曾经有一次吵架，吵得很凶，彼此都不肯认错，都认为自己是对的，没必要低头，就这样两个人三天没有说一句话，没有见一次面。

最后还是我忍不住主动给她发了微信，但是收到的却是好友验证，那一刻我不知道自己的心情是怎么的，心急如焚想要尽快找到她问个明白。

于是我就给她打电话，她不接，我就在她家楼下等她，当我终于见到她的时候，她冷着一张脸问我要干嘛，一时间我又不知道该说些什么。

两个人都沉默了一会儿，我就开始道歉，说各种好听的话，也积极主动的认错，可是她还是不肯原谅我，怪我没能及时找她，现在又来道歉有什么用。

可是那件事情大部分都不是我一个人错，我已经很卑微的去求她，可是她依旧无动于衷，最后我甚至跪在她的面前，祈求她的原谅。

好在最后她接受了我的道歉，可是也是从那一天开始，我们就再也回不到从前的样子了。就算我事事都顺从着她，就算我肯为他做所有的事情，可在她的心里都觉得是理所应当。

失望

当一个人心里没有你的时候，你为她做的再多她也不会感动，她或许只是习惯了你的好，才让你留在她身边，但是她已经不爱你了，你要清楚的知道这一点。

可人心都是肉长的，都有不能承受的伤痛，失望攒够了，也就会默默的转身离开，毕竟没有谁离开了谁不能活，只是看谁更懂得珍惜。

不爱了不是伤害一个人的借口，更不是一味享受别人对你好的理由，那些错付的感情，就不要耿耿于怀了，我们都不要爱的卑微，要学会坦然面对。

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