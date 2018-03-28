别在该奋斗的年纪在男人怀里贪图安逸

不断更新自己的认知体系和思维方式，你会变潮、会有能力、会收获温暖、会有才华、会去远方、会很快乐。

文章来源微信公众号： 路永

不要贪图安逸

01

做公号以来，我收到过很多女孩的求助：

为了他我拒绝了大公司offer，为了他我放弃出国深造机会，为了他我一个研究生却也变成家庭主妇……

他对我的感情怎么只减不增？

说实话，我真的很怕因为喜欢一个人而停止自己的进程。

因为别人不可能永远都让你满意，爱情随时会淡，男友可能变心，只有实实在在握在你手里的东西才不会离你而去。

毕业那年，我所在的公司有位保洁，是个长相清秀的阿姨。

她之前一直在家相夫教子，过着岁月静好的日子。不料年近40却遭遇老公出轨，老公与情人双宿双栖弃她而去。

离婚后，阿姨只身一人出来找工作。由于多年没上班，与时代脱节严重，不会操作电脑，找过好几份收银员、仓管、文职等工作，都直接被淘汰了，最终只能当保洁。

我常见她被公司小领导毫无礼貌地呼来喝去，她逆来顺受不敢多说一个字。

年少轻狂的我有一次想替她打抱不平，她连忙劝阻，说她能在这样的写字楼当保洁已经觉得很满意了，如果失去这份工作估计只能去扫大街。

这几年，我身边陆陆续续有几个女生为了感情，甚至是为了社会舆论就草草地结婚生子，放弃工作晋升，放弃学习也放弃了自己。

她们选择停留在原地，全然没有对抗生活无常的能力，等到被现实撞得头破血流时，才猛然发觉自己错得一塌糊涂。

02

朋友小鲁，六年前一毕业就开始在一家上市公司当行政前台。她的工作很轻松，收收快递接接电话，跟同事用RTX聊聊天，每天踩点下班。

小鲁原以为可以一直这样安安逸逸待在公司里，可现在的公司哪有那么容易生存啊，前年公司经营不利退出资本市场，有段时间甚至发不出员工工资。

公司开始大规模裁员，研发、业务很多精英都被劝退，更何况是替代性极高的前台岗位。

小鲁出来重新找工作，但是除了前台，貌似没有其他合适岗位了。因为那几年，她一直都是在混日子而已。

然而，89年的小鲁应聘前台，如何敌得过95年的应届毕业生呢？

离开本以为稳定的工作岗位，她发现自己可以说是一无是处，无论是资源、人际交往、发展前景等等都不太理想。

相反，那些在岗位上兢兢业业、下班后又绞尽脑汁拓展私人业务或者发展副业的同事，都能在这场裁员风暴中全身而退，重新过上厉害风光的人生。

仔细想想并不奇怪，你是在办公室挥汗如雨，还是在购物网站里厮杀，你对待时间的态度已经决定了你几年后会不会失业。

那些过得比我们好的人，一直在发力，只是我们毫不自知。

英国有句谚语说：

路太平坦，只能带你去到平淡的地方。

如果意识自己已经麻木于舒适区还不想逃离的话，你就一定要警惕，因为那意味着你正在下坠。

努力，可能让人倍感痛苦难熬，但是打一场翻身仗，司令和枪杆子都是我们自己，敌人也是我们自己，咬咬牙冲过去就赢了啊！

03

罗胖曾提出一个生存困境解决方案：U盘化生存。总结起来十六个字：

自带信息，不装系统，随时插拔，自由协作。

大致意思是，不要你经常变换工作，但一旦工作情况有变，你就应该像U盘，随时能插到下一台计算机上，随取随插不用缓冲，就能立即投入新工作状态。

他建议大家自备手艺，能运用自己的“手艺”随时应对变化。

多一项技能，人生就会多一种可能性。

之前看过一个报道，一名90后主播年入千万。看过她直播的人都知道，从嘻哈到摇滚，从秧歌到抒情，只有你想不到的，没有她不会的，她一个人就是一台春晚。

她说过一句话非常好：

每当迷茫的时候，就疯狂去学新的东西，总有一天你会用得上。因为，青春最贵，稍不留神就没了。

讲真，我从没见过一个不努力的人，会突然横空出世牛逼闪闪；我也从没见过一个人，轻轻松松就活出别人仰望的高度，拥有高配版的人生。

你只有比别人用功，时代的潮水到来，你才能够拥抱它，而不是被溺亡。

04

在新工作上碰了一鼻子灰的小鲁，下定决心好好改变。她在努力工作的基础上，妥善利用闲暇时间提升自己。她自律克制，定期健身，上课培训，就连睡前敷面膜的时候，都不忘听套外语课程。

后来再见她，她已经是所在公司高级商务的身份，打扮精致，衣着大方，谈吐优雅，坐头等舱，住星级酒店，走路生风。

有次我和小鲁同行出差，她在专车上写策划案，一到酒店立马开了个视频会议，期间还和下属发了三次飙，跟合伙人处理了一次危机公关，用非常流利的英语与一个国外客户联络沟通。

这要是放在以前，这些事她肯定处理不来，就算处理得来，也不可能在几个小时内就办得如此圆满。

我们偶尔在一些间隙闲聊，话题不外乎工作内容的纷繁芜杂、项目进度怠慢的担忧、生活感情的琐碎与鸡毛蒜皮、以及控制体形的烦恼。

然而她的朋友圈，满屏都是滋润自如的生活九宫格，极具正能量：

富有意境的酒店外景、红酒和海鲜自助、旅行化妆包、姣好的自拍。

灰头土脸的过程自己默默经历承受，跟别人分享的一贯只有成功后的甘甜。

我们往往只能看到他人左右逢源得心应手，却看不到她把所有时间都填满学习；

我们看到她在山顶信手拍下的美照，却忘了她登顶的过程多有苦涩无力吐槽。

但这世界很公平，它不会让一个好逸恶劳的懒汉日进斗金，同样不会让倾尽全力付出努力的你一无所获。

你所掌握的技能，一定会带给自己更多机遇、提升、幸运和可能性，也能认识更多更优秀的人，让你魅力倍增、底气十足。

你所付出的，在不久的将来都会看得到回报。

我很喜欢身边的小伙伴如今这种状态，一年比一年更加优秀，坚持学习保持成长，专注于自我迭代。

不断更新自己的认知体系和思维方式，你会变潮、会有能力、会收获温暖、会有才华、会去远方、会很快乐。

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