分手该如何调整心态呢？四招帮你调整好心态

分手后很多人喜欢把自己封闭起来，这样子给我们带来的不仅是情绪上的不安，还导致我们的生活变得枯燥乏味。

在感情的世界里，如果过了热恋期，很多人会因为某些原因对自己的感情感到迷茫或是没信心。特别是过渡期，感情里面的过渡期大概是四个月，一年，四年。这些时间段，很多人都会因种种原因分手。其实，分手也不一定是件坏事，重要的是我们要放好心态。那么，分手该如何调整心态呢？

分手

合理宣泄情绪

分手的时候，我们就没有必要刻意压抑自己了，该有的情绪就要释放出来，不然会让我们感到很失望。如果你想哭，那就大声哭泣吧。眼泪也是宣泄的一种方式，哭出来会让我们感到好受些。或者我们可以找自己的好朋友宣泄自己的情绪，有时候说出来也会好些的。你的好朋友会帮你分析，可能你就会变得理智些，会明白自己该怎么做，然后好好生活。

听听音乐

心情不好的时候我们可以听听音乐，因为音乐能够让我们的心情变得舒适愉悦，我们可以通过音乐来调节自己的心情，抚慰自己的心灵。但是在这个时候，我们就不要听那些伤感的歌了，不然会导致我们更加伤感，我们可以听一些积极的歌，可以为我们打气，让我们感到正能量。这样子我们才能更快走出分手的阴影。

学会自我疏导

自我疏导也是一种很好的调整方式，当我们学会自我疏导了，意味着我们真的要学会成长，学会放下了。每件事情都有双面性，分手会给我们带来痛苦，但同时也让我们更加成长，让我们懂得更多，懂得如何去维持一份感情。你要知道，分手虽然是结束，但也是一种新的开始。相信分手也不一定是件坏事，或许让我们更加成熟稳重。

做自己喜欢的事

分手后很多人喜欢把自己封闭起来，这样子给我们带来的不仅是情绪上的不安，还导致我们的生活变得枯燥乏味。所以我们不能把自己封闭起来，我们可以做一些自己喜欢的事，可以把精力放在工作学习上，也可以多和朋友聊天逛街，或者我们可以去做运动，跑步健身都是不错的减压方式，这段时间里，我们可以多出去走走，去旅游也可以，或许会有更多的收获呢。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）