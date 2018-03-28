男人做哪些事让女人最没安全感？

不要嘴上说着有多爱，实际行动比情话更可靠。要看穿她的强颜欢笑，在她需要的时候给予拥抱，在她脆弱的时候陪在身边。

文章来源微信公众号：听语

给她安全感

打动一个女人其实很简单，就是给足她安全感。无数句的“我爱你”，都比不上将她放在心尖上；多动人的“有我在”，都不如及时的陪伴。

网友丫丫抱怨说：以前我在哪儿，他就在哪儿；现在我在哪儿，他都不在。之前觉得安全感是稳稳的承诺，是过马路时紧握不放的手。

如今，出门时口袋里的钱包和钥匙，手机里显示的满格电，却成了她最大的安全感。

万般宠爱

男友在追求丫丫时，可以说是万般宠爱，无论丫丫干什么，他都会陪她一起。情人节、纪念日。。。只要是特殊的日子，男友都会为她准备惊喜。

可日子久了，追到手了，就开始做自己想做的事。丫丫难过时，男友说她心眼儿，不够包容；丫丫发脾气时，男友说她无理取闹。

曾经宠成公主，现在沦为保姆。丫丫受不了这种差别对待，更受不了情感上缺失的安全感，于是，为这段短暂的际遇画上了句号。

很多恋人分手时都会说：和你在一起，让我很没有安全感。也有很多人不理解，女人口中的安全感到底是什么？

不论你有多么聪明绝顶，都该心甘情愿为她装傻。玩儿游戏时，可以为了她装笨；比赛时，可以为了她变迟钝。

不要嘴上说着有多爱，实际行动比情话更可靠。要看穿她的强颜欢笑，在她需要的时候给予拥抱，在她脆弱的时候陪在身边。

想笑就笑

无论再苦再累她都不怕，因为有你做她的至尊宝。想笑就笑，想闹就闹，想哭的时候只需要你抱一抱。

没有谁输谁赢，毕竟爱情要的不是比较，而是经营。愿你懂得她的不安，用心护她心安。

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