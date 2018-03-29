不要因为曾经被伤害过，就去憎恶这个世界；也不要因为被人抛弃过，就放弃自己。你要记住：自己永远值得被爱。

文章原标题：给单身的女孩的10条感情建议

文章来源微信公众号 ：半夜发癫

建议

“哪个女孩不希望自己更好看？”

单身，有时也可以过得更好。

01

记住：口红可以自己努力挣钱买，没必要指望别人送。

不要为了一点小便宜，就和别人暧昧不清。如果有男人给你买东西，只是为了睡你，那么请叫他滚。

02

晚上不要刷手机，手机越刷越寂寞。

真正爱你的人，不会只在深夜找你。也不要在晚上找喜欢的人聊天，天一亮，你会后悔昨晚说的话。

03

一个人要抵过千军万马，一个人也要活得有声有色。努力工作，越长大越发现：工作这东西，有时候比爱情靠谱。

没有爱情的时候，就努力赚钱。赚够了钱，就去想去的地方旅行，买一直想买的东西。

爱情其实是件替代性很强的东西。没有爱情的人生，也能活出千种风情。

04

永远不要堕落！

不要因为寂寞就随便和人发生性关系。克制自己的欲望，才能过得很好。

不要因为单身太久，就变得堕落。抽烟，泡吧，文身这些事只是看起来很酷，但对你并太大用。多去看书，多学习一样技能，只有不断充盈自己的内心，才不会觉得寂寞。

05

一定要让自己变的优秀，不管是外表还是内在。同时告诉自己，我变更好，不是为了遇到那个对的人；而是让别人知道：不是单身选择了我，而是我选择了单身。

06

一个人单身久了，容易把生活变得随意，而随意的生活又会让人觉得人生无趣。

养成仪式感，每周给自己买一束花，定期出去旅游一次，节日的时候，送自己一个礼物。给生活制定些小目标，人生才有盼头。

07

学会享受孤独，而不是习惯孤独。要发自内心地让自己喜欢上一个人的日子。

08

周末的时候，不要总吃外卖，学着自己在家做饭。

看到新鲜的蔬菜，变成自己喜欢的味道，是一件特别能让人开心的事情。

09

学会定期给自己的生活清零。扔掉不再穿的衣服，忘掉那个不爱你的人。

一个总是回头看的人，走不了远路。

10

不要因为曾经被伤害过，就去憎恶这个世界；也不要因为被人抛弃过，就放弃自己。你要记住：自己永远值得被爱。

愿你心中永远有爱

以上十则，与君同享。愿你，心中永远有爱，不管生活怎样。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）