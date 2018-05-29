宫颈癌疫苗希瑞适接种对象年龄延长至45岁

制药企业葛兰素史克（GSK）5月29日宣布，根据国家药品监督管理局药品审评中心的技术审评结果，HPV疫苗希瑞适的接种对象年龄延长至45岁已获得批准。

文章原标题：疫苗希瑞适接种对象年龄延长至45岁

新京报快讯（记者张秀兰）制药企业葛兰素史克（GSK）5月29日宣布，根据国家药品监督管理局药品审评中心的技术审评结果，HPV疫苗希瑞适的接种对象年龄延长至45岁已获得批准，该疫苗也成为中国内地目前唯一获批可适用于所有9至45岁女性人群的宫颈癌疫苗。

HPV疫苗

宫颈癌是由高危型人乳头瘤病毒（HPV）在女性生殖道持续性感染引起的疾病。据悉，在中国女性生殖系统恶性肿瘤中，宫颈癌的发病率和死亡率居首位，其每年新发病例约10万例，死亡人数约3万人。HPV-16型和HPV-18型是最常见的高危型HPV，中国超84.5%的宫颈鳞癌病例都与这两个高危型HPV持续感染有关。数据显示，中国女性感染高危型HPV的第一个高峰为15岁至24岁，第二个高峰为40岁至44岁。

HPV疫苗希瑞适可预防HPV-16型和HPV-18型病毒导致的宫颈癌，此前在中国获批的适宜接种人群是9岁至25岁的女性，采用3剂免疫接种程序。

编辑：戴玉玺 王晓琳 校对：范锦春

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