为什么和有的人过这辈子 会觉得好累

爱可以瞬间就变成恶意的攻击和情感的敌对。爱给予你的痛苦，是和欢乐是一样多的。当积极与消极之间失去平衡的时候，消极和毁灭性的情感周期就会越来越频繁的出现。

文章来源于微信公众号：十分心理

老公买菜回来，一边气喘吁吁的走进厨房。一边发着牢骚：“那么贵的菜，居然给我掺进来这么多烂的，真是黑心卖家。”

我一听他牢骚满腹就不耐烦的回他说：“那你不会自己挑一下么？！人家给你啥你就要啥啊？”

他顿了几秒，扯着嗓子就凶起来：“你厉害你去买啊！！”

女人气呼呼的跟我描述着这场争执。

“我不就说了这么一句嘛，他就凶起来了！我难道说错了么？！”

——也许他本来就挺责怪自己没有把这事儿做好的，你似乎又多捅了一刀。

她沉默了一下，“但是他也没必要用这种口气冲我啊！

他每次争吵到最后，就都要补一句，说跟我过这辈子真是短命，倒霉。你听听他的话，有多伤人！”

她愤怒的控诉着：“他在外面人家都评价他幽默好玩，但是跟回到家跟我，他就知道黑着脸！

为什么就这么嫌弃我？！”

说完眼泪开始啪啪的往下掉，咬着嘴唇憋了一会儿，终于哭出了声音。

我看着她，猜测她跟我妈妈的年轻相仿。已经年过半百的她，委屈的就像个小孩。

她哭着说，“这辈子我跟他过的更累！每次吵架就动不动就说跟我结婚是倒了霉。

这话实在太伤人了！”

的确，挺累的。

像两个饥饿又负重前行的人，彼此都给不了对方食物和帮助。

的确，很伤人。

这是两个相互长满刺的人，一靠近彼此，就扎心一般。

也许男人只是想要听一句：“哦是啊，商家就知道贪图利益，真让人恼火。”

或者简单的一句：“可不么，看你累的，快歇歇先。”

而女人却没办法说出这样的话。

当男人暴怒，她感觉到委屈。

觉得自己一心为家付出了几乎全部，也不过是想求得对方的一句认可，对方能对自己有一份喜爱。

一件看起来鸡毛蒜皮的小事，最后上升到对关系强烈的否定。

失望，沮丧，愤怒，崩溃，羞耻感。一层接一层的袭击着你。

我们被伤害的，永远不是某个事件。而是我们的感受。

你是关心我菜买的好不好对不对，还是关心我买的累不累？

婚姻

01

当你缺乏，你也无力给予

我们为什么没办法去关怀对方的感受，说出基本共情对方的话语，而是用这样敌意的攻击？

101防御机制里，描述[敌意的攻击]这个防御机制的时候，提到这样一个案例：

一个男士在治疗中说，当他的妻子穿了一件性感睡衣上床时，他生气的奚落她是穿着妓女服，这个评论使得他的妻子非常恼火。

以至于走开了并独自睡在客房里。

在这件事里，他对妻子敌意的攻击。

是无意识的企图把她推开，以避免他对亲密和性功能的多重焦虑。

当我们没有能力去亲密，就会选择用敌意来拉开距离。

在亲密关系里，不带着觉知的话，不久之后，都会变得爱恨交织。

爱可以瞬间就变成恶意的攻击和情感的敌对。

爱给予你的痛苦，是和欢乐是一样多的。

当积极与消极之间失去平衡的时候，消极和毁灭性的情感周期就会越来越频繁的出现。

曾奇峰老师说：当男人在婚姻中只讲对错的话，是把妻子当成了机器。

忽视了妻子作为人，还有不那么理性的浪漫的需求。这是对“浪漫”的一种防御。

对女人而言也同样，在婚姻里讲对错现在已经不是男人的专利了，女人讲起来也是滔滔不绝的。

当我们用头脑谈对错的时候，就能回避掉自己内心不能表达出来的需要。

当我们的感受一再的被忽视，被否定。我们就开始累积抱怨和委屈。

这个雪球会越滚越大，以至于你忘记了最初那个雪球小小的内核是什么。

不停的抱怨是因为你不想看到自己那些得不到回应的愿望中的，丢脸而幼稚的特性受到照顾和纵容。

愿望

温尼科特说，没有单独存在婴儿。

一个婴儿的存在，首先是有一个妈妈。

我们在妈妈的眼里，得以确认自己是一个婴儿。我们从妈妈的眼里去确认自己是否可爱。

当我们和爱人在一起，我们希望从他的眼里，确认自己是否存在，是否可爱。

而这个被你认为是“丢脸的幼稚”的需求，就是雪球的内核。

我们每个人原本都是有价值的，珍贵的，值得拥有想要拥有的，独一无二的。

但养育者让我们失去了这个原本的自恋，所以我们对自己的很多缺点感到羞耻。

深深的为自己的不够好而羞愧。感到自己没有价值。

人的存在本身就是有价值的，本身就是内在一切具足的状态。是养育者赋予了我们[无价值感]。

[无价值感]不是生来就有的，它是被赋予的。

[有价值，内在一切具足]，才是天然存在的。

当对方对你质疑，不接纳的时候，你的[无价值感]以及自我意识中固有的恐惧/痛苦和缺乏感就都会浮出水面。

关系本身是不会造成痛苦的，它们只是将已经在你内在的痛苦激活了。

感情

02

如ta所是，非如你所愿

李雪的书里，有一句特别棒的话：“如他所是，而非如你所愿”。

虽然这句话是针对亲子关系说的，但同样适用于亲密关系。

爱人对你的不认同，激活了你内在的自我攻击。

自己不能达到的要求，把要求向外投射，就会对对方要求变得苛刻。

一个朋友跟我说，他和哥们一块去打麻将，两个人都输了，他哥们的媳妇会说，“今天手气这么不好，下次说不定就扳回来了。”

而他的老婆只是破口大骂：“叫你不要去打麻将！就是不听！你是嫌家里钱多啊？！”

他说他特别羡慕他哥们，能有这么好的媳妇。

当我们羡慕他人，希望对方能成为我们想要的那种人的时候，其实就在逃避面对当下和你在一起的那个人。

你不想面对你面前这个人本来的样子，你希望他成为别人。

我们都希望有一个稳定的客体关系，是因为他们能提供稳定的共情性回应。

[共情]是什么？它不是廉价的安慰，是进入你，了解你。

是放弃改变对方的意愿。

真正的尊重，就是允许他人以他们的本来面目存在。

当一个人不能做自己的时候，也不能允许别人做自己。

但我们只有真正的做自己才会有力量，自己有力量才能有爱去反哺他人。

当你做好了做自己的准备，你就不会再害怕失去谁。

失去

03

写在最后

我的红颜知己说了一句惊人名言：“爱的匮乏限制了我们对人生的想象力。”

我们常常说，因为我们缺爱，所以没有安全感。

也许是我们本末倒置了，是因为我们拿不出爱，我们才会有庞大的不安全感。

你自己不愿意先拿出来，对世界的投射才是无爱的。

亚隆说：要完全与另一个人发生关联，人必须先跟自己发生关联。

如果我们不能拥抱我们自身的孤独，我们就只是利用他人作为对抗孤立的一面挡箭牌而已。

只有当人可以活得像一只老鹰，不需要任何观众，才能爱慕地转向另一个人。

只有在那个时候，一个人才能去关心另一个存在的生长。

“是过还是不过，是改变他人还是改变自己，是继续爱还是不爱？”

当我们陷在二元对立的悖论的维度里时，给什么答案都是错的。

破局的唯一方法就是跳出现有的维度，以爱的方式前行，用爱来包容所有不足。

得到爱的唯一手段，就是爱。

当我只是作为真实的我自己存在着，当我面对爱人，真实的敞开，我就像一个管道，爱将自然的经由我，流向对方。

而当爱出现，一切困难就都不是困难。

“和你在一起，你是我的战友，因此我想念你。

当我跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，你是我的军旗。”

——《爱你就像爱生命》

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