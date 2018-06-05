爱情变亲情？黄磊：我非常反对夫妻变成亲人！

把爱情变成亲情，实则是丧失爱情的掩饰，因为不肯再保持美好，不肯再激情浪漫，不肯再小心呵护，不肯再去费心思便美其名曰“升华为亲情”。

文章来源于微信公众号：心之助

原文章标题：黄磊：我非常反对夫妻变成亲人！

有人问小编，是不是结了婚之后爱情就会变成亲情，姐告诉你，所谓是爱情变成亲情，就是因为懒了，因为不想再花小心思去讨好你了，他也不愿意保持美好了，更不愿去为对方创造浪漫和激情了。

然后美其名曰“升华为亲情”。说到底，就是找个借口让你心安理得的过完这辈子，多可怕的用心。人这辈子都需要爱情的，如果当婚姻中的爱情变成亲情了，那其中一个肯定在别处寻找爱情。

任何事情，不要听失败人的建议！失败的人只会告诉你如何失败，那些婚姻失败的人，他只会告诉你人生就是那么回事。

最近看到黄磊的一个视频，觉得他的婚姻观太正了！

黄磊理直气壮地反对把夫妻变成亲人，认为父母、子女才是亲人，而自己的老婆永远都是情人，婚姻必须建立在爱情的基础上。

这三观正得让我无言以对，只能默默拍手叫好。

别以为结了婚就自然会做夫妻，别以为生了娃就自然会做父母。

婚姻也可以说是一门职业，如果拒绝经营，拒绝成熟，没有一点职业精神，总有一天会下岗。

有些夫妻活成了亲人

记得一个闺蜜说：

当我发现自己在家上厕所不关门时，终于意识到自己的夫妻关系有多随便了。

是啊，剔牙、抠鼻、打嗝、打鼾……做夫妻久了，还有什么丑陋的面目没给对方看过？

有些观点说，夫妻嘛，活到最后就是亲人啊，牵手就像“左手握右手”，很正常啊。

原先我也这么认为，但最近几年我开始反思这个问题，突然弄清楚了，爱人和亲人最大的差别——是危险和安全的差别。

我一闺蜜和老公认识十年。闺蜜的特点是嘴巴碎，老公的特点是脾气坏。婆婆来带孙子，为了教育理念经常和儿子起冲突。

闺蜜老公动不动就会破口大骂：孩子都毁在你手里了！

闺蜜说：我真佩服婆婆，每次虽然被骂，也会哭哭啼啼，但是孙子照带不误。

可每当闺蜜对老公颐指气使时，老公经常会火山爆发，每次小俩口都闹得天翻地覆。

争吵

闺蜜问：为啥他妈被骂也心甘，而我们吵吵架就要闹离婚？

我告诉她，什么叫亲人？亲人就是无论你做了什么，他总会无条件地接纳。

比如，你可以对你亲妈大呼小叫（虽然不提倡），她再生气，第二天你们还是母女。这叫安全。

然而如果你把另一半当亲人，也重复这种不由自主地“伤害”，这个就很危险。

因为你忘了，你和他没有血缘关系，如果婚姻经营不善，理论上和实际上他都可以随时离开你。

但亲人不会。

知乎作者财财猫馆说：

把爱情变成亲情，实则是丧失爱情的掩饰，因为不肯再保持美好，不肯再激情浪漫，不肯再小心呵护，不肯再去费心思……便美其名曰“升华为亲情”。

说到底，不过是不愿再付出爱罢了。

婚姻的基础应该是爱情。而且只能是、且永远是爱情。当婚姻放弃爱情选择亲情的时候，可能就要在别处寻找爱情。

以上对男女都适用，一针见血啊。

有些夫妻活成了陌生人

“你咋不说话？”

“没什么可说的。”

这样的局面叫：最熟悉的陌生人。

在日剧《最完美的离婚》里，有这样一段台词：

最坏的结局不是离婚，而是成为面具夫妇，对对方没有爱，也没有任何期待，却在一起生活，这才是最大的不幸。

有人说，邻居之间见面都会打声招呼，可现在大部分夫妻下班后的画面是：各玩各的手机或电脑，同在一张床上也不多说一句。

夫妻的话题仅限于孩子：比如孩子考了几分，孩子吃了什么。

然后，沉默。

但是，也许在3个小时之前，他们各自和同事或朋友聊得正欢。为何面对最熟悉的另一半，却出现这样的尬聊？

有个离婚率的调查说，这些年，离婚率高的原因，占比最大的是“感情不和”，而感情不和的原因大部分是：因为聊不到一起、没话说、不想说话。

何炅老师有一段话说得特别好：

亲密关系最重要的不是外貌，不是面包，甚至不是忠诚与否，而是分享。如果不分享，两人在同一屋檐下也会像陌生人一样，而这种强大的空虚感，最伤感情。

有些夫妻活成了仇人

看到一条非常可怕的新闻，杭州一对80后夫妻吵架，妻子从5楼坠下身亡。

丈夫小潘报警后，警方调查结果非常惊人：妻子并非自杀，而是被丈夫小潘扔下楼的。

小潘杀死妻子的动机，是和妻子因为琐事吵架。

实际上，他们结婚10年来，经常吵架。这次在争吵的过程中，小潘恶从胆边生，突然就抱起妻子往阳台外扔。

之前我也分享过一篇文章，《老婆当场撞死老公！世界真的在惩罚情绪失控的人》，讲的是重庆某小区一对夫妻吵架，妻子摔门而出，准备开车离开。

丈夫怒气冲冲地追出来，张开双臂拦在车的正前方，不让妻子离开。不知妻子说了句什么，丈夫猛捶挡风玻璃，妻子突然间加速，车前的丈夫被重重地摔了出去，当场身亡。

这哪里是夫妻，简直是索命的仇敌啊！

夫妻关系

有位网友分享过一个经验，他谈过一段非常失败的恋爱。和自己女朋友经常因为琐事吵架。直到有一天早晨六点多，女朋友因为他做梦时踢了她一脚，把她踢醒了，再次和他吵起来。

她歇斯底里地去厨房拿了把水果刀，声称如果他不立刻滚出屋子，就要杀了他。

他终于恍然大悟，如果再这样继续吵下去，恐怕连命都不保。

他瞬间觉得和女友间的爱荡然无存。他们与其说是爱人，倒不如说是仇人，所以他果断分手。

所谓“相爱相杀”，仿佛是件浪漫的事，但是，如果婚姻里长期弥漫争吵，本来拥有的爱会慢慢消磨殆尽，取而代之的是情绪和怨气，总有一天会一触即发。

有些夫妻活成了情人

阿里公司的集体婚礼最近很火，最后出场的神秘证婚人马云，说了一句话：

结了婚的人，要天天像新娘，天天像新郎，要有这种心态，你的生活才开心。

英国BBC纪录片《人生七年》里，安德鲁是一位律师事务所的成功人士。

纪录片

（安德鲁和他的妻子）

他每周都会抽时间和妻子独处一天，把孩子交给保姆。

他说会尽量创造一些美好的时光，给平淡的日子加点糖。

特朗普的女儿伊万卡，和丈夫每周六都会尽量推掉工作，关掉手机。他们把这一天叫做“家庭日”，只和对方待在一起。

知乎网友喵呜说，我老公35，我们结婚五六年了，每天都幸幸福福的，吻一下依然无比陶醉。我爸妈每天早上都要有早安吻，如恋爱一般。

我一闺蜜和老公是大学同学，认识十几年了。

最近她开始了一个计划：报了一个烘焙班，拖着老公一起学。

一开始老公很不乐意，觉得还不如趁这个时间打打游戏。在闺蜜的坚持下，老公硬着头皮去了。

两人一起和面、打泡、拉花，仿佛回到大学实验室的时光。有一节课需要切火龙果，闺蜜的手不小心被刀划到，鲜血直流。

老公大叫一声，心疼死了，赶紧让她冲洗，给她细心地包扎，旁边的学员痴痴地笑，说“你们是新婚吧？”

闺蜜很有心机地告诉我：

和他一起学一样东西，可以重温那种恋爱的心动感觉，双方也多了很多谈资啊，感觉不要太好哦！

曾经看过韩国一个《30天的承诺》的短视频。

短片中的女主，离婚的最后30天，要求丈夫每天和自己拥抱，亲吻，亲手，说我爱你。

丈夫说：“那段时间我所忽略掉的她对我的关心和爱，又再一次深切地感受到了。”

这种强烈的仪式感，可以唤醒死去的婚姻，我相信。

孩子爸爸有个哥们，一对儿女都已读大学。他号称“宠妻狂魔”，朋友之间必言老婆怎样怎样好。

每年结婚纪念日，就抛下孩子，带老婆飞到陌生城市“开房”。家里鲜花不断，到处挂满老婆和自己的合照。

每次和他们吃饭，我都喜欢观察他们相处的模式，感觉竟然有点若即若离，甚至有些客气。但我有个惊人的发现，他老婆居然经常朝他“抛媚眼”，然后总是低眉笑笑，看得我十分惊愕。

我问她老婆20年婚姻幸福的秘诀，她轻描淡写地说：多说这9个字，肯定管用：

“谢谢你”

“对不起”

“我爱你”

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