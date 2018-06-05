被“骗婚”的情况下，我们可以做些什么呢？

择偶过程中，认为婚姻就在于价值的精准匹配。我们从身高，长相，学历，金钱，家境各方面去进行匹配要求，但这种属于父辈们的婚恋观，已经不再适应当下的我们。

文章来源于微信公众号：心之助

原文章标题：不想关系变糟，你必须懂得“收拾”男人

“股神”巴菲特曾说：人生中最重要的决定是，跟什么人结婚。只有在选择伴侣这件事上，如果你真的选错了，你会损失很多，而这个损失，不仅仅是金钱上的。

我从来没有想过，有一天，这句话会在我身上应验。

本来预算9天的出差，因为项目进度比预期快了两天，领导说，你们可以在这里玩两天，也可以回家去，不过我实在太想老公了，会议一结束，就飞奔机场，到家已经半夜了。我悄悄的打开卧室门，月光透过窗纱照进屋子，隐约能看到床上的被子是鼓起来的，我想吓吓老公，就把行李箱一扔，跳到了床上。

这时，传来一个女人的哀嚎声，我疑惑地拉开被子，反手打开灯。却发现老公和一个陌生女人，赤身裸体地搂在一块儿。

老公看着我，恶狠狠说了一个字：滚！

我和老公是在别人婚礼上认识的，他也是专门从上海赶来参加婚礼，高高瘦瘦的，非常阳光斯文，没想到这是我噩梦的开始。

我当时借着一点酒劲去和他搭讪，他似乎对酒局也不感兴趣，和我有一句没一句的闲聊，大家就起哄说在一起，在一起。

回上海后那几天，我满脑子都是他，抓心挠肝的。过了两个星期，他突然给我打电话，约我去南京路见面。我特别激动，在家好好捯饬了一下，就赶去见面的地方。

那天我们在南京路一起吃的饭，又一起看了电影（记得是《你的名字》），然后他送我回家，晚上我们滚了床单。

从那天开始，我的人生注定要经历一次坎坷！

因为他没有什么钱，我家里不同意，我觉得我们是爱情，不需要那些物质，毕竟爸妈已经在上海给我买了房。我执意跟他在一起，只要他一个电话，我二话不说放下工作就跑去见他，给他买东西，开始花个小几千块钱，然后越花越多，慢慢到了大几万。

后来老公独立创业，以入股，高分红等各种理由向我爸妈和亲戚借钱，前前后后借了300多万，我现在才知道，哪有什么创业，这些钱都被他用作了非法集资。

他还经常会向我诉苦，说上班累，没法照顾我，很难过。为了这事儿，爸爸给我买了车，原本说挂在我名下，但是老公说我没有驾照，反正也是他开，挂他名下更方便，反正我们也会结婚。我听信了他的话，车就放在了他名下。

结婚之后，老公又鼓动我，说家里那么小，以后有孩子了地方都不够，还说要和我生两个可爱的宝宝，给他们一个幸福的家庭，我们要换个大点的房子。

我承认，我当时真的魔怔了，脑子根本不是我的！老公特别会控制人，他对我忽冷忽热，对我好的时候百般温柔，突然他又几天不和我说话，让我的心忽上忽下，完全被他左右。

最后我同意了，我卖掉了爸妈给我的婚前房产，又问爸妈要了一些钱，这些钱凑在一起，换了一个200多平的新房子，这个房子毫无疑问也在他的名下。

没想到，搬进新家3个月后，就被我现场捉奸。我彻底愤怒了，站起来一摔门，走了。

过了几天以后，我消气了，又开始想他，突然发现他把我彻底拉黑了！电话、微信都拉黑了！

这时候我突然慌了，我真的很害怕失去他，我赶紧飞奔回家，拼命的敲门，屋里根本没动静，我打开门，看到桌上放着一张离婚协议书。

他的东西都没了，还有我的首饰，单反，pad，电脑也都不见了，他仿佛从人间消失了一般，我在痛苦中苦苦挣扎，每天的生活犹如炼狱。但悲剧还远远没有结束，两个月后，一个陌生人来到我家，拿着合同，说户主已经把房子卖给他了，让我搬走。

咨询中，我见过太多这样的场景：

一直以为自己生活在完美爱情，完美老公的世界里，有朝一日忽然发现自己被骗婚，在爱情中被蓄意欺骗，这样的故事都伴随着金钱的诈骗，而来访者希望能从我这里听到类似“你的感觉是不对的，他并没有骗你”的话。

人生最大的悲剧，莫过于“暴殄天物”，我们拥有一手好牌，却打得稀烂。

我们究竟是怎么一步步走到今天的呢？

一般来说，容易在婚姻中被骗，或者在爱情里遭受重大财产损失的人，有两个共同点：

1。 正确婚恋观的缺失

2。 自我发展不完善

人人都渴望爱和婚姻，但从来不学习怎么恋爱和结婚。

上学的时候，父母教我们要好好学习，杜绝早恋。而毕业之后，父母却巴不得我们马上就能结婚。

很多“高龄白纸”迫于压力，开始频繁的出没各种相亲宴，在对自己丝毫不了解，对异性和爱情一无所知，在情感经验为零的情况下，我们就盲目踏入深不可测的婚姻洪流之中。

择偶过程中，认为婚姻就在于价值的精准匹配。我们从身高，长相，学历，金钱，家境各方面去进行匹配要求，但这种属于父辈们的婚恋观，已经不再适应当下的我们。

因为现代婚姻，最大的变数是，情感需求，并由此衍生出对爱情不切实际的美好幻想，女人幻想配偶是脚踏七彩祥云，英俊浪漫的高富帅；男人则幻想配偶是自带高贵气质，温柔典雅的白富美。配偶会非常的爱我们，无微不至的关心，会洗衣做饭，会甜言蜜语，会忠贞不二。我们认为，这样就能得到幸福的婚姻生活，殊不知，它的背后是温柔甜蜜的陷阱。

我们被禁止“早恋”，禁止探索男女情感，同样也没有试错机会，那等待我们的，也许就是被投入羊群的狼。

再来说说自我发展不完善。

婚姻或恋爱中被骗的一方，经常会发生的一个情况是，当对方引导我们“投入”的时候，即使我们有疑虑和不愿意，一旦对方表现出愤怒，强势，我们很容易去讨好与附和对方，不再追问和探究。

自我发展不完善的人，面对问题时，会缺乏迎难而上的勇气，很难如实的表达自己真实的想法和需求。

同时也更渴望通过伴侣来证明自己，对他们而言，条件优秀的伴侣，就像急流中的救命稻草，如果放弃这根稻草，自我就会支离破碎，被打回“三无”（无望，无助和无力）的状态。

所以即使在恋爱或婚姻过程中，感觉不对劲或者不舒服，自我发展不完善的人也会选择性的忽略或欺骗自己，覆水难收。

咨询中，我经常会让来访者做选择题：

1。 维持现状，不做任何改变

2。 突破自我，做真正快乐的女人

几乎所有人都选择了后者。

在遭遇“骗婚”的情况下，我们可以做些什么呢？

解决办法

第一步：法律援助

虽然我国的《婚姻法》对以合法婚姻形式，诈骗他人财物的不法行为并没有明确的法律条文规定，在现行婚姻法及其司法解释的框架内，只能通过离婚的途径处理。

但是婚姻法禁止借婚姻索取财物，如果虚构事实或隐瞒真相，骗取数额较大的财物，可能会涉及诈骗罪，这就会牵涉一系列的违法行为，比如伪造证件（学历、身份伪造）、招摇撞骗（假扮军人等）、敲诈勒索、诈骗。

遭遇被骗的情况，一定要及时用法律武器捍卫自己合法的权益，将损失降到最低。

第二步：止血镇痛

面对关系的结束，正常人都需要一段悲伤和痛苦的时间。如果不能顺利处理这些情绪，我们的内心极有可能会留下深深的创伤，以及对未来亲密关系的恐惧。

而很多时候我们无法接受，放不下对方，不一定是我们有多爱他，而是我们无法处理自己焦虑和痛苦的情绪，不敢面对现实。

我们要允许痛苦和悲伤情绪的存在，并且允许它们会在相当一段时间内持续存在，并且反复纠缠。因为痛苦是一种完结的力量，是我们在成长中不得不经受的一场洗礼。

如果遇到无法自己排解或反复闪入的创伤记忆，建议预约专业的陪护师帮你疏导。

第三步：重建自我

听起来，“自我”好像讲的是“我”这个人，但实际上，“自我”是一个人格的概念，指的是我们的意识。我们的自我在与父母的依恋过程中创造出原型，然后表现在其他各种关系中，如亲密关系，亲子关系等。

一个人的真自我是以自己的感受为中心构建的，它延伸包括独立思考，独立判断，独立操作的能力等等。没有真自我，我们就像是娇养的金丝雀，只能把所有的期望寄托在别人身上，一旦放回大自然，迎接我们的就是灭顶之灾。

在重建自我的过程中，我们必须形成自己的三观，真正的了解自己到底想要什么，了解这个真实的世界。

这里涉及心理咨询中很关键的一环，心理咨询就是来访者通过和咨询师建立良好的关系，感受被包容和接纳之后，找到自己。

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