不想你幸福的人 也许就是你自己

“你一点都不像个男人，也不懂得顾家，不想想你的孩子，你知不知道，我的工作也不轻松，回来要照顾孩子，还要洗衣拖地整理房间！”

文章来源于微信公众号：十分心理

下班时间，

何刚在外和朋友聚会，

聪聪急急忙忙赶回家，从婆婆那里带回两岁大的孩子。

夜深了，

何刚带着愉悦心情回来，

聪聪则怨气冲天，

“我白天上班，晚上还要在家照顾孩子。你就只想着玩！”

何刚不说话，聪聪独自沉浸在抱怨中：“你一点都不像个男人，也不懂得顾家，不想想你的孩子，你知不知道，我的工作也不轻松，回来要照顾孩子，还要洗衣拖地整理房间！”

何刚想反驳两句，却没有开口，默默拿起衣服，转身进入浴室，关上门，也关上聪聪的声音。

寂寞

坐在客厅的聪聪，倍感委屈，想起自从孩子出生，何刚对自己的照顾越来越少，低头痛哭。

再抬头，看看被何刚关着的浴室门，想到自己像一个被嫌弃的老妈子，更是止不住的羞耻。

“我要和你离婚。”何刚从浴室出来时，聪聪说道。

“你到底想做什么啊？”何刚无力地说。

“我受够了这样的日子了，有你没你都一样！”聪聪脸上开始充满冷漠，“结婚到现在，我要工作，还要带孩子，你做了什么？你说你有什么用？我自己一个人照样可以养活孩子。”

“我不想和你吵，明天还要上班。”何刚回到房间，躺上睡觉。

婚姻



聪聪没有跟回房间，而是走进孩子的房间。

躺在床上的何刚，也不再有聚会回来的轻松愉悦，烦躁地坐起身，点燃香烟。

隔天，何刚早早回家，去母亲那里接回孩子，并约着聪聪一起外出吃饭。

“你回家煮饭也辛苦，我们今天就外面吃吧。”何刚说。

“嗯，好。”聪聪说道。挂上电话后，她却又不免伤心：果然，总是要说离婚，他才会对我好一点。

难过

聪聪联系我的时候，何刚正在外面，已经三天没有回家了。

“我给他打了一百多个电话，他都没有接！就是已经打通了，然后他又挂掉了。”聪聪哭着说，脸上的线条，是僵硬的。

“如果这个电话打通了，你想说什么呢？”我问。

“我要问他为什么不回家。”聪聪说。

“那他会说什么？”我问。

她沉默了一会儿，眼里带着痛苦。“他会说：你烦死了。”

“那你想听见的是什么呢？”我又问。

“我想他安慰我。”她的脸上浮现委屈，“我们吵架了，他就三天不回家，我很难受。”

“只是安慰你吗？”

“安慰我，然后多照顾孩子，不要总是出去和朋友聚会，再帮我分担一点家务。”她说着，“你看我这么忙，还这么辛苦，他什么都没做，他也要多做一些啊，像我一样。”

“你希望他像你一样辛苦？”我问，“当他在你身边的时候，你能给他的，是让他更辛苦一点。”

聪聪愣住了。

“生完孩子之后，我变得又胖又丑，他总是说我不好看。”聪聪的脸上有着复杂的神情，“我没有办法吸引他了。每次只有在我说要离婚的时候，他才会挽留我，而我只有在这个时候才感觉到他是喜欢我的。”

“你不能让自己性感美丽，然后去吸引他？那么你得到的就不是一个男人的爱，而是通过喊着离婚得到他的挽留。”我说，“并不是你不具有性魅力，所以才吸引不了他，而是因为你想得到一个男人受诱惑之后的爱，所以你没有费心思减肥，让自己更美丽。”

“我不理解，难道我会想自己活得不幸福吗？”聪聪发出疑问。

聪聪说起了自己的妈妈，是一个非常冷漠和刻薄的人，对她有很多的挑剔与指责。

“从小到大，她总是说我哪里哪里不好。”

“她对我爸也很苛刻，所以我爸和她的关系也很不好。”

“就我结婚生了孩子，她还在不停地否定我。我好累啊。”

“我不知道为什么，在我结婚生子之前，我是很瘦的，也很喜欢打扮自己，但是结婚之后，就变得又胖又懒。”聪聪说，“要买包包买化妆品，就想着我有孩子了，孩子的衣食住行需要费用，所以我这边就不再多花钱了。”

聪聪低下了头，用手扶着额头，眼角浮现泪光。

“我妈妈也是这样的，她也不懂得打扮自己，也不懂得如何处理好和丈夫的关系。”

“在我小的时候，就特别讨厌我妈妈，她很苛刻，不温柔，对我爸和我都不够好。我曾经发誓我不要成为像她这样的女人，我不会做一个苛刻的妻子和妈妈，但是我没有想到，在生完孩子后，我逐步成为她的样子。”

“如果你在生育后，没有改变，还像以前一样有魅力、又能体谅，那么你的丈夫，可能会更爱你。”我尝试着说道，“你目前所做的，看似是希望他更多的照顾你，但其实却一步一步地推开他。”

一个女人的婚姻幸福，是与母亲的婚姻联系在一起的，聪聪在婚前是一个温柔且干练的女人，在生育孩子之后，却不自觉地朝着母亲靠拢，聪聪难以善待自己，也难以去理解体谅丈夫，这是对母亲的认同。

和父母的关系，是我们人生的必修课，聪聪对于母亲，有很大的愤怒，这样的愤怒被转移到丈夫身上，小时候聪聪对母亲的期待，希望母亲温柔，照顾自己和父亲，结婚之后的聪聪希望自己的丈夫温柔、照顾自己和孩子。

而聪聪忘了，当你不幸福的时候，谁是负责人？

就在前天，我收到默默的信息。她是我的好友，半年前因为婚姻问题，我给她推荐了咨询师。

信息上她说：

悦悦，我突然很难受。刚才我在空间上整理我们以往的照片，然后看见我为了纪念两人在一起截图留下来对话。当时他和我说，他想去流浪，我信誓旦旦地说“我也喜欢诗和远方”，我们在一起七年了，结婚生子，我想要安稳的生活，早已忘了我说过的话。他一直在照顾我，可是我还是觉得不满意。我还说是他不够担当，没有更多地顾虑我和孩子，总是想着往外跑。

原来不够担当的是我，一直想着他要照顾我，却没有考虑到我也要照顾他的需要。

夫妻之间的矛盾是必然存在的，默默一直都认为是丈夫要负责，于是婚姻中各种危机爆发。在文化当中，当家庭出现问题时，丈夫会成为首要责任人，这时我们会忘记自己的丈夫，在一开始也就是一个普通人，当默默意识到丈夫的平凡、努力与付出时，担当起自己作为妻子、作为自己幸福责任人的任务，这时候，她不再抱怨，而开始考虑自己的责任了。

默默在咨询师的陪伴下，更加理解自己与丈夫的局限，也理解丈夫的需要，此时她更有力量，逐步成为自己幸福的负责人。

当我们在面对婚姻与爱情的痛苦时，可以思考一下，你真的想自己幸福吗？你准备好成为自己幸福的负责人了吗？

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