北上广深，都市女子“反图鉴”生活

或许因为钱的压力，或许因为不想再考试，或许只是被一连串徒劳的考试伤透了心，总之最后你也随波逐流加入了找工作大军。

文章来源于微信公众号：温言

都市

22岁

还没毕业的你，看着身边人分成两个阵营：一头扎进社会的；犹犹豫豫留在校园的。

或许因为钱的压力，或许因为不想再考试，或许只是被一连串徒劳的考试伤透了心，总之最后你也随波逐流加入了找工作大军

从校园大学堂进入了社会大学堂。

更新了上百次简历；日均投递十封应聘信，

刷遍网上找工作的帖子面经，挤过春运现场般惨烈的“人才市场招聘会”，

终于你穿上蹩脚的“职业装”，心如擂鼓地开始了人生第一次面试。

面试现场，你暗中扫描

仿佛每一个候选人的存在

都是为了映证你在某方面的不足

笔试了解一下？群面了解一下？面试官全程冷脸相对的压力面试了解一下？

在一次次的自我介绍，一个又一个关于人生过去、现在、未来职业发展的拷问中，

你和面试官分享着你刚刚美化过的经历和职业规划

但和电视剧的走向不同，努力如你平凡如你，总是率先被别人PK掉的，因为优秀的人比你还努力，努力的人比你还优秀

且99%的情况下，

你不会和熟人出现在同一面试现场，更遑论亲男友。。。

如果这种情况真的出现，已经可喜可贺了——能杀入最终一轮的已经是真的勇士

这时你明白了，虽然面对的是眼前的PK

而真正的PK从四年前懵懂走入校园，刚刚长舒一口气、畅想未来的暑期就开始了

那些在第一个夏天就四处为实习奔波的姑娘们

早已把后知后觉的你甩在了汗流浃背的毕业现场

23-24岁

你终于拥有了人生中第一份正式工作，

职场半径内合租了一个房间

你拥有了人生中第一个职场包，杂志上说的那种OL必备款。

然而你的第一个OL包，不会是剧情里最爱唠叨的什么gucci，prada，爱马仕——太不经造，

陪你职场鞍前马后的，更可能是coach ， longchamp ，LV老花，经搓又经造，经拉又经拽。

当然，也可能是闺蜜偷偷给你的微店淘宝百元爆款。

聪明如你，已经开始默默学习职场法则。

你明白真正的格子间女郎， 不应该在穿戴上压过老板们的风头，那样会让他们产生给你工资太高的错觉；

你也开始从更有经验的OL那里听说：包算什么？！职场女性真正的精致和品味都在鞋上！

25岁

工作和电视里演的、你当初想的、面试官承诺的，都很不一样：

——编辑：和销售一样要讨好金主爸爸；

——培训师：销售；

——银行职员：拉存款；

——咨询：改PPT的；

——审计：去车间清点物料；

——销售：每天在格子间打200个电话，被拒；

——设计：按照语焉不详的甲方需求做一个东西后修改三百遍；

——助理：各种江湖救急 +不知道该指派谁做的活+拿外卖

。。。

你开始努力思考工作的意义、人生的意义，

开始积极和朋友讨论，向前辈讨教，向大咖学习

经过深入的思考和广泛听取意见

你对于职业的发展，

更加迷茫了

当然还有更急迫的任务：

换一份“能钱多点” “更有发展空间 ”的工作

26岁

你已经被称为“职场老鸟”，

也明白了许多老师和父母都不会教的道理，比如：

——客户不会因为怜悯给你一个订单，假装比稿骗方案的倒满地都是；

——合作伙伴不会因为一个饭局成为长期饭票，张总王总也不过是高级打工者；

——遇见一个女老板像拼命三郎，但她可没那么好为人师，没时间手把手教你，更没时间为你指导人生；

——霸道的总裁都不咋英俊，没有上司会因为电梯偶遇就对你青眼相看。反倒是你得学学万一电梯里狭路相逢，怎样用3分钟滴水不漏地应对老板的问题

你的同学群第一次大规模分叉：

有人用小积蓄买鞋买包，代购海淘；

有人用小积蓄出国旅行，朋友圈晒诗和远方；

有人用小积蓄在城市买了小户型，有人用小积蓄在老家买车买房

身边出现一小挫人，突然做出了让人大跌眼镜的决定：

——突然创业了！

——突然移民了！

——突然去了北上广深！

——突然逃离了北上广深！

——突然辞掉了体制内工作！

还有相当一部分曾分享人生愿景的女同学，

笃定地选择了结婚，并突然就有了孩子，她们顺理成章地选择了辞职，回归家庭。

留下你这种不得不继续混在职场的人，目光充满了羡慕

但你像大部分同龄人一样

一边迷茫，一边学习

一边惊讶着周围人的决策，一边在羡慕嫉妒恨中瞻前顾后，

你想突破改变自我，

但作为风险厌恶者，

你想要的是渐进式的改变，而非颠覆已有的生活

29岁

环视四周，你蓦然发现已婚人士占据了半壁江山，

还坚持在大城市打拼事业的你，也已步入职场最黄金的年龄。

你不再抱有不切实际的职业幻想，积累了一定经验和人脉，

但职场天花板也横在了眼前。

这是一段短暂平静而普通的时光，

往往要过很多年再回头才明白，这其实是人生中最美妙的一段时光：

你尚未有家庭的牵绊，也暂时不必面对上有小下有老的包袱。

你的担心和焦虑如此单纯：怎样升职、怎样加薪、怎样转行、怎样找到或维持靠谱的感情。。。

你还有很多单纯的快乐可以享受：

和闺蜜下午茶你豪爽买单；

春节不回家过年去大洋彼岸度假；

花着自己挣的钱时不时就消费升级或知识升级；

网上还有无数的资源和好看的网剧，眼花缭乱地抢夺着你的时间和注意

你的朋友圈已划分成两个世界：

留在老家的同学们，正稳定地做着微商，晒着娃娃

聚的越来越少的都市同学群里，隐约听说某某和某某已经悄然离婚

30-31岁

你眼睁睁目睹着，职场进入真正的分水岭：

马太效应让金字塔尖的精英越走越快，

留在下面的大多数挤挤挨挨

那些已经经历了结婚、生子，却依旧留在职场上的女性，

已不再可能轻易放弃手里的工作——无论她们外表看上去呈现出怎样一副疲态。

因为她们心底里算得清楚：

上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，

有一份属于自己的工作，有一份稳定的收入，

才能维持生活的资本，前行的惯性，

才能在面对家庭，孩子，和整个社会时，保留独立的话语权

当然困难也像腹部脂肪一样悄然滋生、稳定存在：

十年前光鲜亮丽的职业，早已光环已不再；

不上不下的年龄段，你总提心吊胆被列入裁员清单。

你的精力和体力已抗不了动不动就熬夜加班，

家里孩子老人生病，还要厚着脸皮请假，你对医院挂号和用药如数家珍

工作沮丧的时候，你觉得职业不是全部，虽然工作不尽如人意，但你好歹还可以顾家；

若工作安逸太久，你又暗自害怕，觉得翻天覆地的时代大潮下，不折腾折腾，就容易被时代抛下。

32岁

房子对你的意义不再是一张床铺或逼仄的蜗居，

每个房子后面都要考虑更错综复杂的因素：

生孩子后能否有更多保姆或老人空间；学区幼儿园如何；是否能增值。。。

在诺大的城市里，你怀着一颗怕落下的心，在工作与家庭之间奔波往返，

不知道什么时候开始，你已经习惯于等待，习惯于排队，习惯于摇号，习惯于失望

电视剧的女主角，从造型到语言，还是那么浮夸

但大起大落的剧情已不能将你迷惑：

偶尔瞥一眼屏幕，看到女主从逼仄的地下室一路换到黄金地段的大三居

你心底里明白：

这要么需要倾两家三代之力；要么需要一个富贵慷慨的实力外援。

而现实生活中，真正高等的生活，根本不可能用劳动力来置换，

再高级的劳动力也不行，只有通过“钱生钱”才能实现

于是，你买了人生中第一份仔细考察后的保险；

你开始积极参加单位每年一次的公费体检；

开始认真关注理财、家庭资产配置的事宜，留意房市股市的起承转合，

对于每一个媒体上出现的政策

你都表现得比以前更敏锐，更警觉， 也更焦虑

但似乎只有通过不断的焦虑，不断地追赶，才能保有内心隐约的安全感

35岁

生活还在继续，工作还继续。。。

你还是没有成为电视剧里棱角分明的精英女上司，

倒是成为了芸芸写字楼茶水间里晃动的一个模糊背影。

你还在忙里偷闲地读书，忙里偷闲地刷手机，

关于工作你还存有这样那样的念头，但始终未下定决心放手一搏。

毕竟你需要坚守的阵地，不得不转向家里另一个战场，

同时两线作战，需要微妙的平衡

你并没有放弃自我学习和成长，也忧心着自己无法成为下一代“更高的起点”

但你更明白：

即便北上广深，成功也无法像剧集般一蹴而就。

你混杂在都市熙来攘往的人群里，

丰富又朴实、疲倦又认真地生活着、工作着、努力地

做着自己认为正确的每一件事。

所幸在这个黑压压人潮涌动的城市里，

你并不出彩，但也并不孤单。

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