我总患得患失，怎么破？

文章来源于微信公众号：温言

患得患失

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在我看来，其实很多问题都没有“绝对正确”的答案。而且据我观察，提出问题的人往往已经胸中有答案了。之所以再问一遍的潜在心理其实是：

无论选哪个都无法做到两全，都会有得有失，冒一定的风险，所以特别害怕走错路，未来让自己遗憾。

这就是我们常说的患得患失。

由于这类问题太多了，索性分享一下我的经历，以及我对“患得患失”的一个理解：

我们之所以会总患得患失，其实都是因为：目标不明，又强行期待。

2

我刚工作那会儿，因为曾经在一家挺大的杂志实习过，所以之前认识的一些编辑经常找我约稿。

那些稿子并不难写，就当时的标准而言，稿费也比较高，我就总是很开心地接下任务，尽快完成，一写就是很多年。

后来我去英国陪读了一年，有了更多整块的时间，反而把写稿件的事情停掉了。

按理说有了时间，应该更多产出才对，我为什么要停掉呢？

原因是既然有了大块大块的时间和精力，我就决心去写一些“更有追求”、能带给我更高价值的东西。比如长篇小说或者是更完整的书籍。

当这是我的目标，显然就没有时间再写以前那些稿子了。于是我停掉了所有这类稿子的写作。

有次一个编辑在微信上找我，说她手里有个广告项目能给的价格很高，要不要接一下？

但当时我已经搭建好了小说提纲，正在夜以继日地抓灵感、铺字。如果停下来找资料和攒稿，小说的思路就会中断，所以考虑再三，我说不写了，对方找了另一个作者写。

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一年后我的新书出版了，那个编辑关心地问我：“这本书挣了多少钱啊？ ”

我和对方说了一下，他惊讶道：“ 啊那么少！早知道你还不如给我写那篇稿子呢！你看人家才写了几万字，就比你多挣好多。你这书厚厚一本，得二三十万字吧？你自己算下千字收入，太不划算了！”

可是，他说的是简单的价格对比。

价值并不是这样计算的。

如果按照字数来算，在国内出书一定是赔本的买卖。但对于我而言，它开启了一条新道路的大门。

首先这本书是由人民文学出版社出版的，对于个人品牌是一种背书。

其次它帮助我摸索了，写作到出书的完整流程。而且通过我和编辑的共同努力，还完成了首印量的迅速销售，我也有了一个职场畅销书作者的标签。

正因为这样一本书的敲门砖，后面才有越来越多的出版社找上门来，让我增添了对写作这件事的认知和信心，并催生了我写公众号这件事。

往更长远来讲，这本书已经出版很多年了，职场小说的风潮也过去很久了。但直到今天，仍有影视界的人陆陆续续找过来，谈能否有可能以此为蓝本创作行业剧的可能——都是因为当初铺下的那颗小石子。

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不过到此为止，整个故事并没有讲完。

翻回头来说当年另一个替我写商业稿的作者。那个作者并不是编辑们的第一选择： 他是大专毕业，写作仅仅是业余爱好。会成为一个作者，或更确切地说是一个不署名的“写手”，是因为一个熟人介绍，写了一篇豆腐块儿的广告软文。

他的文字比较粗糙，但也有自己非常独特的优势：好沟通、速度快、服务态度特别好。所以很多要求不是特别高、稿费也并不优厚的稿子都会给他。

他的目标也特别简单：写稿赚钱。

编辑们对他的定位也特明确：紧急商业稿的最后一道防线。作者中途甩的、特着急换的商业稿，给他都能完成。

这样的活计积累起来，慢慢得到一些小的机会，后来积累了越来越多的人脉和资源，微信的东风来的时候，他立刻转型，吃到了公众号的红利。

虽然他并未实现当初“靠给杂志写稿赚钱” 的目标，但却依靠码字在新媒体时代获得了新的机遇。

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以上事是想分享给大家一个道理：

同一件事情没有对错，只有目标的不同。想清楚了这一点，就不会轻易患得患失。

我当年为什么选择不去写稿酬优厚的文章，是因为我的目标并不在于稿费本身。

我立下了更宏大的目标，我希望能成为一个以工具为手段，输出价值观的创造者，去影响更多的人，并愿意让收入为其让位。

而那位写手朋友，他的目标非常明确，且可以量化。他就是希望在本职工作之外能有一份满意的收入——并且通过不断的积累，能够输出更高质量的文字，从而赚取更多的收入。

从目标来倒推，我们都达成了自己的目标。

因为目标明确，所以我并不会因为自己写了20万字才拿了那么区区版税，就自怨自艾。而那位写手朋友也并不因为自己写了那么多字，却仍然没有资格将名字印成签字而悲叹命运不公。

目标明确，直接朝着目标动手去做，结果就是种瓜得瓜，种豆得豆。

回到患得患失这个话题上来，什么叫做患得患失？

其实就是当你拿到了自己手中的东西，看到了别人，得到的东西的时候，心生不甘愿的情绪。

从表面上来讲，你是患得患失；

从本质上来看，患得患失，往往是因为我们手中拿到的，并不是我们有目标、有计划拿到的，甚至并不符合我们的期待和真正的目标。所以当看到其他人手里的东西，我们就觉得不平衡了。

每个人手里的东西，因为目标的不同，是不能简单、单一维度去横向对比的。

当然，如果你总是缺少一个属于自己的具体目标，就只能单纯地从价值度来比较，然后患得患失啦。

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