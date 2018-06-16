孙俪、高圆圆：和老公聊得来是什么体验

文章来源于微信公众号：心之助

《奇葩说》“黄金单身汉”胡渐彪说的一句话：

“我坚守着我的标准，找那个由衷懂我的人，因为我发现，真的没有那么简单就能找到那个聊得来的伴侣！”

有人说，找一个对你知冷知热的人，很重要。

有人说，找一个时刻把你放在第一位的人，很重要。

我要说，找一个与陪你聊天的人，很重要，甚至更重要。

赵又廷参加《金星秀》，金星问他：回家你俩话多么？他的回答有点出乎我意料：非常多。

金星又问：主要是你在说吧？

结果赵又廷回答说：没有，两个人都狂说。

赵又廷

因为两个人有相似的价值观和相同的兴趣爱好，所以面对彼此时，总是喋喋不休，言而不尽。

拍摄电影《搜索》时，赵又廷会在休息时间跟高圆圆聊天，两人一聊就停不下来，无论什么话题，他们总能说上很长时间，仿佛早已相识一般。

人家说：世上最好的缘，便是有个聊得来的伴，永远不嫌你话多，念你冷暖且知你悲欢。

两个人在一起的常态，是吃很多很多的饭，愿意和对方说好多好多话。

聊不来的婚姻充满将就和别扭，就好比，我同你喝酒，我一直在干杯，而你却总说随意。

之前热播电视剧《芈月传》，后宫佳丽众多，赢驷为何独独对芈月情有独钟，临死前除了无限江山，割舍不下的唯有芈月和他们的儿子稷儿？

论容貌，她不是唯一的后宫美人；

论温婉贤淑，芈姝更胜一筹；

论女红，樊少使以心灵手巧胜人一筹……

但，芈月有的，是非同一般的率真与洞见，有你不说我便不问的通透与睿智。

唯有她，能陪赢驷聊小女子情怀之外的各种话题，见解独特，头头是道，并且总能说到对方心坎里去。

芈月传

何炅老师有一段话说得特别好：

亲密关系最重要的不是外貌，不是面包，甚至不是忠诚与否，而是分享。

如果不分享，两人在同一屋檐下也会像陌生人一样，而这种强大的空虚感，最伤感情。

何炅

电影《无问西东》里，有一对典型的“聊不来”的夫妻——许伯常和刘淑芬。

许伯常不爱刘淑芬，和刘淑芬结婚，是她以死相逼的无奈的结果。他们的婚姻可以说是两个陌生人被强行安排在同一屋檐下生活。

平日里，许伯常绝不会主动和刘淑芬说一句话，甚至两个人的杯子、碗筷都各用各的。

面对打骂，许伯常从来不还嘴，不是不敢，而是不屑，不屑和她说话。

电影《无问西东》

最终，对婚姻绝望的刘淑芬，跳井自杀了。

没有沟通的感情，只能以悲剧收场。

尼采一生未娶，他有这样一段关于爱情和婚姻的观点：

婚姻生活犹如长期的对话，当你要迈进婚姻生活时，一定要先这样反问自己，你是否能和这位女子在白头偕老时，仍能谈笑风生？

婚姻生活的其余一切，都是短暂的，在一起的大部分时光，都是在对话中度过。

他曾写信给友人，说考虑到自己未来十年中想干的事情，就只能忍受两年的婚姻。

他觉得自己很难遇到情趣相投与之交谈的女子，所以宁愿将经营婚姻的时间转让给深爱的哲思工作。

后来遇到莎乐美，这个特立独行才华横溢的女权主义者，瞬间征服了他桀骜的灵魂。

第一次见面的晚上，他们整夜都在谈哲学，尼采被莎乐美深深吸引，认为对方是能够与自己交谈、在思想上与自己相配的人。他向她求婚，遭到拒绝。

事实上，莎乐美一生都在拒绝不同的男子。直到发疯，尼采再也没有遇到能与自己相谈甚欢的女子。

漫漫人生路，要想少一些寂寞，除了朋友，更要择一个可以谈天说地的配偶，等到执子之手与子偕老时，依然有人陪你谈笑风生。

《艺术人生》有一次访谈，朱军问一直单身的演员王志文：“四十了怎么还不结婚？”王志文说：“没遇到合适的。”

“你到底想找个什么样的女孩？”

王志文想了想，很认真地说：“就想找个能随时随地聊天的。”

“这还不容易？”朱军笑。“不容易。”

王志文说，“比如你半夜里想到什么了，你叫她，她就会说：几点了？多困啊，明天再说吧。你立刻就没有兴趣了。

有些话，有些时候，对有些人，你想一想，就不想说了。

《我可能不会爱你》里的程又青，为什么到了30岁还迟迟找不到伴侣，因为她想找个能聊得来的人，不容易！

电视剧《我可能不会爱你》

曾经看过一段话：“找一个你爱与之聊天的人结婚，当你年龄大了以后，就会发现喜欢聊天是一个人最大的优点。”

网上有人问：聊得来，是一种什么样的体验？

聊得来的人

段子手

聊得来的人

永远不觉得尴尬

情不自禁地笑出来

不必没话找话

一个喜欢跟你聊天、你也爱与之聊天的人，两个人的爱情才可能得以同步和升华。

年轻的时候，以为聊得来只是一种情怀，成熟后才发现，聊得来是一种面对平淡岁月的武器。

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