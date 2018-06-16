婚姻并不是爱情的出路和归属

人生是一条漫漫的长路，既然必须要走，就要想办法走的开心一点，与其和一个自己讨厌或者无关紧要的人一起走，不如和一个自己爱的人走。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

1

下午收到卢中瀚的微信：“老板来了，晚上我得陪吃。”

晚上本来已经预定了餐厅的。纪念日已经过了很久了，一拖再拖的拖到现在。又一次临时取消。

我应该生气，撒娇耍赖发脾气，让他心生愧疚，让他无可奈何，让他低三下气的哄着我，让我享受做公主的感觉，然后再放他一马，让他心生感激。

可是事实上，我的第一反应，居然是偷偷窃喜。

不用给他做饭，不用等他吃饭，不用化妆，找衣服，穿高跟鞋，不用低三下气的求阿姨来加班……

这种感觉好的就像是，走在路上的时候，突然从天上砸下来一笔钱。

卢中瀚接着发：“对不起，下周一定陪你，我保证。”

我快快地回，“真的没关系，你慢慢吃。别急着回来。”

晚上十点半，他一脸疲惫的回到家。说了太多言不由衷的话，演的太累。

他看看了盘腿坐在灯光下，奋力敲电脑的我，走进了卧室。

2

在走进去之前，说了一句话：“后天要出差。你给我取点钱。”

我是我家的管家婆。平常卢中瀚身上没有超过五百块的现金。

管钱不是件美差。其实我本来是想当带着人肉提款机的甩手掌柜，用之前只要张张口。

结果我沦落成了他的提款机。两个人出去吃个烛光晚餐，逛街给我买个珠宝礼物，最后要我掏出卡来，签字付钱。

泪奔

我们没有吵架，没有怄气，更没有在冷战离婚。我们也不仅仅是，简单凑在一起过日子的男女。

至少曾经不是。

曾经，

卢中瀚请年假来南部看我。

早上在我洗澡化妆准备上班的时候，煮牛奶咖啡，煎可丽饼，配上南部熟透了甜软的黄桃。

他怕我吃到衣服上，切成一口一口的小块，在盘子里面摆成心的形状。

曾经，

我在一张广告上爱上了一顶带着绣花丝带的蚊帐。

那个时候法国没有ZARA Home的分店，卢中瀚趁去西班牙出差的机会，满街跑着，买回来给我惊喜。

尺寸太大不规则，不进行李里，也拿不上飞机。他用他结结巴巴的西班牙文不知道说了多久，终于感动了机场，硬是拎上了飞机。

曾经，

两个人拼命的吵架，我拿着我半人高的毛毛熊打他，打到熊的缝线开了，里面的棉花飘了一地。

我趴在地板上哭，他走过来拿着针线给我把熊缝好，把我抱在怀里说，“别用大熊打我，大熊会疼。”

曾经，

我们相依偎着坐在地中海白色的沙滩上，看着满天的繁星。

他把我的耳朵贴在他心口的位置，神色郑重地说：“如果有一天，你觉得我对你不够好，你一定一定要提醒我，而不是选择远离。”

说这话的时候，他的心跳一下一下，砰砰有力。

太多太多的曾经，信手拾来，现在满满的都是感慨。

3

“我要宠你一辈子。”

情到浓时的那句誓言，好像还回响在耳边，枕边人已经模糊了容颜。

爱情之后，走进婚姻，在婚姻中努力奔命的我们，开口谈“宠”，是件多么奢侈的事情。

我知道他是真心想宠我的，但是实在是没有了力气。其实我也真心想撒撒娇让他宠的，可是我也没有了力气。

我用了半辈子终于明白，其实这世界上的绝大多数事情，不是不想做，不是做不好，也不是不会做，而是没有足够的时间和精力。

凌晨的时候，我终于合上电脑，摸着黑进入卧室。

我在自己习惯的位置上，按照自己习惯的姿势躺下。我把我的脚放在刚刚可以碰到他腿的地方，脚心感得到他皮肤的温度。

这一点点的热度，就足够让我可以一夜无忧的睡去。梦里花落知多少，就算在梦里，我也知道，他在这里。

家之所以是这个世界上最舒服的地方，不是因为家里有法国的床品，意大利的卫浴，美国的厨具。

舒服

而是在这里，我们不需要迭加一层层的面具，我们不需要拼命拼命的努力。

4

我们披头散发，素面朝天，呱唧呱唧的一起吃饭。就算是吃饭的时候，旁边的那个人，放了个响屁，我也只是皱皱眉头说：“你真讨厌”而已。

年轻的时候包括我，每个女生都宣告，“我要找一个很爱很爱我的人，把我捧到掌心里面，呵护一生。”

谁都可以竭尽全力的爱一个人，只要在一个有限的时间里面。

谁又可以在竭尽全力的爱一个人，一辈子保持同一个局面？

当我们开始计较，谁爱谁更多，谁该爱谁更多的时候，其实就已经深陷进去，无法摆脱。

“爱”不是可以捏在手里玩鉴的钻石。4C品质，精确的价格，只要带上眼镜，就一定可以数清楚，数字后面究竟有多少个零。

爱不爱，有多少爱，根本就是一个模棱两个的界限。

这是一个碴男泛滥，剩女横飞的时代，在爱情中伤心，在婚姻中窒息，我不知道有多少人生活在痛苦里面。

其实我们都被童话骗了，因为婚姻并不是爱情的出路，更不是爱情的归属。

5

结婚是一个选择，选择一种方式生活，所以下场游戏之前，首先要搞明白规则。

婚姻是霸气老大，写都是霸王条款，譬如：

心，不一定能买到心，但是不用心，一定买不到心。

爱情，不一定能买到幸福，但是没有爱情，一定会不幸福。

责任，不一定能保证婚姻，但是没有责任，一定不能保证婚姻。

我估计婚姻应该是藏在一个错综复杂的迷宫里面宝盒。

因为没有人知道应该走哪条路。碰的鼻青脸肿之后，我们能确认的是，一定不要走那条路。

既然我们不能把握幸福，为什么前赴后继的走进婚姻？可是作为社会群体性动物的人类来说，谁能忍受孤独？

婚姻就是算得准准的，才能把捏稳稳的。孙悟空遇到如来佛，我们只能服输。

6

对于我而言，人生是一条漫漫的长路，既然必须要走，就要想办法走的开心一点。

与其和一个自己讨厌或者无关紧要的人一起走，不如和一个自己爱的人走。

到底要，怎么走？

是快马加鞭，还是走马观花；是牵手缓行，还是凌波微步；是一步一摇还是三步一跳？

风景总是那个风景，只不过落到每个人眼中，都有不同。

一起走

而不能忘记的是，就算是我们相伴五十年，我们只不过是结伴同行。

每个人都有每个人自己的人生，每个人都有每个人自己的路途。

两个成年人选择在一起生活，没有谁更有义务为对方负责，没有谁更有责任为对方努力。

在一起就是在一起，无所谓“宠”，也无所谓“哄”。

7

我又不是小狗，小猫，更不是圈养在家里面的珍奇南美大蜥蜴，为什么要宠？

如果一定要选择做一个动物，我们肯定就是两只非洲来的黑毛硬刺的土著豪猪。

太近会被对方的刺刺痛，太远感受不到对方的体温。经过反反复复的实践，我们终于找到一个适合的距离，在不被刺痛的情况下，相互取暖，彼此依偎。

这就是两只土著“豪猪”的婚姻幸福守则，不是金光闪闪的“土豪”猪。

如果大家被我奇异的题目骗了进来，我真心祝你幸福。

末了的末了，姑娘们，我给你说一个秘密：

没有一个男人能够宠你一辈子。很多很多很多时候，那个挚爱你的男人，不是他不想宠你，只是已经身不由己。

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