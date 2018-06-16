为什么现在的女生都不隐藏自己的攻击性

如今的女孩子，可以理直气壮地说出自己的野心和欲望，她们不再伺机而动，而是主动出击，去拼去闯出自己想要的生活。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

从去年开始的一场从东京到北京、从北京到上海的都市女性欲望讨论，持续到现在。

从剧情来看，无论是《东京女子图鉴》，还是《北京女子图鉴》、《上海女子图鉴》，都在一开篇就定调了现代女性的欲望：

面对男友发出的安稳生活邀请，选择放弃，为自己想要的事业和生活而拼搏。

如今的女孩子，可以理直气壮地说出自己的野心和欲望，她们不再伺机而动，而是主动出击，去拼去闯出自己想要的生活。

而除了野心和欲望，现在的女孩子还会表现出一种主动的攻击性，去打破一些既有的观念，而且，她们丝毫不掩饰自己的这份攻击性。

1、你敢去“要”吗

电视剧《使女的故事》

最近大热的综艺节目《创造101》的第一期，就让我们直接感受到了现在的女孩子有着怎样旺盛的活力和胜负欲，跟我们传统中所认知的女孩，是如何的不同。

这个节目里，101个女孩中只有11位选手能出道，所以每一次排名，谁都想坐上前11的位置。

而戏剧化的一幕是，选手Yamy要想坐上前11名的位置，就必须挤下一个已经在前11名的女生，yamy直接走到选择的强东玥面前，说“不好意思，现在这个位置暂时是我的”。

而强东玥迟疑了几秒，坚定地举手说“我要battle”。

《创造101》

两人的battle很是精彩，有坐在观众席的选手说：“太帅了，会让人感觉有攻击性”。

所以，什么时候开始，女性的攻击性开始让人觉得很帅了？

一直以来，攻击性和女性气质以相互矛盾的姿态出现。

攻击性、野心、竞争在男性世界里是约定俗成的气质，而放到女性身上，却遭遇诸多的尴尬。

其实，无论是野心也好，欲望也好，攻击性也好，总的来说都是：

知道自己想要什么

敢于去要

2、你不表达的攻击性去哪儿了

电视剧《使女的故事》

攻击性有两个意思，一是对挫折的直接或间接反映，另一个则是个人活力的两大来源之一。

一个人（不论男女）为了自己获取成长的资源，就不可避免地会有：

主动的表达

竞争的愿望

叛逆的抗争

必要的攻击

所以，无论男女，都有与生俱来的攻击性。

但是这种面貌，长期和女性形象相抵触，似乎只有在护家护夫护子时，女性的攻击性才是正当的，比如一个我们熟悉的词——为母则刚。

即使现在，流露出攻击性和欲望的女性，也总是会受到特别的关注。

比如之前，钟楚曦在一档综艺节目中，毫不掩饰自己想赢的欲望，全身写满了“我要赢”，而“钟楚曦眼神”，就上了热搜。

而为什么在以前，我们很少见到这些挑明了攻击性的女生呢？

其实一直以来，阻碍女性表达攻击性的因素是：

单一角色的限制

作为女性，最主要的角色是女友、太太、母亲，无论哪个角色，都在在很大程度上要求女性以一种单一面目示人。

大家会告诉你，什么样的女人是受欢迎的，什么样的女人有资格撒娇提要求，什么样的女人称得上生活美满。

角色限制最大的影响是，你只能从某一个角色来认识自己，而无法看到全部的自己。

有一位中年女士曾经这样对我说，她在女儿进入青春期后非常焦虑，看着女儿越来越独立，越来越不需要自己，她才发现这么多年，自己只扮演了母亲这一个角色。

而作为妻子、同事等等的角色，作为一个更全面的人，在这些年中几乎被自己遗忘了。

为了获得角色的认同，女性的攻击性被隐忍、被压抑，但是却没有消失。

不要把女人的温顺当软弱

不符合社会的预期

主动的、有欲望的、敢于竞争的女性，常常被形容成有威胁。

比如，有不少男性觉得和主动的女性约会，会无所适从甚至反感。而顺从、依附的特质，才让大多数男性觉得舒适。

这个预期在很多时候带来了矛盾的感受。

当一个生活在一线城市的年轻女性工作非常努力，同事问她，女孩子那么拼干什么？她答不出来，但是她知道：

如果不知道自己要什么，想着顺从、依附于某个男人，这样的生活才更可怕。

在情感需求的层面，女性对于认同感的需求更高，比如，是否能得到一个男人的认同，成为被男人所爱的女人。

而在独立生活的层面，女性要面对的不仅仅是男性的认同，越来越明显的需求是，对自己的认同。

3、如何让你的攻击性激发创造力

电视剧《使女的故事》

现在，女性的攻击性受到越来越多的鼓励，很大程度上来自我们对攻击性的认识发生了变化。

攻击性不等于失控的撒野，也不等于绝对化的强势碾压。

而是一次次面对独立和依赖、顺从和叛逆、求同和不同的选择，这些选择随时都可能发生在情感关系和人际关系中。

有不少女性说起攻击性，更担忧的是攻击性带来的情绪战争，比如：

害怕表达攻击性会破坏和别人的关系；

担心太强势而缺乏说服力；

不够包容会引起别人的反感……

失控的攻击性的确会带来破坏，要避免破坏，最重要的是让自己的感受和想法产生意义。

如何避免攻击性破坏力的一面，让攻击性表达得有创造力，有四个标志：

对别人的威胁感减低，自信感增强

曾经有一位女士这样形容自己，她像戴了一张面具，哪怕在丈夫面前，她也极少表达自己的意见，用顺从和示好来维系表面的平和。

结果是，最亲近的人也不懂她喜欢什么、想要什么、讨厌什么，个性非常模糊。

她常常会用被动的方式，来表达自己的攻击性：不喜欢的事情就逃开，不喜欢的人就远离。

所以很多人经常感觉到，她在生气，但不知道是为什么。

攻击性的表达，最重要的不是让人感到你准备发动一场攻击，而是表现得决断力，能展现出自信和有力量的个性。

无需总是第一个发言，但不让自己的意见缺席

比如，很多女性在职场常常面临这样的局面，不同意上司或同事的看法，但找不到机会表达。

其实，攻击性并不是压倒性。

要说出自己的不同想法，并不需要第一时间就以压倒性的姿态去表达，更重要的是恰当的时机，听清楚别人的看法后再做表达。

无需总是争对错，而是有所同，有所不同

表达自己的攻击性，很重要的是，发现对方身上那些你同意的地方，然后合理表达。

比如，“我同意你的看法，这就是为什么我想提出来……”

如果总是单刀直入，只看到那些不同意，对立的立场很容易将一件事，上升到两个人的观念的不同，最后演变成你对我错的争论。

主动导向，掌握主动权

攻击性强的人，往往能掌握主动权。比如在生活中，你可以用攻击性在避免直接冲突的前提下，对选择有一个导向。

当别人提出了自己不认同的要求，能够进一步去反被动为主动，掌握主动权，“你提出了这个要求，那你觉得怎么能实现呢？”

可以说，这四个标志不仅对女性，对所有人来说，都是攻击性的合理表达。

如果说“这不像女人”，那女人的面貌应该被重新描画。

每个人都应该不依靠别人的怜悯，不过分依赖自己在他人眼中的形象，去为了自己所想而随心拼搏，从而从一张张没有原则、没有个性的顺从面具中，活出一个个有鲜活个性的人。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）