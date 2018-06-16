你要记得，有个人等过你

你有没有遇见过这样一个人，明明是ta先闯进你的世界，却在你离不开ta的时候扬长而去，留给你无法触及的背影。

文章来源于微信公众号：听语

你有没有遇见过这样一个人，明明是ta先闯进你的世界，却在你离不开ta的时候扬长而去，留给你无法触及的背影。

过了很久你还是放不下ta，你也想要重新开始，你也会不断的告诉自己要忘了ta，可是在现实中，你还是在默默的等ta，等ta回过头来还能再看你一眼。

没有等过一个人，就不知道等待有多煎熬，那种看不到希望的坚持，真的很折磨人。

等待

今天在和朋友聊天的时候谈到了这样一个话题：“在感情里，你会等一个人多久？”我想了想说：“我也不知道，或许会等到我真正能否放下ta的那一天吧！”

一个你曾经那么努力去爱的人，真的很难释怀，或许身边的人会嘲笑你，等一个不可能的人真的太傻了，可你还是会默默的选择等待。

时间久了你也会觉得自己真的很可笑，内心不知道挣扎过多少次，可每当想要放弃的时候，都会给自己找一个坚持下去的理由。

可是人总会累，一次次失望的积攒，一次次希望的落空，即使你再爱一个人，也会在某一天再也找不到坚持下去的理由了。

你在等ta，可ta一直在前行，你们之间的距离只能越来越远，直到最后ta真正的消失在你的世界里。

你习惯性的给ta发消息，习惯性的跟ta说晚安，习惯性的每天想起ta，可当你的这些习惯都得不到回应的时候，就不要再努力的讨好一个人了。

释怀

你真的等过一个人，也拼了命的想闯进一个人的生命里，只是ta的心里没有你，你所有的付出都变得毫无意义。

所以啊，你可以等一个人，但一定要从那个人的身上看到希望，看到值得你去等待的价值，毕竟有些人真的不值得你付出，更不值得你为此而错过对的人。

等不到的人就别等了，未来的路还很长，你需要认识新的人，遇见那个同样在等你的人。爱情最是不能勉强，等是等不来了，你要相信，真正爱你的人正在来的路上。

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