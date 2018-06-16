好女友必备的4个特征

只有做好自己，才能经营好自己的感情，才能做一个高情商的人，最后拥有一段简单却非常幸福的感情。

善待自己

文章来源于微信公众号：听语

之前有朋友问我说：“怎样才能找到一个好女友”，我开玩笑的回复他说：“你能找到女朋友就不错了。”

而每个人眼中的“好”都有不同的标准，用一句话概括来讲就是我们常听到的“合适的就是最好的。”

不过好女友也存在着以下5点共性，但每个人的恋爱都有自己的独特性，所以这几条标准仅供参考。

1、喜欢你的优点，也能包容你的缺点

每个人都知道，这个世界上没有完美的人，所有她欣赏你优点的同时，也会包容你的缺点，甚至一起帮你把缺点改正，让彼此之间的感情更好。

每一段感情在刚开始的时候，彼此在对方眼中都是最好的，可时间久了彼此之间都会暴露出各种各样的缺点，一个好女友，她会认同你的优点，适应你的缺点，然后让彼此之间的感情能够顺利发展。

2、女友好不好，从男生身上看得出

一个男生谈恋爱之后的状态，最能反映出女友好不好，如果一个男生恋爱之后变得更好，更积极向上，更充满正能量，那么说明他有一个好女友。

如果说男生恋爱后，整天眉头紧锁、脾气暴躁，整个人看上去更颓废，更意志消沉，表现出一副负能量的样子，那就说明他的女朋友或许真的不适合他。

3、小作怡情，大作伤情

很多男生都会抱怨女朋友太作了，动不动就生气发脾气哄都哄不好，可明明没什么事，犯错误的也不是男生，但女生天生就是有这种颠倒黑白的本领，让很多男生有苦不能言。

偶尔小作或许会增进彼此的感情，但大作只会伤害感情，就比如有些女生总喜欢提前男友对她多好多好，再比如男友已经累到不行了，还强迫他去做不喜欢的事。

很多作，不过是自私，只想满足自己的欲望，而忘记考虑他人的感受。

4、懂你、关心你、更尊重你

感情里最基础的莫过于互相喜欢又互相懂得，只有了解对方的心意和想法，才能更好的去关系照顾一个人。

大多数情况下喜欢一个人，往往喜欢的是那个人最初的样子，可恋爱过程中总有控制欲强的一方想要改变对方，想要感情按照自己的意愿去发展，可结果并不美好。

所以说爱一个人不要试图去把对方改变成自己所期待的样子，只要男友上进，足够喜欢你这样就够了。

很多女生会觉得这样不公平，为什么女生要做到这几点，其实做到这几点你会发现，做一个好女友的同时，你也是在做最好的自己。

改掉自己的坏毛病，能够理解他人，尊重他人，知道为对方着想，坦白来说，不管是做一个好女友还是好男友，只有四个字：做好自己。

因为只有做好自己，才能经营好自己的感情，才能做一个高情商的人，最后拥有一段简单却非常幸福的感情。

所以什么都不要去想，先学着如何做一个最好的自己吧！

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