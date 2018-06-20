高圆圆赵又廷：最好的婚姻 都会“认怂”

美国社会心理学家费斯汀格有一个著名的法则：生活中的10%是由发生在你身上的事情组成，而另外的90%则是由你对所发生的事情如何反应所决定。

文章来源于微信公众号：心之助

看了最新一期的奇葩大会，赵又廷又刷新了我对他的好感。

他说了这么一句话：

“认怂，不是放弃也不是认输，而是一种积极的自我认知。”

“ 认怂”是一种高情商

一个高大帅气的男神，说自己“是个没有什么特别的家伙”。

如此谦和，其实反倒看出了一种睿智。

赵又廷

在他和高圆圆的日常生活中，他也是一个懂得“认怂”的聪明男人。

高圆圆性格比较内向，情绪不好的时候，也会控制不住向身边的人发脾气。

但赵又廷有一个绝招，就是不管什么事，总是主动认错，等她情绪平复下来再好好聊，从不和她正面冲突。

拍电影《搜索》时，当时高圆圆刚刚和前男友分手不久，有一场情感纠葛戏，需要扇赵又廷一耳光，但镜头要求假打，高圆圆触景生情，真扇了。

后来意识自己失态，歉意地看了他一眼~

结果赵又廷豁达一笑：“没关系，我是男人，你即兴发挥，反而增强了画面的真实感。”

赵又廷 高圆圆



有人说，赵又廷“高攀”了高圆圆，奇葩说有一期辩题是：老婆工资三倍于我，还该在一起吗？”

对于很多男人来说这么一个扎心的问题，赵又廷却坦然回答道：

“要看这个男人赚得数额多少，如果这个男人赚得也足够多，那就不是问题。”

这是一个真正有安全感和自信的人才能给出的答案。因为他的自信不需要外界和别人的评判来喂养。

电视剧《请回答1988》里有一句台词，很经典：

人真正变强大，不是因为守护着自尊心，而是抛开自尊心的时候。

会认怂的男人，可能并没有那么多外露的野心，但却能看透幸福婚姻的本质——开心比对错更重要。

“认怂”不是懦弱，而是另一种“勇敢”

感情里不懂认怂的人，通常都有一个特质：爱逞强。

《七月与安生》里周冬雨饰演的安生，她从来不表现出脆弱一面。

尖叫、大笑，又纯真、又妖娆~

对待感情洒脱到好像她根本不需要依靠，可以说断就断。

总是一副全世界没有自己办不成的事儿的样子，从不轻易掉眼泪。

可是故事的结尾，她还是在被那个懂她的、愿意系着围裙在厨房里为她忙活晚饭的男人收服了。

其实她从来都是需要爱的，只是从前一直在“逞强”。

如果每个人都能像电影结局那样，能遇上一个可以看透你逞强而心疼你的男人当然很好；

可现实却是，大部分的人，当你不表现出脆弱、不向生活“认怂”的时候，别人是很难看到你的需求的。

曾经有个来访者，她是一个工作上的女强人，但也正是因为这个“强”毁了她的婚姻。

老公离开她的那一天，她问他：到底是为什么？那个小三哪点比她好？

老公的回答是：你像个男人一样，太强了，你根本不需要我，而她需要。

她想起了无数个在家楼下收拾完自己工作上的委屈回到家假装没事人的夜晚，沉默了~

你那么逞强，别人就真的会以为你强。

有人觉得“认怂”就是放低了自己的自尊、放弃了自己的主张，其实结果正好相反：

“认怂”这个动作，表明了自己“不怕”承认自己“渴望和对方建立牢靠亲密关系”的需求，不是一种自我的丢失，而是自我的另一种实现方式。

“认怂”是一种以退为进的技巧

在英国，有一个名人趣事，说的是“铁娘子”撒切尔夫人第一天出任英国首相晚上回家后发生的故事。

她在门外的敲门声自然是引起了屋内主人撒切尔先生的注意。

于是，撒切尔先生便问：“谁啊？”

撒切尔夫人刚刚当上了首相很是得意，便大声回答：“我是英国首相！”

可以脑补一下这样一个趾高气昂的人说这话的样子。

等了很久，屋内没人回答了，也没人来开门。

撒切尔夫人当时在想“我一个英国首相怎么会遭受这样的待遇！”

不过很快，睿智、精干的撒切尔夫人很快就明白了为什么会发生这样的事。

她清了一下嗓子，温柔地说：“亲爱的，开门吧！我是你太太。”

结果，虽然这次她的声音不大，但门很快就打开了，丈夫给了她一个亲切的拥抱……

幸福的婚姻从来都不是一场分清谁强谁弱的游戏。

懂得“认怂”的一方，不是真的弱，而是一种“伺机而动”的智慧。

王者荣耀里有一句，“别浪，猥琐发育”，先打野怪打小兵，遇到敌人，打不过就跑，把命保住再说，古语有云：“留得青山在，不怕没柴烧”。

这个道理同样适用婚姻。

适当“放低”一点姿态，对自己有清醒的认知，审时度势，此时问题能解决就解决，解决不了就先撤，等到大家心情平复了再好好沟通也不迟。

能“认怂”的人，都是情绪控制的高手！

曾听过一个故事：

一位著名的心理学家和他的妻子，是通过NG来调和矛盾的。

有一次，他下班回家，非常疲惫，一进门却发现家里很乱，忍不住抱怨妻子。

“家里面这么乱，到底发生了什么事？你今天不是一整天都在家吗？为什么你都没有整理呢？”

妻子正写着文章，头一抬，跟他说：“很多东西都是你的啊，你自己为什么不整理呢？”

两个人就这样你一句我一句的吵了起来。突然，先生停了下来，他说：“不对，状况不妙，NG，我们再来一次。”

然后他就穿上衣服，拿起提包，走出家门，重新整理好心情后，再次走进家门，一开门，他就笑盈盈地说：“亲爱的，我回来了，你还好吗？”

这时老婆马上就回应，说：“我，好的不得了，亲爱的，你今天好吗？”

一场家庭矛盾就此化解。

“认怂”是一种情绪管理的能力，一种拒绝被消极情绪捆绑的心态。

会认怂的人，都是情绪处理的高手。

他们不是不想生气、愤怒、辩驳，而是在做出这些行为之前，给了自己一个休止符；

看清楚自己的情绪，并克制住了负面的应对，用了一种“以退为进”的方式化解矛盾。

美国社会心理学家费斯汀格有一个著名的法则：生活中的10%是由发生在你身上的事情组成，而另外的90%则是由你对所发生的事情如何反应所决定。

这90%的反应，其中很大一部分就是情绪，也就是说，你的生活怎样，很大程度看你是否能能掌控自己的情绪。

而人在情绪激动时，容易出现“意识狭窄”现象，会死盯着负面信息不放，无限放大。

那些真正能控制情绪的高手都特别能“识别情绪”。

心理学家认为，识别自己的情绪、给它们打上准确的标记是情绪管理的开始。

情绪发生时，知道自己经历了什么，能够准确、具体地描述自己的情绪。

那些只能“感到愤怒”，而不能准确辨认自己所经历的情绪究竟是什么的人，更容易陷入一种“被情绪控制”的境地。

比如夫妻之间发生争吵，你只知道自己很愤怒，但你不能再具体地描述自己到底是为什么感到愤怒。

是因为对方说得比你对，你自尊心受到了伤害？还是只是因为他说话的态度不好？

提高情绪识别力有两种办法：

1）学习更多的情绪词汇帮助我们更好的表达自己的内心。

2）在日常生活中，学会评估和监控自己的情绪。

可以用数字1-10，给自己情绪的激烈程度打分，1表示“很轻微”，而10表示“极度激烈”。 一旦发现情绪达到6、7分，就需要注意自己的情绪状态，并进行深入分析了。

拿破仑说：能控制好自己情绪的人，比能拿下一座城池的将军更伟大。

情绪就是心魔，你不去控制它，它就会吞噬你。

夫妻之间发生磕磕碰碰在所难免：认真你就输了。

“认怂”是爱的态度！

前段时间看了一个特别火的一个小故事，标题叫“一个模范丈夫的自述”：

昨天和老婆下象棋，五招之后我便胜局在望。

老婆脸拉长了，硬说马可以走“田”字，因为是千里马，我忍了。

又说兵可以倒退走，是特种兵，我忍了。

非得让象过河，是小飞象，我也忍了。

最过分的是炮可以不用隔棋或者隔两个以上都可以打，因为是高射炮，我还是忍了。

忍无可忍的是车可以拐弯，还振振有词说哪有车不能拐弯的吗？这我全部忍了，继续艰难锁定胜局……

但最后，她竟然用我的士，干掉了我的将。

说这是潜伏了多年的间谍，特意派来做卧底的。

最后，她赢了……

于是，她愉快地去洗衣服做饭了。

有人说：“婚姻好比桥梁，沟通了两个全然孤寂的世界。”

因为爱情，我们决定走进婚姻；因为不同，我们会有分歧。

那些“会认怂”的男人，大都很有生活智慧。

他们把自己放得低低的，但心里跟明镜儿似的，知道幸福就是有退有进。

向爱人“认怂”，这真不是窝囊，而是一个男人必备的优秀品质。

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