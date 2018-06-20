失恋确实很痛苦，但走出失恋之后就是成长

因为深爱过，因为付出过，因为不甘心就此分道扬镳。所以不断的拉扯不肯放手，可你也要知道分手后的纠缠很丑，分手后的想念更是多余。

文章来源于微信公众号：听语

原文章标题：失恋很痛苦，但走出失恋就是成长

失恋对于任何一个人来讲都是痛苦的，可失恋代表着其中的一方已经不爱了，既然不爱了，就没有理由再在一起了。

很多时候我们都无法承受失恋后带来的伤感和落寞，也不知道自己如何才能熬过以后那些没有对方的日子，你还是很想ta，还是会不甘心，你也知道不可能了，却总是放不下。

一份破裂的感情，再深刻，再难忘，终究不复当初。即使再来一次，多数也是重蹈覆辙，再伤一次。

失恋的痛苦

很多朋友都会问我说：“怎样才能熬过失恋的痛苦，忘不了ta该怎么办？”可能每个人面对失恋的表现都不同，但觉得难过觉得疼的那一方，一定是那个不肯放手的人。

因为深爱过，因为付出过，因为不甘心就此分道扬镳。所以不断的拉扯不肯放手，可你也要知道分手后的纠缠很丑，分手后的想念更是多余。

你不应该把所有的精力放在一个已经和你分手的人身上，你还有很多事要做，还有很多人值得你去爱。

其实单身的时候是一个人最好的增值期，你有大把的时间和精力用在自己身上，感情的事情愿赌就要服输，放过对方也是放过自己。

你在让自己变好的过程中会发现，那个ta已经慢慢的变得没有那么重要了，慢慢地也会成为最熟悉的陌生人。

走出一段失败的恋情只能靠自己，爱或者不爱都只能自己了断。你不是忘不了ta，只是伤口太新，总要给自己时间去愈合。

愈合伤口

一旦时间到了，那些曾经的伤口已经慢慢愈合，那些曾经忘不掉的人也都慢慢的不再想起了，真的放手，真正的忘记从来都不需要努力，只在你的一念之间。

当一个人选择放开你的手时，ta的一切就都与你无关了，你无须承受ta留给你的伤痛，你要学会爱自己，让自己变得更优秀，去遇见更值得的人。

所以即便是再喜欢也不要回头了，熬过失恋的痛苦，你会发现，你已经成长为了一个更好的人。

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