女人有气质的样子 最让人着迷

漂亮的容颜是表皮的美，会随着年龄的老去而消失，唯有气质能随着年龄和阅历的增加而越加迷人，让人难忘，因为它是由内焕发的。

文章来源于微信公众号：听语

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伏尔泰说：“美只愉悦眼睛，而气质的优雅使人心灵入迷。”

确实，漂亮的容颜是表皮的美，会随着年龄的老去而消失，唯有气质能随着年龄和阅历的增加而越加迷人，让人难忘，因为它是由内焕发的。

女人

有气质的女人，她的一颦一笑、一举一动都是赏心悦目的，她的美不会让人嫉妒，而是发自内心的喜欢，她的美还会让你感觉亲切且舒服，进而不自觉地想要与之交往，探索那魅力的来源。

优雅和智慧是女人保持气质的重要养分，而美丽得体的衣着也是女人展现气质的重要途径，两者不可或缺。

如果一个人拥有高雅的气质，即使相貌平平也能焕发出悦人的风采，拥有美貌所无法替代的个人魅力，因而照样能给人以悦目又耐看的感觉，并且强烈地吸引着他人的目光，无论在哪里也不失存在感。

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作家柏杨说：“气质是功力所显，也是情操所现。”

是的，气质并非与生俱来，它是从人的阅历和心灵状态中体现出来的。简单来说，是一个人的经历留下来的产物，是一个人内心景观的外在呈现。

罗兰也曾说：“气质之美与其说是来自一个人的修养，不如说它是来自一种对美好事物的欣赏能力。这份欣赏力就使一个人的言谈举止不同流俗。”

说的也是同样的道理。如果你是一个开朗、自信、爱美、爱生活、爱世人的人，你呈现出来的气质就一定是阳光且亲切的，这样的你当然能让人好感顿生。

要如何培养我们的气质呢？品味决定气质，而良好的品味离不开我们的审美和我们对美的认知度，还有来自内在的知识结构。我们只有审美力和精神境界都到达一定地步时，过人的品味才会凸显出来。

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我们的衣装打扮直接体现着我们的审美品味，也是决定着我们在日常生活中能否给人留下好印象和能否把握住机遇的重要因素，当我们细心观察那些充满魅力的成功人士时，不难发现他们大多数对于自己的穿着都极其重视，从来不会出现不得体的情况。

人的成功由无数的细节组成，这些细节是环环相扣的，一个好的形象能让你把握住千载难逢的机会，进而为你打开一个更加丰富多彩的世界。

又能让你自信地应对充满挑战的场合，得心应手地追求你的目标，并且如同一层保护和鼓励，让你无论在哪里、在任何人面前都不会输了气场。

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