李诞微博曝出的细节 治好我的焦虑症

我们这个互联网的时代很奇怪：80后觉得90后不稳重，90后觉得80后太古板，当今00后登上历史舞台，80后和90后一起觉得他们太肤浅。

文章来源于微信公众号：维小维生素

6月11日晚，李诞和华晨宇等人一起吃火锅。

一夜之间，这张化解了传说中二人矛盾的图片上了热搜，李诞的搞怪，一如既往。

李诞 华晨宇



据说网上有一段这样的段子，说得还蛮工整的，但真的引起了我的共鸣：

温柔体贴优雅双商在线的高晓松，和暴躁邋遢混吃等死的吴彦祖二选一，你选谁？

我选择自杀。

温柔体贴优雅双商在线的吴彦祖，和嘻哈搞笑佛系草莓味的李诞二选一，你选谁？

我选择李诞。

知乎上也有一个问题是：如何评价李诞？

高赞回答的一句话，我不能同意太多：他是觉得世界不太美好就不愿意睁开眼活的人，潇洒得很。

李诞

众生皆苦，而李诞是草莓味

我们这个互联网的时代很奇怪：80后觉得90后不稳重，90后觉得80后太古板，当今00后登上历史舞台，80后和90后一起觉得他们太肤浅。

然而，居然会有一个脱口秀主持人会同时得到三代人的喜欢。

是的，他就是眼睛比高晓松还小，内心比高晓松更细腻的李诞。

他好酒，每天喝酒4个小时，甚至直接约专访就是在酒吧，甚至说，下午2点都是喝酒的好时候；

他好斗，他爱怼天怼地怼自己，怼各位明星，甚至怼这个时代和社会。

他有多个身份：主持人、脱口秀演员、策划人、编剧、诗人、酒鬼、段子手。

他还有自编的多重身份：滞销书作家、内蒙古时尚界翘楚、头发比人红，名气比眼睛大。别人说他是神经质的笑星，他觉得自己是个伟人。

斜杠多这事儿不重要，重要的是，他女朋友长成这样：

李诞女友

而和她在一起的李诞，长成这样：

李诞自拍

他们两个亲身演绎了：爱情在，颜值算什么狗屁东西。

这才是李诞诸多斜杠身份中最接地气的一个：漂亮mm的丑男友。这个身份在告诉我们这帮俗气的人，长得好看不重要，有趣的灵魂啥都有！

爱情

但是，我不羡慕李诞，我羡慕他女朋友。因为众生皆苦，而李诞是草莓味。

开心点吧，人间不值得

到底是什么样的人，会得到我们所有人的喜欢和尊重？请看他的微博就知道了。

见什么就搞怪什么：

微博

微博截图

正经说一句话的时候又显得那么真诚：

李诞微博

严肃起来像个念经的菩萨：

严肃

写一句话就成了万人传颂的金句：

金句

开心点吧，人间不值得，一句话说透了尘俗悲喜。这个表面是个逗比的人，本质上是一个看透了人世间悲凉冷暖的隐士。

《十三邀》里面对许知远对他提出了很多尖锐问题，他轻松化解，说起话来有一种佛系的大彻大悟。

《十三邀》

亦舒师太说：女人只分两种，一种看《红楼梦》，一种打麻将。

而李诞一个人就可以分两种，一种在笑说脱口秀，一种在丧。

看李诞的微博，会觉得好丧，但丧着丧着就笑了，接着开始思考人生。思考了两分钟之后，又开始笑了。

他最突出的优点就是：无论多丧的破事儿，都能用玩笑化解。

成年人的世界，没有容易二字，然而能在不容易中活出高兴，这就是一种能力。

好看的皮囊千篇一律

有趣的灵魂十分努力

这些年，人人都在谈：好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂百里挑一。

我去！什么叫做有趣你真的懂吗？

有趣就是，翻遍万卷书抄过千份台词；

有趣就是，千个晚上伏案写段子到天明。

李诞的有趣，是自带鸡血的有趣。他把真实的努力和最接地气的丧，都同时展现给你看。

他曾经公开表示，最遗憾的事情就是没有考一所好的大学。

但其实他的大学是华南农业大学，也是华南地区的著名一本。他考上后不满意，觉得没有地方用力，于是去网上写段子，去奥美实习。在丧气里，他每一分每一秒都想超越自己，而不是像大部分男生那样打王者玩团灭。

他说他的手机里会存2千多条段子，这样才会在节目遇到突发状况的时候能够及时调整，不会导致节目出现中断。

所以你不难理解，他为什么能随机应变，面对许知远咄咄逼人的问题都一一巧妙化解。

节目

巧妙化解问题

2017年，《吐槽大会》第一季收割了近20亿人次的播放量，李诞一夜之间，成了中国脱口秀第一人。

但是这一夜之前，你兴许不会知道，他曾经率领整个团队，多次奔赴世界各地学习脱口秀的设计、运营、和管理，去看Jon Stewart主持的《The Daily Show》，看黄子华的《栋笃笑》。

你以为的是一夜，他和团队却翻过了无数页。

他下的功夫之大，不是你想像的上下嘴皮一动的简单。但当别人问他怎么做到的，他却在装轻松啊：

“没灵感可言，就是不停地写和练呗！你连续做四年脱口秀节目，有人看，没死掉，那就是专业。”

他说，自己曾经是一个文艺青年，现在不是了，现在是社会青年。与时代和解，与自己和解，赚钱最重要。

而赚过钱的人都知道，有趣只是道具，努力却是必备工具。

努力

许知远有一句话很出名：“自己的梦想是死在女人怀里。”

李诞会说，这样会掉粉会不赚钱。

怎么改呢？

改成：“大家好，我是李诞，我的梦想是死在女人怀里——被她打死的。”这样，女性听了之后会更喜欢。他也告诉许知远，“女人”这个字眼不好听，油腻，也许改为“女生”更适合大众。

他很聪明，不妥协，也不反驳，只用四两拨千斤的方式去较劲。这大概就是最通透的一种成熟了吧。

他不再是自命不凡的作家，他只是用浅薄来解释深刻的那个路人。

其实，用戏谑的方式看透世界，用天真的眼神对抗丑陋，可能就是对所谓“有趣”最深刻的解释。

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