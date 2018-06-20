《金婚》里 我发现了保持婚姻长久的3条铁律

一辈子那么长，一定要跟相爱的人在一起，相爱的人，即使吵架了，嘴上和你闹着，心里却偷偷为你打着伞。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

结婚一周年是纸婚，五十周年为金婚。随着时代的发展，我们对婚姻越来越缺乏一种敬畏感，无心经营，有多少夫妻，熬不过短短的一年？

遇一人而白首渐渐成了一种奢望。

中国的出轨率世界第一已经人尽皆知，许多人不得不痛定思痛：“我们到底应该怎么做，才能维持婚姻的长久？”

最近，我重温了《金婚》《父母爱情》这两部剧，不搭边的夫妻经历了吵闹、出轨、婆媳关系等家庭矛盾，但他们却始终不离不弃，相伴左右。

仔细分析后，我总结了这三条婚姻保鲜铁律，希望能为你们的婚姻添砖加瓦。

有爱做支撑

看过叶芝《当你老了》这部作品，被里面这句话戳中心窝：

一辈子那么长，一定要跟相爱的人在一起，相爱的人，即使吵架了，嘴上和你闹着，心里却偷偷为你打着伞。

《父母爱情》中，江德福和安杰的爱情就让人羡慕不已。

父母爱情

印象最深刻的一幕是安杰和江德福在海边散步的时候，江德福冷不防地来了一句“老婆子”，昵称一变，安杰有点接受不了，伤感地回应：“我有那么老吗？”

江德福眼神里充满着宠溺，一副情人眼里出西施的模样，真诚地说：“老婆子还是老婆子，只是一点都不显老。”

他说出来的话也特别具有感染力，安杰内心一动“是你让我衣食无忧，精神愉悦。”

老夫老妻就这样在海边相偎相依，最好的爱情，也莫过于繁华退却，而你依然不离不弃。

无独有偶，《金婚》中文丽和佟志骨子里都是有爱的。

闹饥荒的那些年，有一次，文丽偷偷把米饭藏了起来，为的是佟志下班回来能补充体力，谁知道天气太热，饭馊掉了。

佟志回来心疼不已，埋怨文丽没有及时吃掉，小两口吵得不可开交。

吵着吵着突然发现其实对方的出发点都是为自己着想，于是都冷静了下来，心疼地看着彼此。

饥荒为难了他们，却没为难住他们的爱情。

佟志突然想起从外边带回来的馒头，他舍不得吃，带回了家。

文丽闻了一下，恨不得整个吃下去，但她只从馒头中掰出一小点给自己，一点留给女儿，其余都给了丈夫。

两个人就这样你推我让，佟志更是再掰下一块硬塞到文丽手上，那一刻，弹幕中很多人发出了“心酸”两字。

所幸，生活很苦，但馒头很香，爱情更甜。

爱情

谢谢你，愿意做我的妻子。谢谢你，愿意成为我的丈夫。

好的婚姻，需要有爱作为支撑，容颜易老，最好的年华，给深情的你，最平凡的日子，给白头偕老的我们。

再心急也不要将就，再晚也要嫁给爱情，等到金婚绿宝石婚金钢钻婚白金婚钻石婚，你会发现嫁给了爱情，就是嫁给了幸福，简直赚翻了！

三观相似，互相包容

通向真爱的路从无坦途，切莫以为有情饮水饱。爱情是虽是指导核心，却不是实打实的方法。

人与人最远的距离是三观不同，三观不同，不相为谋，水火不容。

但三观也具有很强的可塑造性，因为有一种态度叫包容，有一种包容叫“夫妻相”。

《父母爱情》中，一开始江德福和安杰谁也看不上谁。

江德福嫌弃安杰是资产阶级的，总爱瞎弄些跳舞、《安娜卡列尼娜》类的伪文艺，而安杰更是瞧不起江德福肚子没墨水，却还要在口袋里插两支钢笔的虚伪。

结婚后，两人更是格格不入。

江德福不刷牙、不洗手、不勤洗漱的毛病让安杰忍无可忍，安杰屡次抗议，江德福便学着包容过分讲卫生的妻子，慢慢变得人模人样起来。

安杰虽然对江德福总是一副嫌弃脸，但对他的改变也很感动，他甚至为了和她有情感上的共鸣而写起了书法，安杰也以一颗包容的心去对待他。

安泰曾在背后偷偷说起江德福吃饭吧唧嘴，安杰女友力爆发，去找他理论：我的丈夫只有我能说，你们掺和啥？

护短之心让江德华大为感动，他也表示会努力克服这个坏毛病。

两人虽然一开始三观不同，但长期的磨合下来，两人渐渐有了夫妻相，以至于去青岛都要形影不离，别人嫌弃他们两个太黏了。

江德福却怼了回去：“当然了，秤砣能离开秤杆吗？”随手又是一波暖心的狗粮。

曾经看过一个故事，一个老妈妈在五十周年金婚纪念日的时候，跟大家分享了自己婚姻持久的秘密。

她娓娓道来：

从我结婚那天起，我就准备列出丈夫的10条缺点，为了我们婚姻的幸福，我向自己承诺，每当他犯了这10条错误中的任何一条的时候，我都愿意原谅他。”

包容是婚姻中最心甘情愿的姿态。

因为包容，所以相遇相识相处相知相恋相思相守相约相伴一生，和你相约了白头，就一定要信守到最后。

婚姻是包容

“你愿意和我一起走到金婚吗？”“不愿意！”

其实不愿意有两种：一种是相看两相恶，巴不得捅个鱼死网破，一别两宽，一种是我不愿意和你一起走到金婚，因为我还想和你走到钻石婚啊！

希望你是第二种。

开车需要驾驶证，结婚也需要结婚证，开车需要过五关斩六将才能拿到驾照，结婚却不用。

结婚不用考试，许多人就对婚姻缺乏一种神圣感、敬畏感，懒得经营，彼此折磨，最终让婚姻走向了坟墓，可悲可叹！

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