什么样的女生 男生绝对不会喜欢

虽然男生都是视觉动物，但很多时候，女生这几方面不够好，就算外表再好看，男生也绝对不会喜欢。

文章来源于微信公众号：听语

前段时间有女生问我说：“年纪越大，就越来越想谈恋爱，家人和朋友也给我介绍了不少，每个人都说我长得不错。

但是很奇怪，每个男生都是和我相处一段时间以后就没了下文，我不明白，既然我长得好看，为什么那些男生都不喜欢我？”

我回答她说：“外表固然重要，但决定感情的远远不只有外表。”

相信很多人都跟那个女生一样困惑，明明自己条件不算差，为什么就是没有男生喜欢？虽然男生都是视觉动物，但很多时候，女生这几方面不够好，就算外表再好看，男生也绝对不会喜欢。

对生活消极

对生活太消极

不管是谁，都不愿意跟消极负面的人在一起相处，内向也许是性格问题。

但消极悲观就是对生活的态度问题，我们都知道世界没有这么美好。

但一段好的感情就是两个人在这个并不美好的世界里一起发现美好，积极乐观地走下去，两个人在一起对明天充满了希望，才是感情里最好的状态。

太过强势

男生天生就是有保护欲的，如果女生的爱情是渴望被保护，那男生的爱情就是渴望被需要，小鸟依人的女生总是能轻易得到男生的青睐，就是因为男生在她们身上能获得被需要的自豪感，从心底想要疼爱和保护她们。

不够善良

都说感情是始于颜值，忠于人品，这句话用在男生对女生的喜欢上也一点都没错，这个世界也许很黑暗。

但是你一定要足够美好，就算你再优秀，可以在一开始吸引男生对你动心，但如果没有一颗善良的心，就会很快被对方所厌弃，毕竟善良应该一辈子保留在心。

足够优秀

如果你足够优秀，却始终遇不到那个真正爱你的人，不妨认真地审视自己，是不是做了男生绝对不会喜欢的那类人。

如果你足够乐观，柔软和善良，却还是在感情的路上孤独行走，不要着急，因为美好的人总会在不久的未来相遇。

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