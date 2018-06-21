自信这件事 你可能一直都错了

自信其实更容易让人成功，也更容易让人失败。自信会更被人喜欢，也会更不被人喜欢。自信让人舒服，也更让人不舒服。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

很多人眼里，自信是一个褒义词，但今天这篇可能会颠覆你的观念，即自信仅仅是个中性词而已！

自信

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关于自信

很多来访者找到我的时候，会问我一个问题：老师，我怎么才能变得自信？

这时候我就会首先跟他们探讨你为什么要自信。

我发现很多对现实处境不满意的人，格外渴望变得自信。因为他们的潜意识里装着几个信念：

如果我自信了，就更容易成功。

如果我自信了，我就可以去做很多事了。

如果我自信了，就会更被人喜欢。

回想我上学的时候，也接受过很多“自信”教育，好像自信是成功的必经之路似的。以至于我每天都在苛责自己：你为什么这么不自信？

自卑

现在想想，当时对于“我不自信”的想法还挺自信的。

其实自信是个中性词。

自信其实更容易让人成功，也更容易让人失败。自信会更被人喜欢，也会更不被人喜欢。自信让人舒服，也更让人不舒服。

有的人之所以不自信，是因为潜意识非常清楚自信的坏处以及不自信的益处，所以它帮你选择了最好的那个。你要相信潜意识帮你做的选择。

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自信有至少3个坏处

自信让人成功，也让人失败

你观察这个世界，你会发现死得快的、输得惨的，都是自信的人。

当然不排除小部分人通过自信获得了成功和极大成功，但其实大部分你看起来成功了的人的自我体验却是“我并不够好”、“我还不够好”。

所以你并不知道到底是自信更容易让人成功，还是自卑更容易。

像史玉柱这样自信的人，自信到不靠银行贷款来盖巨人大厦，结果成为了全国首负。

为了逃避压力去爬喜马拉雅山，差点没挂在那。幸运的是后来又扭转了，人变得成熟了，没以前那么自信了，就成了首富了。

而牟其中就没那么幸运了，用罐头换了飞机，一夜暴富后更自信了。

然后就想在喜马拉雅山炸开一个口子，让印度洋上的暖气流经尼泊尔吹进青藏高原。

我也想象了下青藏高原变成青青草原的样子。可是……最后……2016年他终于出狱了。

成功也许的确跟自信有关，但失败也是跟自信有关啊。

你可以说自信不同于盲目自信。怎么区别呢？哪个自信的人觉得自己是盲目的？由你这个观察者来决定？

说一个人自信，其实跟说他傻啦吧唧的没什么区别。当你觉得一个人“彪呼呼”的时候，那个人的感觉就是“我很自信”。

自信的人，是果断的。自信的人敢于冒险，敢于往前冲，敢想，敢干。

自信的人并不是冲动，当然有时候也是冲动。他有时候也会制定计划，思考利弊，但很少会犹豫不前，思前想后。

自信的人不需要准备得太充分，他感觉差不多了就去干了。自信的人不一定追求完美，但追求问心无愧。

是不是听起来很棒？

是不是很迷恋这种感觉？

是不是很想成为这样的人？

自信的人也不知道他哪来的资本，他就是感觉我能行。然后就去做了。然后就……

犯错了。失败了。

自信的人会无意识过高地评估成功率，现实对他们打脸也就比较狠。

有的自信的人就会在被打脸中变得怀疑、谨慎、担心，从此小心前行，渐渐在安全中成功，没那么自信了。好听的词就叫：居安思危。

有的自信的人在被打脸后则变得更加不服、不甘心、不认命，从而变得更加冒进、盲目，有时候会被自信冲击到了头，失去了部分理智。好听点的词就叫：赌徒。

这个世界上，没有谁比赌徒更自信的了。他就是相信我能赢。

自信的结果，就是敢做了。敢做的结果，就是做事情更快更多了。

这个世界就是这样：你做的事越多，成功的事就越多，失败的事也同样越多。

所以自信的好处之一，就是成功的事情变多了。可坏处之一，也是失败的事情变多了啊。

那么问题就来了：

你能接受自己失败吗？

你能接受自己犯错吗？

你能接受结局不完美吗？

你能接受事情做糟糕的时候，别人的眼光吗？

如果你不能，那你就只能不断怀疑，反复思量，尽可能的确定万无一失后才去做。

虽然这样看起来犹豫不决、胆小、怂，但是犯错率更低啊，安全啊。

安全感

所以是不自信保护了你，给了你安全感。

自信让人感觉好，更让人感觉不好

自信其实是一种自我假设，就是你假设了你能不能做好这件事。

比如说考试。自信的表现是向周围传递：我这次肯定能考好！不自信的表现则是向周围传递：我这次又要考砸了。

你都是习惯向周围传递哪个信息呢？

很少有同学敢大胆自信地说“我这次一定能考好的。”

大多数同学都是不自信地在说“我又没复习好”。他们不是谦虚，他们是真的感觉自己没复习好！

因为如果你相信一定能行，还失败了，那多丢人，心理落差多大啊，多大的创伤啊，非常严重的认知失调。

如果成功了，却觉得是正常，不会有太大的反应。

但是如果你相信你不行呢？那失败了，就是认知协调，心里上就不会有太大创伤，而且万一成功了，还格外高兴，可以真正谦虚地说“运气好而已”了。

所以我们上台演讲，通常要先说“我讲得可能不是很好，请大家见谅”、“我有点紧张，讲得不好的地方请各位包含”，而不会说“我演讲将十分精彩，请大家先鼓掌”。

所以其实人不自信的时候，比自信的时候是更有好处的：

是不自信，给了人退路，让人有了尊严。是不自信，让人感觉更踏实。而自信则是一种准备好打脸的军令状。

自信被人喜欢，也被人讨厌

自信是一种攻击。

自信是什么感觉？就是我感觉我还挺好的啊，这也还行，那也不错。整个人的感觉是：我真的感觉很良好！

当然你并不是盲目自信，你是真的很优秀，所以你看到了自己的优秀。你只是发现了自己的优秀，并且把它表现了出来而已。

请想象下：

你如果变得自我感觉良好了会怎么样？如果你每天给身边的人透露出“我很棒”、“我很优秀”、“我很完美”、“我很喜欢我自己”的感觉，你觉得这会带给别人什么感觉？你觉得别人会怎么对待你，怎么看待你？

有没有一点不适的恐慌感？这个恐慌，就是被揍的恐慌。

你好怕别人过来打击你，给你一个“切”的有语气词，或“自恋”、“自以为是”的评价。好怕别人过来否定你，攻击你。

你的感觉是对的。

我们天然就是想打击身边那些自我感觉良好的人，这是一种本能。

这就是我们为什么讨厌那些爱装X的人。

一个人自我感觉良好的时候，他对自己的关注是超过了对别人的关注的。所以别人就会体验到被他忽视，就造成了伤害。

我们就是看不得他人沉浸在自己的世界里，忽视我们的存在。

反之，那种自卑到骨子里，固执地坚持着“我哪里都不行，我什么都不好”的人，也很招人烦。他们也是沉浸自己的世界里忽视着我们。

其次，你觉得自己很好的时候，在气场上就会形成一种“我比你好”的感觉，别人就会被你攻击到。

虽然你没想过别人差与否，但是人的敏感就会捕捉到被你鄙视了，就会被本能的激起反抗，继而攻击你，打压你。

所以自信有两种攻击：

忽视了别人。

鄙视了别人。

自信会对别人形成攻击，并激发出别人对你的攻击性。

你没做错什么，你也不是故意的，但这就是自信的代价。

如果你很害怕被别人否定、评价、过度关注、打击。那你就不要太自信了，不要给自己找难受。

但是如果你不自信，就变得很不一样了：

你的不自信，会衬托别人的自信。当你不自信的时候，别人就感觉自己没那么差了。所以你的不自信，某种程度上成就了别人，让别人感觉到自己的自信。

不自信是一种对他人的成全。

变的自信一点

当你不自信的时候，你也不会有高高在上的气场攻击别人了。这时候别人就会体验到你的温顺、憨厚、老实、包容、平易近人。反而更愿意靠近你了。

所以其实不自信有时候比自信会更招人喜欢。

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如何变得自信

如果你不能承担自信的代价，就不可能变得自信。所以变得自信，不是要改变自己，而是要承担代价。

不怕犯错、不怕失败、不怕不好，不怕失去。

自信不是敢于成功，而是敢于犯错。自信是成功了更好，出丑了也没关系。自信是不计较得失，是内心没有匮乏感。

对于计较得失的人，不自信比自信要更让人舒服的。

不怕别人说什么，不介意别人的否定。

自信就是即使我失败了，犯错了，没做好，即使别人对我有不好的看法，我也不在意，我也依然觉得我很好。

不怕失去关系。

跟一个太自信的人在一起，他的光芒会让我们感觉到黯然失色。所以我们只能远观下自信的人，不能太近。

只有当社会都变得人人自信了的时候，大家一起自信挺好的。

太阳遇到了太阳。但就你一个人变成太阳的时候，还是挺孤独的。毕竟同类更容易在一起，处起来舒服。

如果你不愿意尝试这3点，那就不自信着吧。

相信潜意识选择了让你不自信，一定是为你好。

毕竟自信也不是什么好事。

你有很多不自信的同类，不必急着做孤独的太阳。

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不必自信

自信是什么意思呢？

自信是指个体对自身成功应付特定情境的能力的估价。自信是对自身力量的确信，深信自己一定能做成某件事。

也就是说，自信就是相信“我能行”。

人最重要的其实不是自信，而是现实检验能力。

能行就是能行，不能行就是不能行。别总幻想着自己能行，不然你发现，现实中的你，的确没那么能行，会摔得很疼的。

现实检验能力哪里来？就是带着“我不行”的想法去做，让结果告诉你到底行还是不行。

“我不行”只是一个想法。人并不是感觉“我很好”了才能去做，人可以在感觉“我不行”的时候依然可以去做。最后在现实检验中，你就知道了……

人是可以不自信的。

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