男生最想追的三种女生

遇到的人不喜欢，喜欢的人却不喜欢自己，好不容易遇到了让自己心动的人，却不知道怎样才能引起对方的注意，不知道怎么才能让对方也喜欢上自己。

文章来源于微信公众号：听语

相伴一生的人

世界很大，找一个能相伴一生的人真的太难，很多女生跟我说，以前总觉得自己还小，可是一眨眼的功夫，就到了该谈恋爱该结婚的年纪，家里人也一直在催促，说是时候找个人来照顾自己了。

可是他们哪里知道，我们不是不想谈恋爱，不是不想结婚，而是真的找不到那个两情相悦的人。

喜欢的人很难遇到

遇到的人不喜欢，喜欢的人却不喜欢自己，好不容易遇到了让自己心动的人，却不知道怎样才能引起对方的注意，不知道怎么才能让对方也喜欢上自己。

这个世界上很多事情都是我们无能为力的，我们没有办法改变别人的心意和想法，没有办法让喜欢的人也喜欢上自己。

但至少我们可以改变自己，把自己变成对方喜欢的样子，外表固然重要，但很多东西比外表还要重要。

精致的女生，才能让男人动心。

没有精致的外表，至少要有一颗精致的心，遗憾的从来不是遇不到对的人，而是遇到了，我们却没有做好迎接的准备，我们永远不知道会在什么时间什么地点和对的人遇见，所以，时刻保持精致，才能在相遇的时候坦然相拥。

有趣的女生，才能让男人沉迷。

好看的外表千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，这句话一点也没错。以色侍人，终不久矣，就算有着再好看的脸蛋，内心荒芜也终究抓不住对方的心，毕竟感情这回事从来都不是一劳永逸的，看透了你的心还能被牢牢吸引，才能长久地走下去。

善良的女生

善良的女生，才能让男人守护。

外表是一个女生的资本，性格是一个女生的魅力，而善良，才是一个女生该永远保留的品质，善良会让一个人的心变得柔软，可以让对方觉得，跟你在一起整个世界都是美好的，只有一颗善良的心，才能和另一颗真挚不变的心紧紧相依。

爱情来之不易，但你要相信，只要你保持美好，对的人迟早会来到你身边，再也不会走掉。

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