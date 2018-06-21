为什么你心里满满的爱，给出去却全是伤害

就像觉得父母曾经欠你的爱和关注一样，你觉得对方也欠你的，所以在对方没有给你的时候，你会觉得对方不可理喻。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

明明想跟爱人好好谈谈，可很快你就被愤怒淹没，无法再心平气地交谈；

明明你很想耐心地陪伴孩子，但孩子总是挑战你的极限，让你忍不住大发雷霆；

明明你希望跟朋友愉快相处，但你又总感觉对方在故意针对自己，让你不得不怀疑对方动机；

在这之后，你可能会自责，觉得自己没有冷静处理问题；你也可能特别愤怒，觉得别人凭什么这么欺压自己。

你知道这样很不好，但又在许多时候不可避免地被情绪击中，变成在某些时刻失去理智的人。

很多人把这归因为情绪问题，或者觉得是自己太冲动、缺乏安全感、缺乏情绪控制能力等等。

实际上，这是一种缺乏爱的能力的体现。

渴望爱

你渴望爱与被爱，但无论是过去还是现在，你从任何关系里接收到的只是伤害，所以你反馈给别人的也只会是伤害。

1

没有爱的能力，关系到底会有多糟糕

我的一位朋友笑笑就是这样的女孩，她懂得了很多积极的道理，努力让自己变得正能量，也非常真诚地对人好。

但就是有一种感觉，仿佛跟所有人的关系都不亲近，别人靠近她，她也无法靠近别人。

即便她非常细微地照顾身边每一个人的感受，她也总是成为很多关键时候被忽略的那个人。

缺少爱的能力

当她觉得自己总是考虑别人的需要，别人却不考虑自己的需要时，愤怒就出来了。

她非常执着地以为自己已经做得很好了，而别人却有意地疏忽自己就是有问题。

她越被忽略，就越想要努力获得他人的关注，所以看起来她在替所有人考虑，实际上她总是希望能控制他人。

当一个人很想去爱，却没有能力去爱时，关系就就只剩下控制。

控制型的关系最明显的特征就是：我觉得我在做对的事情，你就应该为此改变你不对的做法。

在控制型的关系里，你可能用很多方式去爱人，比如用钱、用威胁、用付出，但唯独不用爱。

这样的控制总是失效的。

即便你看起来在很努力地爱，但实际上你不知道如何用爱跟另外一个人相处，如何设身处地陪伴对方生活。

读懂关系的控制，很多人就不用再为爱痛苦。

如果在关系里特别渴望爱，但是又没有充分的被爱过，或许你表现出来的并非是你内心期待的样子，你看见的对方也并非是对方真实的样子。

没有爱的能力，并非是无法改善的问题。

最大的问题在于我们用控制换取爱，并固执地相信自己所做的是最正确的事情，要求对方一定要变成自己认为最好的样子，关系就会变得糟糕无比。

2

在无法满足的关系里索要满足，是许多人痛苦的根源。

在一段关系里，当你的一部分需要被满足后，你常常也希望对方能满足自己其他部分。然而，满足并非任何时刻都在。

总会有一些时候，你会叫天天不应，叫地地不灵，你就像个缺爱的小孩，站在宇宙的中心呼唤爱。

这种心理上的退行，看起来很糟糕，却是内心变得更稳固的前提。

如果过去的你，渴望却得不到，为了抵御被养育者抛弃的恐惧，无力的你会把自己的需要压抑起来，觉得这是羞耻的。

如今的你，依然渴望却得不到，但你在这一段新的关系里，常常有了新的机会去充分体会自己的失望，并且也具备了更成熟地决定自己处境的能力。

和过去相比，你面对是同样的不被满足；但是跟过去不同的是，在如今的关系里，你具备了选择的能力。

当你在一段关系里是有选择的，你不一定会离开，你可能因为接受一些牵绊而留下来。

这时，即便你会有种被束缚的感觉，但是你的内心是自由的，因为这是自己的选择。

当你不把绝望仅仅当成是一种伤害，绝望就会赐予你强大的力量去重新开始生长自己。

你在这段关系里的自由空间会迅速扩大，你开始学习照顾自己，在关系绝望的地方开始发展让自己舒服的能力。

你逐步发现可以在一段不满足的关系里生存下来，不是遇到失望就结束，而是在你做出结束关系的选择之前，你还可以做许多选择来决定关系的舒适。

这时候，在关系里，你就不再是一个手无缚鸡之力之力的小孩。

不论这段关系最终的结果会怎样，但是这种在关系里对自己不舒服负责的过程，会让你不再像以前一样总是掉入关系中习得性无助的困境。

你感觉自己变得越来越强壮，越来越自信，你总算找到一种“不是别人说了算”的感觉。

这样全新的体验，实际上已经开始帮你不知不觉地修改在所有关系里的模板。

如此，即便一段关系让你很失望，你却可以因此获得人生中最重要的成长。

3

关系的真相：你无法获得你给不了的东西

如果你未曾被好好爱过时，你终究会遇上一个人，给你一些稀缺的满足，让你产生了足够浓度的爱。

进入这样的爱，你就仿佛被系上了一根安全绳。

然后，你会遇上失望，这时候你就好比被他丢入半空中，他不会拉你上去，你也很难割断绳子掉下去。

你可能需要做很多挣扎，逼着自己做很多无用的决定，你才会知道挣扎无用，停下来看看自己的处境。

当你开始绝望仍然无法斩断关系的链接时，你最终可能会顺着绳子靠自己一点点爬上去。

亲身经历过这样的体验，你就知道亲密关系其实是可以这么玩的。你既不怕别人把你丢下去，也敢于把别人扔下去。

你内心不再是个小婴儿，就不会再当烂好人。

是的，或许你终于明白了。

所有的烂好人其实内心都是个小婴儿，因为自己无比脆弱，害怕受伤害，才格外觉得遇到的每一个人都脆弱，应该把他们都当成是个小婴儿来照顾。

所以，那些总想做小婴儿，才是既伤自己又伤别人的人。

因为你只是希望别人来照顾你这个小孩，却要让所有人都变成被你照顾的小孩，最终的结果就是大家都看到只有你一个小孩。

或许，在一段内心还不够成熟的关系里，你多么希望别人看见自己的成熟，并且用对待一个成熟的人的方式来对待自己，但你向对方要的实际上却是一个小孩子的被满足。

小孩某些时候可以像个小大人一样把自己觉得好的东西都给别人，但是小孩不被满足时就原形毕露了。

小孩给不了自己和他人恰如其分地理解，也就无法获得他人恰如其分理解自己内心渴望的机会。

关系的真相就是，你无法从别人那里获得你给不了的东西，比如你给不了爱、尊重和认可，同样你也无法获得对方的尊重和认可。

当你觉得自己想要的是尊重和认可，实际上你却用不断索要满足来告诉对方：你看，我是个孩子，我需要被满足，不需要被尊重和认可。

而当你内心逐渐成熟时，在关系里依然可能遇到不被尊重和认可，但是不只是渴望对方来拯救自己，而是会顺着关系的绳子爬到自己舒服的地方。

这时候你的行为所展现出来的成熟，就真的能更轻松地获得对方的尊重和认可。

对于很多内心非常脆弱的人来说，常常会为关系痛苦和愤怒，是因为觉得对方理所应当满足自己。

就像觉得父母曾经欠你的爱和关注一样，你觉得对方也欠你的，所以在对方没有给你的时候，你会觉得对方不可理喻。

实际上，在关系里，你问对方要的东西，你却从未真正给过对方，你仅仅是给到对方你觉得对方需要的东西。

也就是说，你未曾给予也未曾获得，关系其实很公平。

如此，他愿意额外给予是他的选择，而非必须。

当你学会尊重任何时候自己的意愿，遇到问题是去思考问题，而不是把责任推给对方时，在关系里你才会变得更自由。

自由是所有爱的基础，你既可以自然地接受爱，也可以有选择地去给予爱。

在关系里可进可退，这是一种有节制的、更成熟的、更有力量的爱。无论你想要什么样的关系，关系都会恰如其分地满足你。

所以，当你在关系里感到不对劲时，你可以问问自己，你要的跟你内心渴望的真的是一致的吗？

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