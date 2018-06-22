更重要的是，她不吝啬自己的赞美。王珂做每件事后，她都会赞不绝口。说完每件事后，会给足王珂面子，问一下他的意见。

文章来源于微信公众号：心之助

原文章标题：刘涛一句话教会中国妻子：一直被男人宠的女人，其实赢在这一点

要论会说话，刘涛绝对当仁不让。

在《亲爱的客栈里》，刘涛和老公王珂大秀恩爱，但是我却发现了刘涛教科书一般的“会说话”。

比如，刘涛不想洗碗：老公，你帮我洗一下碗好吗？

肩膀酸了：老公，可以帮我按下肩膀吗？

更重要的是，她不吝啬自己的赞美。王珂做每件事后，她都会赞不绝口。说完每件事后，会给足王珂面子，问一下他的意见。

刘涛

虽然她们也有争吵，但是刘涛这样说话的高明之处在于：明确表示自己的需求，让爱人感受到被尊重、被需要。

再回想一下自己，你有没有因为“不会说话”吃过亏？

比如说：

走在公司，大领导从前方走了过来，眼看着就要目光交汇了！怎么办！？

低下头假装没看见？

热情地露出8颗牙齿say hello？

还是假正经地点点头，叫一声“*总”？

再比如说：

下班了，可是天啊！领导和我一起进了电梯，从23楼到1楼，就我们两个人！怎么办！？

默默低着头玩手机？不妥！

夸领导今天气色真不错？有点假！

跟领导攀谈，问问他是不是要下班？。。。这不废话吗！

再比如说：

和男朋友/老公吵架了，还不是一些鸡毛蒜皮的小事，可是。。。。。。

为什么我说不过他？！

为什么他不肯认错？！还言之凿凿！

为什么我被他说的竟然哑口无言？！

再再比如说：

聊天记录

这算凭实力单身吧。。。。。

不会说话有多扎心，我就不用再多说了。可是你们知道会说话的人，过得有多爽吗？

小溪的公公婆婆对待她比亲生儿子还亲，领导也对她青眼有加，而这这全得益于她“会说话”。

1。 第一次上门见男朋友的父母，准婆婆比较强势，上来就问她会不会做饭。

可是小溪不会啊！

灵机一动，小溪说：“阿姨，在我家都是爸爸做饭。他说油烟伤皮肤，不让我妈进厨房。”

准婆婆马上转移了目标，看着男友爸爸就是一顿劈头盖脸：“你看看人家！”

2。 结婚后，在小溪怀孕时，有一次小溪、老公还有公公婆婆在家吃饭。

婆婆对儿子说：“过几天去看看你爷爷奶奶吧，他们念叨你呢。”

这时，小溪低头摸了摸自己的肚子，说了一句：“宝宝，将来你也要对爷爷奶奶好哦~”

3。 有一次公司聚餐，小溪在转餐桌上的玻璃盘时，不小心碰到了领导面前的水杯，领导脸上有点挂不住。

小溪赶忙说：“都说水是财。满桌子都有水杯，怎么偏偏撒在领导这里了呢。”

领导顿时笑逐颜开。

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