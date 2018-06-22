太孝顺的男人嫁给他之前先考虑一下

很多孝顺男沦为工作机器，一辈子就像一头埋头苦干的黄牛，永远在拼搏、永远在奋斗，挣了很多钱，却连停下来好好喝一杯茶的福气都承受不住。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

原文章标题：警惕！太孝顺的男人不能嫁

谎言

这世上有很多谎言，流传久远。对于女人来说，有一条谎言，害人至深。

嫁人前一定要看男人孝不孝顺；一个连自己父母都不孝顺的人，怎么会对你好呢；一个孝顺父母的人，人品一定很好，对你再坏也差不到哪儿去。

我怀疑这谎话都是当父母的人传下来的，用这些话威逼利诱、恐吓震慑，让子女对自己逆来顺受。

然而真相大家都看到了，现在漫天遍地都是对孝顺男的吐槽。

孝顺男就一定好吗

1

孝顺男对自己妈

俯首帖耳、唯命是从

妈妈让干啥就干啥，妈妈让去哪儿就去哪儿，哪天自己妈说，把你老婆“休了”，他都可以立马遵命。

我一个朋友和自己婆婆闹了点矛盾，老奶奶给她发短信，霸气至极，“我让我儿子和你离婚，我儿子什么都听我的！！！”

2

孝顺男没有价值观

他妈就是他的价值观

妈妈永远是对的，妈妈的话就是真理。白天可以变黑夜，人可以说成是狗，狗也可以说成是人。

总之，誓死捍卫母亲发出的每一个声音。放个屁都是香的。

3

孝顺男没有幸福

讨好妈妈就是他的幸福

孝顺男这一辈子活着的唯一目的就是：让我妈高兴。

努力工作、出人头地，是为了向妈妈证明自己。

至于工作成功收获的名或者利，他自己是从中体会不到一点具体的快乐的。

很多孝顺男沦为工作机器，一辈子就像一头埋头苦干的黄牛，永远在拼搏、永远在奋斗，挣了很多钱，却连停下来好好喝一杯茶的福气都承受不住。

因为母亲永远无法幸福快乐，如果母亲都不开心、不幸福，我又有什么资格幸福呢？

母亲当然不会开心。因为母亲真正的希望是：在一起。

而这是一个永远无法被满足的渴望，只要抱着这样想法的母亲，注定你做什么努力都无法让她满意。

有一句话，人世间所有的爱都是要在一起，而父母的爱，却指向分离。

这句话之所以流行，是因为它直指人心。由此可见，分离是多么的难。

“在一起”的渴望，很多时候，是压抑在母亲的内心里。

她嘴上也说让儿子远走高飞，也说让儿子早点成家，但潜意识里，却希望儿子永远留在身边，不要长大。

孝顺，就是最好的证明。

孝顺男不是天生的。

人性的本质是向往自由。孝顺男是被一个渴望共生的母亲一手培养出来的。

孝顺

一个女人，把儿子培养的这么孝顺，什么都听自己的，生命的全部都是围绕着母亲的需求、情绪、意志而展开，本质上就是希望儿子永远和自己在一起，实现她与儿子的共生渴望。

为达成这个目标，把自己活得郁闷和悲苦，就可以对儿子实施情感上的绑架，让儿子一直牵挂、一直歉疚、永难分离。

大家可以感受一下，如果你想起父母，知道他们现在过得happy，比你还happy，你是不是就能放心大胆的去享受自己的生活？

如果你想着父母此刻餐风露宿、病卧床榻，你就算端着美味珍馐，也是味同嚼蜡，更别说其他更高级的享受了。

我一个女朋友，每次和老公一起旅游婆婆就生病。

无论在天南海北，国内还是国外，一个电话，她老公就丢下她，坐飞机坐火车坐轮船，哪怕走，都要赶快回家陪妈妈。

4

孝顺男不能和老婆亲密

亲密意味着对母亲的背叛

闺蜜很郁闷的找到我，问了我一个很神奇的问题：

为毛每次他老公和她翻云覆雨一番之后，就会对她冷若冰霜，甚至还要说一些挖苦恶毒的话。

床单还是皱的，空气还是暧昧的，彼此留在对方身体里的味道还没有消散，他妈的就翻脸了！

不爽就别来啊！为毛骂完了过几天他还要贱兮兮的来找我！

以前我也不懂，我想是不是这男人很讨厌自己老婆，因为欲望才和他做爱。

据闺蜜讲他们床上又是非常和谐。身体告诉她，他是爱她的。

学了心理学，我明白了。

这男人在和老婆亲密的事情上，使用了反向形成的防御机制。

因为和老婆太亲密了，合二为一了。这种融合让他感受到了对自己母亲的背叛。

所以他需要在极致的高潮之后，做一点破坏亲密关系的事情，来表达对母亲的忠诚。

妈妈，你看吧，我其实没那么爱老婆， 我不会真的和她身心融合的，妈你放心吧，我最爱的女人永远是你。

我知道这些话写出来会被很多男人，包括女人骂死。没有一点心理学基础，确实无法理解。

但事实真相是，当我把这个洞察告诉了闺蜜，她一拍大腿，豁然开朗。

她说不但是做爱过后老公会骂她。

有时候她们一起经历了一些特别开心的时刻，互相交流了一些比较深的人生体验，当她正沉浸在这难得的美好感受中的时候，老公都会突然跳起来指责她。

有时候甚至只是为了开车速度太慢，或者给孩子穿衣服太多太少的问题，事情本身都不大，但老公态度的恶劣，会把他们刚刚建立的亲密，瞬间又打回到之前的冰冷。

她和老公之间的关系，总是像过山车似的高高低低、反反复复。眼看着坏了，想结束，又忽然变好了点，眼看着好了，想抓住，又一翻脸重回低谷。

5

孝顺男把对母亲的恨

都投向给了自己老婆

人和人之间正常的关系，既有爱，又有恨，这种感情才是健康的。

只有爱没有恨的关系是不存在的，即使你觉得对方啥都好，你啥都满意，但总有一些地方值得你恨：

我是如此爱你，你却不是完美的；

我是如此爱你，却无法成为你；

我是如此爱你，爱你让我失去自由；

我是如此爱你，却终究会失去你，至少死亡会将我们分开。

而孝顺男对母亲没有恨，只有爱。这显然是不真实的。

那么孝顺男的恨去哪儿了呢？

根据能量守恒定律，这份恨意不可能凭空消失了，一定有一个地方来承载这份恨。

有一些男人，把这份恨转而对内，攻击自己，这样的男人，生命没有活力，活的很抑郁。

但还有些孝顺男，他们活的神采飞扬的。虽然在母亲面前很压抑，可在其他时候也活力四射，热情满溢。

这种男人的身后，都有一个枯萎了的女人。

这种男人，把自己对母亲的恨意，全部都转嫁给自己老婆：指责、辱骂、甚至使用暴力！

武志红老师曾讲过一个非常极端的案例：

一个男性来访者说自己想杀死老婆。咨询几次之后，武老师问他，你什么时候最想杀死老婆？男人觉察了一下说，每次他妈来的时候，他最想杀死老婆。

武老师问他，你到底想杀谁？

男人瞬间石化，继而抱头痛哭！他真正想杀死的，是自己母亲！

生命的意义是成为自己，谁都不希望活成别人意志的延续。只有杀死了母亲，自己才能真正展翅，活成自己！

而弑母的罪孽太过沉重，这位男士的意识自动把这个念头压抑了下去，压抑的很深，一直到潜意识深处。

被压抑的情绪，终究还是会浮上来冒个泡，杀死老婆在道德上的罪名就小很多，于是杀妻便成了化了妆的杀母。

这当然只是非常罕见的极端案例。但大家可以观察一下，那些特别孝顺的男人，是不是对妻子都是非常挑剔、非常嫌弃？

我有个朋友，母亲走的早，他的母亲在他心中就是圣母玛利亚一般的存在，没有一丁点儿缺点，才华横溢、为人善良。

据他描述，在食物短缺的艰苦岁月，母亲会把自己家粮食拿出来救济无家可归的流浪者，而自己却忍饥挨饿、晕倒在地。

而他对于妻子，甚至普遍女性的态度，却是极为不尊重的。

仿佛这世界只有两种女人，一种是他的母亲，一种是其他女人。

而他则运用了一种叫做分裂的防御机制，把所有女性的优点，甚至人性的光芒都投射给了母亲。而把所有女性的缺点、人性的弱点，都投射给了其他女人，尤其自己老婆。

6

小时候，我们以为天大地大，爱情最大。

长大了才知道，爱在人性面前，不值一提。而人性本身，只是人性而已，没有对错。

我写这篇不是为了挑起女人对孝顺男的仇恨，只是让大家看到那些怪异荒诞不可思议的行为背后，有其非常深刻的心理机制。

而这些心理因素，也并不是靠着你讲几句道理，发几次脾气，就可以改变的。

甚至男人自己，也不是说想改就能改的。也许他也想对你好，也许他也想过得好，但是他做不到。

理解了之后，我们再去做一些没有评判的选择。

选择留下来，就去理解这一切。

理解他对你的凌辱谩骂，只是内心对母亲的不能表达的恨；理解他从你床上爬下来就翻脸不认人变成魔鬼，只是因为他无法承受你们之间太过亲密带来的对母亲的愧疚。

理解了，你对男人就没有那么大的怨气和仇恨，你对自己也没有那么多否定和不自信。

当然，你也完全有资格选择离开。你又不是他的心理咨询师，你没有义务来治疗他。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）