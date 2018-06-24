恋爱都是如何从相爱走向分手的

文章来源于微信公众号：听语

1。

男生主动追求女生，一般男生都有着猎奇性，看到路上有眼缘的女生总是不自觉的多看几眼，如果女生脸蛋不错，身材不错，男生可能会乘胜追击，去主动加微信。

聊了几天，发现这姑娘长得不错，也温柔善良，更加喜欢，便开始秘密追击，礼物零食轰炸，知道女生喜欢吃面包，便买了许多面包，知道女生喜欢狗狗，就是聊起关于狗狗的话题，就这样，女生心里也有数。

男生觉得自己该消失几天，该让女生“着急”了，忍了几天没有主动理女生，果然，女生主动找他了，然后男生决定选择有纪念意义的一天去表白。

可能是女生的生日，可能是520，可能是情人节，水到渠成，两人在一起了，恋爱了。

追求女生

2。

女生主动追求男生。这个比例比较少，但也存在，而且追求过程极其简短快速，毕竟女追男隔层纱。

一般来说，女生只要表达了心意，男生一般都会接受，毕竟能主动说爱的女生都不会太差。

而且，如果女生先表白，那那个女生一定非常喜欢他，会格外的照顾他，迁就他，因为她珍惜这段辛苦追来的感情。

无论是男追女，女追男，最后的结局就是相爱在一起，然而为什么当初好不容易追来的感情都会走向分手呢？

3。

你们在一起已经一年了，过了三更半夜煲电话粥的时期，过了ta说每一句话都窃喜好久的时期，过了ta有一点点不舒服就大惊小怪的时期，过了每一个节日都很看重的时期，过了你只展现你最美，他只展现他最帅的时期，明明还相爱，却仿佛一切都淡了许多。

现在你不会逼着自己去陪她看她喜欢的爱情片，你也不会逼着自己去陪他看他喜欢的美国大片，激情褪去你们只剩下了平淡。

人类相处总是这样，首先是互相吸引，忍不住去窥探别人的内心世界，忍不住去靠近，但一旦久了，好奇心早已消失于人海。

4。

你们已经在一起两个年头了，激情期仿佛离你们很久。你们现在只记得彼此的生日，女生还会在意那些情人节，而男生早已没有了那些仪式感，甚至觉得都已经老夫老妻了，你们之间好像缺了最初的炽烈。

男生看到街上身材不错的女生，总是翘首望几眼，女生也不再保持身材。

女生做饭男生却只躺在沙发上打着游戏，也不再主动刷碗，两人开始争吵，吵着吵着就走了。男生抱怨女生无理取闹，女生嫌弃男生不思上进，两人之间的爱慢慢变淡，厌恶却越来越多。

男生也懒得认错道歉，女生也不服气认错，慢慢的成了冷战，慢慢的就远离彼此的生活。

走在一起都是因为互相吸引，互相喜爱，都是因为怦然心动而相爱，却在生活中慢慢磨灭了彼此的爱，两人相遇相爱已经不容易，却彼此磨合不来，这是多么可惜的一件事。

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