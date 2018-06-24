你这辈子命中注定遇到谁，渣男还是暖男？

张爱玲曾说：“于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，正巧赶上了……”

文章来源于微信公众号：心之助

原文章标题：你这辈子命中注定遇到谁 渣男or暖男

你会在什么时候遇到未来的另一半？

你会以何种方式遇到他？

你真正的Mr。 Right是一个怎样的人？

你在什么时候能结婚？

……

遇见对的人

我认识的一位占星师叫一叔，占卜师中少有的暖男。

他跟我说：“知道出生时间和地点，这些问题都是能算出来的，答案都写在你的星盘里。”

我们平时说的十二星座，其实来源于西方占星学的星盘。

每个人出生的那一刻，天上星星在宇宙中所处的位置构成了个人星盘。

星盘相当于是你出生时带来的基因密码，也是你的命运地图。

感情中充满各种不确定与变化。不确定的东西都是很消耗人的，也滋生了我们心中的焦虑与无力感。

有的人不知道缘分什么时候能到，一直陷于不必要的焦虑状态；

有的人明明已经遇到合适的，却在正常的磨合中怀疑和放弃；

有的人明明有机会，却因为不确定对方的真实想法而错过

……

他跟我讲了一个小故事。

故事的主角，是个寻常普通的都市女孩，充满活力，横冲直撞地追求爱情，甚至，不惜一次次地改变自己，讨好对方。可惜，精诚所至的结果不是金石为开，而是一次次百般无奈，无疾而终的分手，与此同时被磨灭掉的是对爱情的期待，与重新开始的勇气。

渐渐的，她开始怀疑自己。身边的同龄人，一个两个地找到爱情，接二连三地步入婚姻。她在别人的婚礼上，笑得很不甘心：为什么呢？为什么这件事情对别人就是那么地容易，而自己拼尽全力，却还是孤身一人？难道是自己的错？

她越渴望，心里就越焦虑。有一次，办公室里某位已婚男上司跟她玩暧昧，她居然小小地动了心，第二天鬼使神差地穿了一条男上司赞赏过的裙子。发现这个苗头的时候，她吓出一阵冷汗。后来，在朋友推荐下找了一位占卜师，就是一叔。

一叔告诉她：从你星盘看来，一直以来你所追求的那类人，那类爱情，也许真的不属于你。

你未来的另一半，应该是那种居家型的暖男，可能没有太大的事业心，但你们相遇时，会觉得他很有安全感，会做家务，会哄你，以你为中心，而不是反过来需要你费力去讨好他。这个人要在两年之后才出现。放心，那之后，你们会很顺利，很快结婚。

女孩问：如果我遇到他了，怎么知道就是他呢？

一叔把这个问题的答案告诉了她，然后女孩就笑了。没有确切的证据，只是第六感里隐约知道，这个答案是对的，女孩心中的焦虑散去了大半。从此不再为感情作过多的纠结，一心一意把自己的生活过得充实精彩。

两年后，女孩升了职，鼓起勇气一个人去期待已久的新西兰旅行，穿越各种山林美景，旅途中需要拼车，遇到一个高高瘦瘦的男生，很聊得来，叫杜林。

听到男生说出自己名字的时候，女孩突然想起当初去占卜的事情，仿佛黑暗中有一束光哗啦一声照射下来，心里一下子就明白了：原来是他！

她想起当年，当她问“那我怎么知道是那个人”的时候，一叔跟她说过：你星盘中代表婚姻的第7宫受木星控制，木星元素能量很大。你的姻缘和树木很有关系，无论是相遇地点，还是人。多去有树木的地方走走，你会遇到这个人的。

当时她还问：可我住的地方是沿海城市耶，没什么森林之类的地方。人跟树有关系是什么意思啊？

一叔说：当姻缘来的时候，你就知道了。记住我刚才说的话，遇到了，就不要错过。

后来，这个高高瘦瘦叫杜林的男孩，到她所在的城市追求她，他们也很快结了婚。

所谓命中注定，就如在对的时间遇到对的人。

张爱玲曾说：“于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，正巧赶上了……”

对待人

而当那个人真的出现的时候，你要能认出他来。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）