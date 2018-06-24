90%的人是这样被淘汰掉的

这个世界变化太快了，喝杯咖啡的功夫，都会有哪些高科技出来，当时代抛弃你的时候，连一句再见都没有，时代的进步的车轮，在无情的碾压不爱学习的人。

文章来源于微信公众号：维小维生素

我觉得，人生最可怕的一件事情，是你正在被淘汰的时候，却浑然不知。

这几年一本科幻小说特别火，那就是大刘的《三体》，堪称一部神作。

此书让互联网的大佬们爱不释手，甚至连高晓松都在节目中说：大刘，你负责创作，我负责给你打call。

可见受欢迎的程度，为什么很多业界顶尖人士都酷爱这本书？因为这本书中除了有很多科幻的情节脑洞大开，那就是可以找到一个生存共鸣：丛林法则。

弱小的文明一旦被发现，等来的不是友好沟通，而是致命的一击。高等文明不经意地随意扔一张小纸条，弱小文明就一切灰飞烟灭了。

这些业界精英，在《三体》文明对抗的情节中，仿佛看到了自己，在行业夹缝中艰难的生存危机，思考着如何不被淘汰掉。

近几年总是出现一个词“中年危机”，出现的危机是惧怕被淘汰掉。

害怕淘汰

惧怕被三种情况淘汰：被职场淘汰，被圈子淘汰，被社会淘汰。

第一：不愿付出，被职场淘汰

前段时间我写了一篇文章《千万不要小看默默努力的人》，随后一位读者深表认同，接着在后台写下他的经历，让我颇有感触：

我独自一人整理本该别人整理的库存材料时，有人笑我多管闲事；

我在没人授意的情况下，加班撰写公司管理文件时，有人笑我多此一举。

老板视察工作，直接任命我为财务总监，我坦然面对他人羡慕的目光。

我在先前公司里，达到了财务人员所能达到的最高职位，随后放逐自己，融进了市井，最后又迎来了人生巅峰。

留言的这位读者是知名外企的财务总监。

为什么职场上有些人能一路三连跳，有些人直接被淘汰掉？

竞争

因为很多人思维是：依赖性生存法则，而非竞争性生存法则。

依赖性生存法则之人的想法是：

你给2000的月薪我就干2000的活，老板给的少，我就干得少，越干越清闲，最后老板找了一个给相同报酬，但是能做更多事情的人取代你。

很多人不爱听这句真言：你的薪水不是老板决定的，而是你的价值决定的。

想干得少，拿得多，这种是被自己的依赖思维淘汰掉的人。

另外，很多人缺少一种观念：时间成本。

我表弟从小不爱学习，没有读书命。初中毕业上了在我们县城技校学修车，浑浑噩噩三年了，后来姑妈实在没有办法，让我在省会给他找一份儿工作。

我费了不少力气，把他送进一家跟汽车有关的上市公司，让他好好奋斗。

两年时间薪水涨了3倍，其原因是上班第一天，我给他注入了时间成本的观念。

不要别人给你发多少工资，你就做多少事儿。一定要多做事儿，因为你的能力是在做事当中磨练来的。如果你单纯为了那点薪水悠哉工作，你的青春耗费掉了。

因为最开始低收入的工作，必将在能力上不会有太高要求，如果你持续做没有太高要求的事情，而不努力对自己有更高要求，去超份额做事，那么过了三年，还是是低级的水平低级的能力。

你在职场上不仅要赚到钱，更重要的是让自己更值钱，不然你的年龄在增长，个人价值在贬值。

同样花时间，同样的一份工作，为薪水工作的人和为自己将来铺路的人，几年后差距就出来了。

同样的时间成本，有些人高就，有些人被Pass掉。

第二：格局小，不爱分享，容易被圈子淘汰。

身边一位我非常钦佩的创业者，经常出差，天南地北参加他们行业的大会，我好奇询问：你们这些大会有什么价值？

她回答：凡是出席这些大会的人，都是我们圈子的大佬们，一场会议下来，你就听到了整个行业的风声趋势在哪里，大家都会交流一些个人心得，资源对接一下，比你一个人单打独斗强多了。

我接着问：如果有人只听别人的分享，只找别人要资源，自己从来不分享，怎么办？

她哈哈大笑：被淘汰掉啊，为什么叫做圈子？因为资源资讯都是共享的。还有关键一点儿，如果一个人人品不地道，做了损害圈内人士利益的事儿，整个圈子立马传开，那么瞬间在圈内被蒸发掉。

有些人总觉得圈子没有什么大不了的，早段时间徐小平在群里，分享区域链的时候，我们门外汉到现在还是雾里看花。

越在高端的圈子，越容易获得最有价值的资源，随便一个资源，或者资讯，哪怕有人稍微点拨一下，可能你的命运就会改变了。

格局小，自私狭隘的人容易被圈子淘汰。

第三、没有学习力，被社会淘汰

看过《肖申克的救赎》这部电影的人，或许对老布这个角色有些许印象，他在监狱里呆了50年。最后被释放，获得自由的时候，他却选择了自杀。

因为他已经50年没有接触过外面的世界了，在他的意识里，监狱才是真实的世界，而现实的世界是虚假世界，他已经适应不了现实的世界，最后选择了自杀。

他是一个被现实世界淘汰掉的极端例子，一个成年人如果很长时间不出去工作，再让他工作他会产生一种抗拒，排斥，甚至是恐慌。

就像《我的前半生》罗子君，即便刚开始离婚了，什么都没有，也懒得去工作，因为她适应了以前她自己的世界，她是一个被社会淘汰掉的一份子。

但我们的生活不是电视剧，没有人能像罗子君那样幸运，身边有一个能时时刻刻帮助成长的闺蜜。

多年前，我曾经听了这样一句话：这个世界变化太快了，喝杯咖啡的功夫，都会有哪些高科技出来，当时代抛弃你的时候，连一句再见都没有，时代的进步的车轮，在无情的碾压不爱学习的人。

你可以缺学历，能力，但是一定不能缺学习力，因为学历和能力都是可以通过学习力实现的。

学习力强的人，代表他是一个终身奋斗者，一个终身都在进步的人，一定不会过得太差！

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