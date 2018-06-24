我不作了，也不爱你了

太理智的感情，多半没入心。当你爱上对方，不自觉全身心投入，再理性的人，也好像换了一个人，对方的一举一动都在心里幻化出种种解读。

文章来源于微信公众号：听语

1。

和闺蜜去逛街，看到角落里有一对小情侣在吵架。

走近一看才发现，发火的是女生，男生在一边乖乖地站着，不时劝女朋友别气坏身体，哄了一会儿，女孩扑哧一笑，两个人手牵手逛街去了。

闺蜜说：“这女孩太有福气了，这种男朋友我怎么找不到啊！”

我明白闺蜜的意思，像这种“敢作”的女朋友，早就都被直男们骂惨了。

敢作的女孩

因为男友抽烟喝酒发火，他们说作；买东西货比三家，他们说作；女朋友不知道为什么冷战好几天，他们说作……

总而言之，只要女朋友不高兴了，直男就觉得她在无理取闹，就认定她很作。

但是，我想问，你知道你女朋友为什么“作”吗？

抽烟喝酒伤身，你不是不知道；买东西比来比去，只是为了把钱花在刀刃上；好几天不理你，你不问问自己聊骚了多少个女生吗？

你总看到她生气不满，却不想想自己是否做得足够好。

2。

想要不作的女朋友？好啊，一点都不难。

那些一点都不爱你的女生，别说“作”了，她们根本懒得和你闹情绪。

她才不管你喝酒喝到胃出血；不在乎你又和谁传了绯闻；从不会为你担惊受怕；你所有的喜怒哀乐好像都和她没关系。

在你面前，她永远完美懂事，却也仿佛隔了一层纱，始终触摸不到。

太理智的感情，多半没入心。当你爱上对方，不自觉全身心投入，再理性的人，也好像换了一个人，对方的一举一动都在心里幻化出种种解读。

所以，希望你明白，作，是因为爱，什么时候她不作了，也就不爱你了。

希望每一个点赞的你，都能有爱有梦有人陪

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